Volley Mercato: Padova regala a Pedron l'oppotunità di giocare in Superlega

PADOVA- Il sogno di giocare finalmente in Superlega, dopo tanti anni di onorata militanza in A2, è cosa fatta per Matteo Pedron, palleggiatore classe '92, che nella prossima stagione tornerà a giocare nella 'sua' Padova. « Sono davvero felice dell’opportunità che mi è stata data di giocare nel massimo Campionato italiano con Padova ». Ha dichiarato raggiante alla firma del contratto.