Volley Mercato: il brasiliano Vitor Baesso a Pineto

PINETO (TERAMO)- Arriva dal Brasile un rinforzo importante per l' ABBA Pineto . La società abruzzese si è aggiudicata per la prossima statione lo schiacciatore Vítor Baesso, brasiliano di 26 anni (classe 1998) originario di São José dos Campos (San Paolo).

LA CARRIERA-

Doti fisiche notevoli – 201 centimetri su cui contare – Baesso rappresenta un profilo di caratura internazionale, chiamato con Pineto alla sua prima esperienza in Europa. Prelevato dal Suzano Vôlei, il nuovo schiacciatore dell’ABBA ha vestito in patria le maglie di Pinheiros, Sesi-SP, São Bernardo, Itapetininga, Pacaembu/Ribeirão e Apan/Eleva. Nel mezzo anche una fortunata esperienza con l’Espérance Sportive de Tunis, in Tunisia, con cui nella stagione 2020/21 ha fatto incetta di trofei conquistando l’African Club Championships, il titolo nazionale, la Coppa e la Supercoppa tunisine.

Le parole di Vítor Baesso-

« Sono entusiasta di intraprendere questa nuova esperienza sportiva e di vita con l’ABBA Pineto. La Serie A2 è un campionato molto competitivo, in una nazione tra le più forti e popolari al mondo. Sarà un onore rappresentare Pineto in un campionato così importante e non vedo l’ora di iniziare ».

Le parole del DS Massimo Forese-

« Vítor è un profilo internazionale che seguivo da quattro anni. Di stagione in stagione ho provato a portarlo da noi. È stato necessario attendere il salto in Serie A2 e finalmente ci siamo riusciti. Sono convinto si tratti di un giocatore con grandi potenzialità, che dovrà ovviamente compiere il suo giusto percorso di ambientamento qui in Italia, trovandosi alla sua prima esperienza europea, ma che a mio avviso potrà fare molto bene ».