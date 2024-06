Volley Mercato: Siena si riprende Andrea Rossi

SIENA- Dopo due stagioni a Cisterna in Superlega Andrea Rossi torna a giocare nell'Emma Villas Siena squadra con la quale fu protagonista in A2 nella stagione 2021/2022, in un campionato non semplicce per la formazione toscana invischiata nella lotta per non retrocedere. Rossi determinante per la salvezza realizzando con 190 punti nelle 24 partite disputate. Si ambientò bene a Siena e fu uno dei giocatori maggiormente apprezzati dalla tifoseria.