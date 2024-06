Volley Mercato: Aversa ha ingaggiato il libero Mentasti

E' alto 185 centimetri, già questo un fattore importante per il suo ruolo in campo: sarà a disposizione di coach Giacomo Tomasello dalle prossime settimane e girerà per l'Italia per difendere i colori della nostra società.

Nell'ultima stagione è stato all'UniTrento Volley in Serie B, un'avventura che in realtà è partita già nel 2019 col Trentino Volley in Serie C e anche nel settore giovanile. In B poi è stato all'ACV Miners prima dell'approdo all'UniTrento nel 2011 dove ha giocato negli ultimi tre anni.