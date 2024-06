Volley Mercato: a Fano arriva il centrale Alessandro Acuti

FANO (PESARO)- Arriva da Siena, dove ha giocato la finalissima per andare in Superlega, il ventiquattrenne centrale Alessandro Acuti detto “Acu”, approdato alla neo promossa Smartsystem Fano allenata da Mastrangelo.

Il bolzanino, alto 199 cm, ha giocato oltre a Siena anche a Motta di Livenza (stagione 21-23) in serie A2 conquistando i quarti di finale play off nella prima stagione.