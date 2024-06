Volley Mercato: Jan Klobucar torna in Italia, giocherà a Fano

FANO (PESARO)- Ancora un ingaggio di grande prestigio per la Smartsystem Fano che riporta in Italia il nazionale sloveno Jan Klobucar. Lo schiacciatore gioca nella rappresentativa del suo paese dal 2012, con la quale nel 2015 ha vinto la medaglia d’oro all’European League mentre nel suo palmares c’è anche un argento conquistato di recente (2021) al Campionato Europeo. Classe 1992, alto 195 cm., Klobucar aggiunge il proprio nome ad un roster formato già da elementi di grande spessore, un colpo insomma che conferma l’intenzione della società Virtus di disputare una stagione importante e di far divertire il pubblico fanese.

Le parole di Jan Klobucar-

« Sono venuto di recente a Fano e devo dire di essere rimasto impressionato sia dalla città cha dalla società. Peraltro ho seguito le ultime partite dei play off e ho notato con piacere come i tifosi abbiano seguito la squadra con grande entusiasmo e passione. Questi elementi hanno reso la mia decisione più facile ».

Negli ultimi anni lo schiacciatore sloveno ha giocato nel proprio paese ma in passato anche in Francia ed in Italia. Infatti nella stagione 2018/19 Piacenza lo tesserò per giocare un campionato di vertice in serie A2:

« Ho bellissimi ricordi dell’Italia il campionato italiano è di altissimo livello, oltre ad essere molto equilibrato. Sono felice di essere tornato ».

Jan Koblucar si lascia poi andare accendendo la miccia:

« Nonostante per Fano sia solo il primo anno di A2 voglio dare il massimo per raggiungere i play off e, se ci sarà occasione, competere per il titolo. Sono un giocatore esperto e mi metterò a disposizione della squadra per aiutare i compagni a fare il meglio possibile ».

Poi Klobucar tira fuori la ricetta vincente:

« Creare un ambiente di lavoro positivo e vincere il più possibile per dare entusiasmo alla gente ».