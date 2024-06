Volley Mercato: Compagnoni, Mastrangelo, Brignach, tre giovani per Cuneo

Al centro ingaggiato il bresciano Mirco Compagnoni classe 2003 per 202cm in arrivo da Brugherio; Campione Europeo Under 22, al quinto anni in serie A e secondo (non consecutivo) in A2 con esperienza pregressa a Santa Croce nella stagione 22/23.

La seconda diagonale, invece, sarà formata dal palleggiatore campano Roberto Mastrangelo, in arrivo da Lagonegro, e dall’opposto trentino Davide Brignach.

Classe ’98 il regista salernitano ha disputato le ultime due stagioni nelle fila di Lagonegro, mentre l’opposto arriva direttamente dalla Serie B del Trentino Volley.

Classe 2004 per 201 cm in quest’ultimo mese ha disputato i Play Off promozione e la Finale di Junior League con la formazione trentina.

Le parole di Mirco Compagnoni-

« Mi aspetto di potermi ritagliare degli spazi, anche se davanti ho due dei migliori centrali dell’A2 e di togliermi molte soddisfazioni».

Mirco cosa ti ha spinto a scegliere Cuneo?

« Voglio mettermi alla prova ad un livello superiore e migliorare in tutti i fondamentali, se questo posso farlo in una società ambiziosa come Cuneo ancora meglio; una delle società che negli anni è sempre stata nelle migliori».

Sei entrato in questi giorni al palazzetto per una sessione extra di allenamenti, cosa ti aspetti in stagione?

« Aspetto un pubblico agguerrito e pronto a sostenere la squadra come li ho visti nell’anno di Santa Croce. Hanno una bella fama, una motivazione in più per dare il meglio durante l’anno».

Le parole di Roberto Mastrangelo-

« Ero partito con altri progetti, poi è arrivata la chiamata di Cuneo e ho cambiato velocemente idea ».

Roberto, tu hai già vissuto un campionato di A2, cosa ti aspetti dal prossimo anno?

« Questo campionato mi ricorda un po’ quello che ho fatto due anni fa, sempre in A2, dove praticamente ogni squadra era di alto livello e ogni partita faceva un po’ storia a sé. Sembra una frase fatta, ma penso che quest’anno ogni giornata ci sarà da combattere ad armi pari con tutti, in casa e fuori».

Le parole di Davide Brignach-

« So che non sarà facile perché le differenze tecniche e fisiche da una serie B a una A2 sono notevoli, ma metterò tutto me stesso per restare al passo con i miei compagni, l’esperienza di gran parte di loro mi aiuterà ne sono sicuro!».

Davide hai già avuto modo di confrontarti con coach Battocchio?

« Sì, apprezzo il fatto che nelle occasioni in cui abbiamo avuto modo di parlare è sempre stato chiaro e sincero. Spero di conquistarmi la sua fiducia nei prossimi mesi e di migliorare sulla base dei suoi insegnamenti».

Che aspettative hai sulla prossima stagione?

« La scelta di Cuneo non è stata casuale, è una società ambiziosa e ho sempre sentito parlare bene del loro modo di vivere la pallavolo sia dal punto di vista lavorativo che umano. Mi aspetto che la squadra farà di tutto per raggiungere i migliori risultati possibili; voglio vivermi questa nuova esperienza cercando di apprendere tutto il possibile da ciò che verrà».