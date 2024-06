Volley Mercato: Andrea Bulfon torna a giocare a Pineto

PINETO (TERAMO)- Andrea Bulfon vestirà di nuovo la maglia dell'Abba Pineto. Il ventottenne triestino ha scelto di tornare a giocare dove fù protagonista nel biennio 2017/2019 in Serie B e poi ancora nella prima parte della stagione 2020/21. Nell'ultima stagione ha ben figurato nella Wimore Salsomaggiore Terme, con cui ha concluso il campionato di Serie A3.

LA CARRIERA-

Opposto di 198 centimetri, Andrea Bulfon, dopo avere iniziato la propria carriera nella sua città natale – Trieste – ha indossato a livello seniores le casacche di Appignano (B1), Macerata (Superlega), Castellana Grotte (A2), Alessano (A2), Fano (A3), Santa Croce (A2) e Sieco Service Ortona (A2 e A3). Negli ultimi due anni esperienze inoltre con Motta di Livenza e Salsomaggiore Terme, dove ha concluso la stagione scorsa con 232 punti totali (187 in attacco, 38 muri-punto e sette ace). A Pineto, tra l’altro, riprenderà vita la diagonale formata da Bulfon e dal palleggiatore Mattia Catone, già vista all’opera nella prima parte dell’annata 2023/24 a Motta di Livenza. Nella batteria degli opposti, inoltre, il classe ’96 di provenienza giuliana farà coppia con il finlandese Samuli Kaislasalo, già ufficializzato nelle settimane scorse.

Le parole di Andrea Buffon-

« Sono davvero entusiasta di tornare a Pineto dove ho già avuto il piacere di giocare per due anni. Qui si respira e c’è una grande tradizione pallavolistica radicata negli anni. Sono convinto che la società abbia allestito un roster di livello che ci permetterà di toglierci grosse soddisfazioni. Sono molto carico per questa nuova esperienza e non vedo l’ora di iniziare ».