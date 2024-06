Volley Mercato: Stefano Ferri è il primo rinforzo per Macerata

MACERATA- Il primo nuovo innesto nella neo promossa Macerata è in realtà un ritorno. La società biancorossa ha prelevato da Brescia lo schiacciatore ventiquattrenne Stefano Ferri che ha già stato nel club marchigiano dal 2020 al 2022. Lasciata Macerata Ferri ha giocato a Fano, guidato da coach Castellano, mentre nell’ultimo campionato ha calcato i campi di A2 alla corte di Zambonardi.

Le parole di Stefano Ferri-

« Sono contento dell’opportunità di tornare a Macerata. Delle due stagioni vissute in biancorosso ho tanti bei ricordi, mi ero trovato bene sia con l’ambiente sia con la società e il gruppo. Ora che la squadra ha conquistato la A2 si è presentata l’occasione per tornare e non ho avuto dubbi nello scegliere ancora Macerata ».

È una Macerata diversa ma ritrovi qualche faccia conosciuta.

« Sarà bello giocare di nuovo insieme a Gabbanelli e Sanfilippo, siamo stati insieme nei miei due anni in biancorosso; mentre conosco come avversari alcuni dei nuovi giocatori della squadra ma avremo il tempo di fare gruppo. È un piacere anche ritrovare coach Castellano, mi ha allenato a Fano e fu una stagione importante; è un allenatore preparato e ambizioso ».

Le parole del tecnico Maurizio Castellano-

« È un ragazzo dotato di mezzi fisici sopra la norma e con la capacità di interpretare più ruoli. Sono caratteristiche importanti per un giocatore e sono sicuro che Ferri potrà darci una grande mano nel corso della stagione ».