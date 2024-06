Volley Mercato: Samuil Valchinov rinforzo di qualità per Macerata

MACERATA- Terzo arrivo in casa Macerata in vista del prossimo campionato di A2. Nelle Marche arriva lo schiacciatore, nazionale bulgaro Samuil Valchinov. Il nuovo posto 4 della squadra allenata da Mastrangelo è alla prima esperienza all'estero. In patria vanta una carriera importante con le maglie del Levski Sofia e della Deya Volley, mentre nell’ultima stagione ha giocato con la SKV Montana. Si è anche guadagnato la chiamata in nazionale bulgara e in queste settimane sta disputando la Volleyball Nations League.

Le parole di Samuil Valchinov-

« Ho scelto Macerata perché rappresenta tutto quello di cui ho bisogno: l’ambiente perfetto per crescere ancora, un’organizzazione efficiente e l’ambizione di puntare in alto. Quando ero piccolo ho sempre seguito il campionato di pallavolo italiano quindi conosco bene la grande tradizione maceratese nel volley. Poi ho sentito tutti parlare bene della città e delle Marche, non vedo l’ora di arrivare a Macerata Samuil Valchinov.

Cosa ti aspetti da questa prima stagione in Italia?

« Voglio fare bene con la maglia biancorossa e portare macerata più in alto possibile ».

Le parole del Direttore Generale Italo Vullo-

« Non mi stupisce che faccia parte del roster della sua nazionale, secondo me è il miglior ricettore di cui dispone la Bulgaria. Si tratta di un giocatore completo, molto valido in tutti i fondamentali di seconda linea ma è anche ottimo in attacco, bravo in battuta. È un atleta dal sicuro rendimento e un valore aggiunto per Macerata ».