Volley Mercato: Alessandro Zecca secondo libero di Reggio Emilia

REGGIO EMILIA- Il ventenne Alessandro Zecca entra nel roster della Conad Reggio Emilia . Sarà il secondo libero della formazione di Fanuli, per il giocatore di Parma si tratta di un salto di categoria avendo giocato due stagioni con la WiMore la società della sua città, preceduto da un anno in Serie B sempre con lo stesso club.

Le parole di Alessandro Zecca-

« Sarà la mia prima esperienza in Serie A2, ma anche la prima fuori dalla mia città. Sarà una stagione impegnativa e allo stesso tempo emozionante. Non vedo l’ora di iniziare, di mettermi in gioco e di lavorare con atleti di ancora più alto livello ».

Cosa ti aspetti dalla prossima stagione, dato anche che ti allenerà un ex libero di SuperLega?

« Ho già conosciuto qualcuno della squadra, si respira un bel clima, accogliente e propositivo. Le premesse perché si crei un bel gruppo ci sono tutte e questo è sempre un valore aggiunto. Lavorare con Fanuli e De Angelis per me è molto stimolante, una grande occasione per apprendere da due liberi di prima fascia, in ottica di fare un salto di qualità ».