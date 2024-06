Volley Mercato: doppio salto di Matteo Alpini, dalla B all'A2 a Siena

SIENA- Doppio salto per Matteo Alpini che dalla B, dove giocava nella Kabel Volley Prato, sale direttamente in A2 fortemente voluto dalla società e dallo staff tecnico della Emma Villas Siena che lo ha più volte visionato nel corso della scorsa stagione e tesserato per la prossima stagione . Alpini ha anche preso parte all’allenamento effettuato al PalaEstra a fine stagione insieme ad altri interessanti giovani prospetti. Ora per lui si è concretizzato il trasferimento nel club senese dove conta di far vedere tutte le sue grandi qualità. Nella scorsa stagione Alpini, ventitre anni per 196 cm di altezza, ha rivestito il doppio ruolo, sia da posto 4 che da opposto. È stato tra l’altro il migliore schiacciatore del campionato nelle statistiche relative al rendimento e ai punti realizzati.

Le parole di Matteo Alpini-

« Sognavo un’esperienza come questa. Ho effettuato l’allenamento al PalaEstra a fine stagione, era un giorno importante per me e ho cercato di presentarmi al meglio. Ho avuto subito buone sensazioni, e ora sono lieto di poter giocare a Siena e di poter essere allenato da coach Gianluca Graziosi. Credo che sia un allenatore con ottime qualità, e nel corso della sua carriera ha inoltre sempre dimostrato di saper lavorare assai bene con i giovani. Già nell’allenamento fatto al PalaEstra mi ha dato tanti consigli utili per poter migliorare».

Alpini dunque arriverà a giocare in serie A2.

« Per me sarà certamente stimolante ed emozionante giocare in questa categoria. Andrò ad allenarmi con giocatori di grande esperienza e di ottime qualità. Pallavolisti come Gabriele Nelli e Luigi Randazzo li ho sempre visti in televisione, ora sarò un loro compagno di squadra. Quest’anno ho seguito il torneo di serie A2, ho guardato tante partite anche di Siena. Ho visto una squadra grintosa e motivata. La Emma Villas ha raggiunto la finale playoff, mi auguro che lo stesso obiettivo potrà essere raggiunto anche la prossima stagione ».