Volley Mercato: colpo grosso per Catania, arriva Andrea Argenta

ROMA- La Cosedil Saturnia Acicastello, pronta a tuffarsi nel campionato di A2 con l'obiettivo dichiarato dell'immediato ritorno in Superlega, mette a disposizione di Camillo Placì uno schiacciatore/opposto che nel corso della carriera ha giocato ai massimi livelli: Andrea Argenta. Il ventottenne veronese ha nel suo curriculum tre stagioni in SuperLega tra Modena, Ravenna e Trento mentre nelle ultime due stagioni ha difeso i colori di Aversa centrando una promozione e una salvezza in A2. Argenta ha militato nelle giovanili della nazionale dal 2013 al 2016, dall’Under 19 all’Under 23, ottenendo poi la convocazione per la nazionale maggiore nel 2015 con la quale ha fatto il suo esordio poi nel 2018. Nella stagione 2016/17 ha vinto il premio “G. Badiali” (miglior U23 italiano della Serie A2) e il premio “A. Kuznetsov” (miglior realizzatore della Serie A2).