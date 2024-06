Volley Mercato: Leo Andric torna in Italia, giocherà a Macerata

MACERATA - Rivedremo nel nostro campionato Leo Andric , schiacciatore opposto croato, vero e proprio giramondo del volley che ha firmato un contratto che lo legherà nella prossima stagione a Macerata. Vero e proprio giramondo, che in Italia ha già giocato a Perugia e Cuneo, nell'arco della sua lunga carriera ha avuto esperienze in Grecia, Svizzera, Polonia, Corea del Sud, Francia e Russia.

Le parole di Leo Andric-

« Volevo tornare in Italia. Ho parlato con il mio manager e ho scelto l’Italia perché c’è grande qualità nell’organizzazione e nel modo di lavorare. Macerata ha subito dimostrato interesse per me e non ho avuto dubbi nel firmare, è una grande opportunità per tornare al meglio della forma dopo l’ultimo infortunio e vestire una maglia importante come quella biancorossa. Conosco la città e la sua tradizione pallavolistica, sono ansioso però di vederla da vicino ed ascoltare le storie riguardo i suoi successi ».

Quali obiettivi ti poni per questa nuova stagione in Italia?

«L’obiettivo più importante è quello di essere in forma, perché in questo modo so di poter mostrare il mio talento e così aiutare al meglio Macerata. Voglio dare il massimo per questa città e cercare di portare la squadra ai vertici; sono convinto che la squadra abbia tutto per fare bene in A2 ».

Le parole del tecnico Maurizio Castellano-

« Andric rappresenta un upgrade per la Volley Banca Macerata. È un giocatore di caratura internazionale che porta tanta esperienza e può farci fare il salto di qualità, del resto il curriculum parla per lui. Noi possiamo aiutarlo a ritrovare la sua versione migliore ».