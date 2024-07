Volley mercato: ufficializzati i roster di Serie A2 e A3

BOLOGNA- Dopo la comunicazione dei roster delle dodici squadre di SuperLega, si sono chiusi i tesseramenti anche per quel che riguarda i club di Serie A2 e Serie A3. Nella mattinata di domani, in diretta sul canale YouTube della Lega Pallavolo Serie A, sarà trasmessa la “Presentazione Stagione e Calendari 2024/25” in diretta da Bologna e relativa all’80° Campionato di Pallavolo Serie A Credem Banca.

Nella giornata di oggi si è anche svolto il secondo giorno di Volley Mercato a Bologna: al mattino si è tenuto l’incontro Strategic Advisory Volley SuperLega, con la partecipazione delle società di Serie A, incentrato su strategie di marketing. In tarda mattinata si è svolto il Media Day, durante il quale si è puntato il focus sui modelli di comunicazione, con particolare attenzione rivolta alla piattaforma di YouTube. Contemporaneamente si è svolta la Consulta di SuperLega.

Nel pomeriggio Accademia Fipav ha condotto il workshop dal titolo “Come misurare oggettivamente l’impatto sociale delle attività delle società sportive”, mentre ha chiuso la giornata di lavori la presentazione del Software Data Talks CDP, che ha come scopo la raccolta e la compilazione dei dati i un sistema di management per attività di marketing. Sempre nel pomeriggio si è svolto il Consiglio di Amministrazione.

Ecco i roster dei 14 club di Serie A2 Credem Banca e dei 21 Club di Serie A3.

Serie A2 Credem Banca 2024/25

Abba Pineto

Matteo Zamagni (C), Matteo Iurisci (S), Mattia Catone (P), Flavio Morazzini (L), Vitor Baesso (S), Samuli Kaislasalo (S), Michael Molinari (C), Giancarlo Pesare (L), Paolo Luigi Di Silvestre (S), Luca Presta (C), Gioele Favaro (S), Andrea Bulfon (S), Emanuele Rampazzo (P), Lorenzo Calonico (C).

Banca Macerata

Martin Berger (C), Alberto Cavasin (S), Bara Fall (C), Stefano Ferri (S), Simone Gabbanelli (L), Tommaso Ichino (S), Sebastiano Marsili (P), Giuseppe Ottaviani (S), Tommy Palombarini (L), Luca Pozzebon (P), Gabriele Sanfilippo (C), Samuil Valchinov (S), Leo Andric (S).

Campi Reali Cantù

Francesco Cottarelli (P), Leonardo Caletti (L), Luca Butti (L), Nicola Tiozzo (S), Elio Giuseppe Cormio (S), Luca Martinelli (P), Matteo Vezzoli (L), Marco Bragatto (C), Francesco Quagliozzi (S), Andrea Galliani (S), Nicola Candeli (C), Manuel Marzorati (C), Paolo Corti (S), Marco Novello (S), Andrea Bacco (S), Lorenzo Benetti (S).

Conad Reggio Emilia

Alessandro Zecca (L), Davide Signorini (S), Mattia Gottardo (S), Simone Porro (P), Pier Paolo Partenio (P), Francesco Guerrini (S), Pawel Stabrawa (S), Carlo De Angelis (L), Rocco Barone (C), Paolo Bonola (C), Andrea Gasparini (S), Riccardo Alberghini (C), Antonino Suraci (S), Nicholas Sighinolfi (C).

Consar Ravenna

Riccardo Copelli (C), Giacomo Selleri (P), Tommaso Guzzo (S), Alessio Tallone (S), Andrea Canella (C), Hampus Ekstrand (S), Gabriele Mirabella (C), Riccardo Goi (L), Antonino Russo (P), Manuel Zlatanov (S), Simone Bertoncello (S), Jan Feri (S), Lorenzo Grottoli (C), Giovanni Pascucci (S).

Cosedil Aci Castello

Luka Basic (S), Will Rottman (S), Andrea Argenta (S), Nicolò Volpe (C), Filippo Bartolucci (C), Davide Saitta (P), Giulio Sabbi (S), Simone Orto (S), Francesco Pierri (L), Simone Lombardo (L), Mohammadjavad Manavinezhad (S), Elia Bossi (C), Diego Bartolini (S), Francesco Bernardis (P).

Delta Group Porto Viro

Riccardo Ballan (C), Edwin Arguelles Sanchez (S), Nicolò Maghenzani (S), Lorenzo Magliano (S), Ferreira Silva Pedro Henrique (S), Pietro Ghirardi (P), Egon Lamprecht (L), Matteo Sperandio (C), Andrea Innocenzi (C), Matteo Bellia (S), Charalampos Andreopoulos (S), Davide Morgese (L), Mattia Eccher (C), Gabriele Chiloiro (S), Filippo Santambrogio (P).

Emma Villas Siena

Stefano Trillini (C), Thomas Nevot (P), Federico Bonami (L), Pietro Melato (P), Martin Coser (L), Alan Patrick Araujo (S), Matteo Alpini (S), Gabriele Nelli (S), Andrea Rossi (C), Federico Pellegrini (S), Luigi Randazzo (S), Victorio Ceban (C), Claudio Cattaneo (S).

Evolution Green Aversa

Filip Frankowski (S), Martins Arasomwan (C), Bruno Canuto (S), Gordan Lyutskanov (S), Salvatore Rossini (L), Matheus Motzo (S), Cristian Frumuselu (C), Fernando Gabriel Garnica (P), Ionut Ambrose (C), Danilo De Santis (S), Francesco Minelli (P), Edoardo Mentasti (S), Andrea Di Meo (P), Omar Agouzoul (S).

Gruppo Consoli Sferc Brescia

Alex Erati (C), Nicolò Hoffer (L), Oreste Cavuto (S), Matteo Bonomi (P), Simone Tiberti (P), Alessandro Tondo (C), Roberto Cominetti (S), Antonio Cargioli (C), Andrea Franzoni (L), Filippo Zambonardi (S), Andrea Bettinzoli (S), Jordan Bisset (S), Gabriele Manessi (S), Giacomo Raffaelli (S).

OmiFer Palmi

Felipe Benavidez (S), Peppino Carbone (S), Gianluca Concolino (C), Francesco Corrado (S), Francesco Donati (L), Carmelo Gitto (C), Francesco Guastamacchia (C), Cristian Iovieno (S), Klistan Lawrence (S), Graziano Maccarone (C), Gabriele Mariani (P), Lorenzo Sala (S), Lorenzo Sperotto (P), Francesco Prosperi Turri (S).

Puliservice Acqua S.Bernardo Cuneo

Giulio Pinali (S), Lorenzo Codarin (C), Domenico Cavaccini (L), Nicola Agapitos (S), Daniele Sottile (P), Andrea Malavasi (S), Felice Sette (S), Simone Oberto (L), Roberto Mastrangelo (P), Davide Brignach (S), Mirco Compagnoni (C), Tommaso Chiaramello (C), Karli Allik (S), Marco Volpato (C).

Tinet Prata di Pordenone

Nicolò Katalan (C), Alessio Alberini (P), Diego Sist (S), Alberto Benedicenti (L), Simone Scopelliti (C), Marcin Ernastowicz (S), Alex Francesco Maria Aiello (L), Samuele Meneghel (C), Jernej Terpin (S), Ranieri Truocchio (S), Filippo Guerriero (P), Marinfranco Agrusti (C), Mattia Bomben (S), Kristian Gamba (S).

Virtus Volley Fano

Daniel Coscione (P), Jacopo Rizzi (S), Pietro Merlo (S), Federico Roberti (S), Mattia Raffa (L), Tommaso Mandoloni (P), Jan Klobucar (S), Davide Magnanelli (C), Giacomo Sorcinelli (S), Matteo Coccia (S), Alessandro Acuti (C), Christoph Marks (S), Federico Compagnoni (S), Stefano Mengozzi (C).

Serie A3 Credem Banca 2024/25

Aurispa Lecce

Tiziano Mazzone (S), Alessio Ferrini (S), Paolo Cappio (L), Enrico D’Alba (P), Raffaele Colaci (S), Gaetano Penna (S), Lorenzo Giani (P), Alessio Omaggi (C), Dario Iannaccone (S), Michele Deserio (C), Gabriele Maletto (C), Andrea Bleve (L), Jacopo Cimmino (S).

Avimecc Modica

Francesco Barretta (S), Daniele Buzzi (C), Riccardo Capelli (S), Stefano Chillemi (S), Alessandro Cipolloni Save (P), Gianmarco Italia (S), Javier Martinez (S), Massimiliano Matani (C), Vincenzo Nastasi (L), Biagio Ottaviano Pappalardo (L), Pedro Luiz Putini (P), Andrea Raso (C), Davide Tomasi (C).

BCC Tecbus Castellana Grotte

Alberto Marra (C), Marco Mondello (S), Nicolò Ciccolella (C), Federico Guadagnini (L), Giacomo Russo (C), Leonardo Carta (S), Stefano Cappadona (P), Alessandro Bux (C), Michele Didonato (P), Emanuele Renzo (S), Diego Guglielmi (L), Riccardo Iervolino (S), Nicolò Casaro (S), Luciano Zornetta (S).

Belluno Volley

Michele Luisetto (C), Leonardo Ferrato (P), Nicolò Bassanello (L), Andrea Schiro (S), Enrico Guarienti Zappoli (S), Riccardo Cengia (C), Enrico Basso (C), Stefano Antonio Guolla (S), Fabio Bisi (S), Gonzalo Martinez (L), Riccardo Mian (S), Matteo Mozzato (C), Francesco Guizzardi (P), Alberto Saibene (S), Gianluca Loglisci (S).

CUS Cagliari

Leonardo Bristot (S), Pietro Galdenzi (C), Federico Tommaso Ciardo (P), Michael Menicali (C), Marco Piludu (L), Michele Marinelli (S), Ernesto Rascato (C), Giuseppe Sanna (C), Donato Chialà (S), Victor Zivojinovic (P), Omar El Moudden (L), Stefano Gozzo (S), Morgan Biasotto (S).

Diavoli Rosa Brugherio

Tommaso Corti (L), Alessandro Chinello (S), Luca Consonni (S), Luca Doniselli (C), Paul Ferenciac (S), Luca Romano (S), Federico Argano (S), Mauro Giuliani (P), Nicola Zara (C), Michele Viganò (C), Peter Juric (S), Daniel Frage Rubin (S), Simone Prada (P), Riccardo Aretz (C).

Energy Time Campobasso

Tommaso Fabi (C), Pietro Margutti (S), Ivan Zanettin (S), Lorenzo Tuccelli (L), Antonio Del Fra (P), Vittorio D’Amico (S), Lorenzo Piazza (P), Stefano Diana (C), Gabriele Calitri (L), Michele Orazi (C), Diaferia Davide (S), Gianmarco Rescignano (S), Mario De Nigris (L), Jakub Urbanowicz (S).

ErmGroup Altotevere San Giustino

Tommaso Troiani (P), Jacopo Biffi (P), Simone Marzolla (S), Gabriel Galiano (C), Paolo Battaglia (S), Gianmarco Cioffi (L), Ridas Skuodis (S), Davide Stoppelli (C), Filippo Pochini (L), Niccolò Cappelletti (S), Daniele Carpita (S), Augusto Quarta (C), Lorenzo Panizzi (S), Marco Romanacci (C).

Folgore Massa Sorrento

Andrea Baldi (S), Alessandro Becchio (P), Michele Ciampa (S), Gianluca Cremoni (S), Mattia Filippelli (C), Francesco Fortes (C), Mariano Gargiulo (S), Stefano Patriarca (C), Alberto Pol (S), Paolo Pontecorvo (L), Davide Luigi Russo (L), Calogero Tulone (P), Stanislaw Zbigniew Wawrzynczyk (S).

Gabbiano Mantova

Andrea Miselli (C), Raul Parolari (S), Alberto Baldazzi (S), Luca Tauletta (C), Riccardo Scaltriti (S), Andrea Marini (L), Roberto Pinali (S), Jacopo Ferrari (C), Niccolò Antonio Depalma (P), Duccio Bini (L), Matteo Zanini (C), Edoardo Gola (S), Murilo Massafeli Iasi Pedroso (S), Mattia Catellani (P).

Gaia Energy Napoli

Michele Starace (S), Giuseppe Saccone (C), Simone Starace (S), Michele Leone (P), Leonardo Lugli (S), Mario Sportelli (S), Francesco Gianotti (P), Francesco Ardito (L), Filippo Lanciani (C), Giuseppe Martino (C), Francesco Dotti (S), Andrea Volpe (L).

JV Gioia Del Colle

Enrico Cester (C), Riccardo Martinelli (P), Romolo Mariano (S), Simone Romanelli (C), Donato Attolico (S), Danilo Rinaldi (L), Edvinas Vaskelis (S), Giuseppe Longo (P), Sebastiano Milan (S), Piervito Disabato (S), Sandi Persoglia (C), Andrea Di Carlo (L), Fabrizio Garofolo (C), Antongiulio Alberga (S).

Monge Gerbaudo Savigliano

Simone Brugiafreddo (S), Ambrogio Quaranta (C), Damiano Calcagno (S), Daniele Gallo (L), Andrea Carlevaris (P), Lorenzo Rainero (C), Andrea Galaverna (S), Paolo Rabbia (L), Mauro Sacripanti (S), Riccardo Gatto (S), Andrea Orlando Boscardini (C), Kristian Turkaj (S), Francesco Dutto (C), Matteo Pistolesi (P).

Negrini CTE Acqui Terme

Daniele Russo (L), Manuel Biasotto (C), Matteo Garrone (P), Giuseppe Bellanova (P), Federico Mazza (C), Filippo Garra (S), Alessandro Graziani (S), Iacopo Botto (S), Michal Petras (S), Davide Esposito (C), Davide Cester (S), Lorenzo Passo (S), Davide Brunetti (L), Antonio Fois (C), Simone Pozzatello (S), Lorenzo Chiara (S), Filippo Trombin (L), Mattia Pievani (S).

Personal Time San Donà di Piave

Leonardo Baciocco (S), Leonardo Rocca (S), Isacco De Faveri (C), Tommaso Buosi (S), Carlo Bellese (P), Stefano Giannotti (S), Alessandro Bellucci (P), Dago Lazzarini (C), Francesco Fusaro (C), Federico Paludet (L), Davide Zanatta (L), Nicolas Brucini (S), Edoardo Cunial (S), Daniele Mellano (C).

Plus Volleyball Sabaudia

Sebastiano Stamegna (S), Lorenzo Tomassini (C), Lorenzo Menichini (C), Francisco Ruiz (S), Samuel Onwuelo (S), Nicola Mazzon (P), Andrea Rondoni (L), Alessandro Serangeli (S), Armando De Vito (C), Riccardo Mazzon (S), Mario Catinelli Guglielminetti (P).

Rinascita Lagonegro

Stefano Armenante (S), Federico Bonacchi (P), Diego Cantagalli (S), Andrea Fioretti (S), Leonardo Focosi (C), Nicola Fortunato (L), Filippo Franza (S), Marco Rocco Panciocco (S), Giulio Parrini (S), Andrea Pegoraro (C), Renato Ricco (P), Gabriele Tognoni (C), Giammarco Vindice (L).

Sarroch Polisportiva

Hristiyan Dimitrov (S), Fabio Curridori (P), Floride Ntotila (S), Andrea Leccis (C), Matteo Lusetti (P), Enrico Pilotto (C), Simone Mocci (L), Francesco Giaffreda (L), Luca Chiapello (S), Andrea Nasari (S), Matteo Meschiari (S), Riccardo Romoli (S), Gianluca Rossi (C), Gabriele Pisu (C).

Sieco Service Ortona

Francesco Giacomini (C), Riccardo Pinelli (P), Lorenzo Pasquali (C), Vittorio Broccatelli (L), Matteo Bertoli (S), Francesco Del Vecchio (S), Leonel Marshall (S), Alessandro Di Tullio (S), Luca Rossato (S), Alessandro Arienti (C), Lorenzo Alcantarini (P), Matteo Di Giulio (S).

SportSpecialist Reggio Calabria

Saverio De Santis (L), Fabio Giuliani (C), Alessandro Stufano (C), Francesco Galipò (S), Marco Spagnol (S), Antonio Picardo (C), Massimiliano Lopetrone (L), Edoardo Murabito (C), Marco Pugliatti (P), Domenico Laganà (S), Marco Soncini (S), Enrico Lazzaretto (S).

The Begin Volley Ancona

Giacomo Giorgini (L), Tommaso Larizza (P), Alessandro Giombini (L), Luca Pulita (S), Matteo Albanesi (P), Samuele Gasparroni (P), Marco Cantagalli (S), Matteo Sacco (C), Francesco Andriola (C), Federico Ferrini (S), David Umek (S), Marco Santini (S).