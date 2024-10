Cuneo parte con il piede giusto, che carattere: "Sappiamo soffrire"

Le parole di coach Battocchio

«È una vittoria che vale tantissimo. Devo fare i complimenti ai miei giocatori - commenta il tecnico torinese di Cuneo - giocare una partita così sul campo di Brescia è davvero una prestazione importante, al di là della vittoria, che ci ha premiato. A loro mancava nel sestetto di partenza il regista d’esperienza Tiberti, noi siamo ancora senza l’opposto Giulio Pinali, sempre alle prese con un problema muscolare di cui non sappiamo ancora per quanto si protrarrà, mentre lo schiacciatore Felice Sette si sta riprendendo progressivamente anche se non è ancora al massimo. Quindi siamo partiti sempre con lo stesso sestetto, ma tutti si sono fatti trovare pronti quando sono stati chiamarti in causa e questa è una cosa molto positiva, perché sapevamo che sarebbe stata una sfida difficile e che dovevamo essere pronti a soffrire per poter sfruttare ogni occasione per provare a batterli».

Così è stato fin dalle prime battute, con in campo Daniele Sottile in palleggio, Davide Brignach opposto, Lorenzo Codarin e Marco Volpato al centro, l’estone Karli Allik e Sette schiacciatori, Domenico Cavaccini libero. Sfida solo parziale tra i registi “veterani”, il cuneese Sottile classe ‘79 e Tiberti classe ‘80, col bresciano alle prese con qualche problemino fisico per cui coach Zambonardi ha schierato dall’inizio il 2006 Bonomi al suo posto, limitando le entrate al palleggiatore titolare.

I migliori della serata

Mvp di serata il centrale Marco “Fox” Volpato che con 21 punti è stato il top scorer del match, seguito con 19 da Allik, 18 da Sette, 14 da Codarin e 13 da Brignach, autore di un preziosissimo ace nel 3º set sul 21-23 per allungare e chiudere una frazione che si stava rivelando difficile e decisiva, per prolungare in maniera positiva il match, già con la conquista di un punto. Sabato 12 ottobre alle ore 19, per la seconda giornata, anticipo al palazzetto di San Rocco Castagnaretta, contro il Campi Reali Cantù, avversario già affrontato qualche settimana fa in amichevole, ma da prendere con le molle: «Non dobbiamo sottovalutare mai nessuno, Cantù è forte a muro e ci ha messo spesso in difficoltà, per cui sotto con tanta umiltà a preparare la partita. È un campionato lungo, e le partite decisive arriveranno molto più avanti, ora dobbiamo costruire visto anche la situazione fisica di molti in fase di miglioramento, ma dobbiamo evitare i tanti errori che ancora facciamo, e che ci sono costati un paio di set, sempre tirati, ma condizionati dalle nostre imprecisioni».

La società presieduta da Gabriele Costamagna ha stipulato una convenzione con l’organizzazione dell’Oktoberfest, in svolgimento nella stessa area del palazzetto: per chi acquista il biglietto in prevendita, un codice promo per un litro di birra in omaggio, a fronte della prenotazione nel weekend 10-13 ottobre.