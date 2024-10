Cuneo festeggia l'esordio casalingo battendo Cantù

CUNEO- La MA Acqua S. Bernardo Cuneo bagna l'esordio casalingo, nell'anticipo della seconda giornata di andata, con un convincente successo per 3-1 (25-23, 25-22, 15-25, 33-31) contro la Campi Reali Cantù al termine di un match equilibrato nel quale gli uomini di Battocchio hanno avuto la capacità e la freddezza di rompere a proprio favore l'equilibrio nel primo, nel secondo e nel quarto set mentre i canturini non hanno saputo approfittare di alcune opportunità finendo per soccombere, nonostante abbiamo dominato il terzo parziale. All formazione ospite non sono stati sufficienti i 33 punti con il 62% in attacco di Marco Novello, miglior realizzatore di serata.

Coach Matteo Battocchio è costretto a rinunciare a Giulio Pinali, quindi spazio per Davide Brignach in diagonale con Daniele Sottile, con Felice Sette e Karli Allik in banda, Lorenzo Codarin e Marco Volpato al centro, e Domenico Cavaccini libero.

Coach Alessandro Mattiroli schiera Francesco Cottarelli al palleggio, Marco Novello opposto, Andrea Galliani e Nicola Tiozzo schiacciatori, Nicola Candeli e Marco Bragatto centrali, e Luca Butti libero.

A inizio primo set Novello lancia i suoi (3-5), ma due muri di Codarin su Galliani ribaltano il punteggio (8-7). Allik permette ai suoi di allungare, e Coach Mattiroli vuole parlarci su (11-8). E’ l’opposto canturino a tenere a galla i suoi, e un suo muro su Sette sancisce la parità a quota 14. Sottile vince uno scontro a rete e riporta avanti i suoi (17-15), il videocheck conferma che Sette ha pestato la linea dei 3 metri in pipe (17-17), Allik ricaccia indietro gli avversari (19-17), e il vantaggio resta fino alla fine. Chiude il parziale un attacco dello schiacciatore estone (25-23).

A inizio secondo set due errori della MA Acqua S. Bernardo permettono alla Campi Reali di prendere il doppio vantaggio (3-5, 8-10), ma un tocco di Sottile mette il punteggio in parità a quota 12. Tiozzo mette a terra la parallela del nuovo +2, e Coach Battocchio vuole parlarci su (12-14). Allik rimette tutto in parità a quota 14, e un ace di Volpato riporta il pallino del gioco nella metà campo di Cuneo (16-15). Codarin mette a terra la palla del +2 interno, e Coach Mattiroli ferma tutto (19-17). La pipe di Tiozzo finisce fuori (20-17), ma due errori dei cuneesi riportano sotto i canturini (20-19). Cantù le prova tutte ma non riesce a ricucire lo strappo. Sette mette a terra la pipe che chiude il parziale (25-22).

A inizio terzo set la MA Acqua S. Bernardo prova ad allungare approfittando di qualche errore della Campi Reali (3-1), ma la Campi Reali non sta a guardare e, guidata da Bragatto ribalta tutto (4-6). Un ace di Cottarelli convince Coach Battocchio a fermare il gioco (5-9). Questo dà la scossa a Cuneo, che rimonta con Allik (9-10), ma è un muro di Bragatto sullo stesso schiacciatore estone a ridare il +3 a Cantù (9-12). I canturini non indietreggiano di un passo, Novello mette a terra una palla vagante, e Coach Battocchio ferma tutto (11-16). Al rientro in campo i lombardi non perdono il ritmo, e Tiozzo mette a terra il +7 (12-19). Il finale è tutto degli ospiti, che chiudono grazie ad una battuta fuori di Volpato (15-25).

L’inizio di quarto set è combattuto: la Ma Acqua S. Bernardo riesce a prendere due lunghezze di vantaggio grazie ad Allik (7-5), ma la Campi Reali lotta su ogni pallone e non permette agli avversari di volare via fino al turno al servizio di Allik che permette ai suoi un parziale di 4-0 (da 9-8 a 13-8), con Coach Mattiroli che chiama entrambi i time-out a sua disposizione nel frangente. Due errori di Novello, e Cuneo allunga ancora (16-10), ma il turno al servizio di Bacco mette in difficoltà i piemontesi, e Cantù sembra riaprire i giochi (16-15). Novello ritrova la parità a quota 17, ma Volpato riporta avanti i suoi (19-17). Sembra essere l’allungo decisivo, ma l’opposto canturino riporta tutto in pari a quota 22, e si va ai vantaggi. Il finale non è adatto ai deboli di cuore, ma il muro di Sottile su Tiozzo chiude parziale e partita (33-31).

I protagonisti-

Matteo Battocchio (Allenatore MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « I credo che i primi due set siano stati come il quarto, semplicemente sono terminati prima. Sapevamo che sarebbe stato così, sono d’accordo che sia una grande vittoria, ma non è stata così sudata, perché ci attende di peggio quest’anno. Oggi ci siamo focalizzati su certi aspetti su cui stiamo lavorando in settimana, commettendo troppi errori diversamente ».

Alessandro Mattiroli (Allenatore Campi Reali Cantù)- « Purtroppo, pur giocando una discreta partita, forse stasera ancora di più rispetto a domenica scorsa, siamo mancati un pochino nell’incisività al servizio nei primi due set, anche perché loro hanno ricevuto molto bene. Quando l’abbiamo fatto, diventiamo una squadra pericolosa e che gioca alla grande. Questa è una partita sofferta, e soffriamo il non aver fatto punti perché, ancora più dell’altra sera, avremmo meritato qualcosa. Ma questo è lo sport, e continuiamo a lavorare per cambiare queste cose ».

Il tabellino-

MA ACQUA S. BERNARDO CUNEO-CAMPI REALI CANTU’ 3-1 (25-23, 25-22, 15-25, 33-31)

MA ACQUA S. BERNARDO CUNEO: Sottile 3, Brignach 14, Sette 10, Allik 17, Volpato 13, Codarin 12, Cavaccini (L1), Oberto, Malavasi 1, Mastrangelo, Compagnoni. N.E.: Agapitos, Chiaramello, Pinali (L2). All: Battocchio

CAMPI REALI CANTU’: Cottarelli 2, Novello 33, Galliani 9, Tiozzo 14, Candeli 4, Bragatto 7, Butti (L1), Martinelli, Quagliozzi, Bacco. NE: Cormio, Marzorati, Caletti (L2). All: Mattiroli

ARBITRI: Maurina Sessolo, Sergio Jacobacci