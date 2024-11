Ravenna vince in rimonta, la Tinet sale al secondo posto

ROMA- Cinque partite della settima giornata di A2 Maschile, in attesa del posticipo di martedì sera tra Gruppo Consoli Sferc Brescia e OmiFer Palmi. Rischia il ko ad Aversa la capolista Consar Ravenna che va sotto di due set ma poi strappa il successo al tie break. Tre punti pesanti, che valgono il secondo posto per la Tinet Prata di Pordenone che va a vincere sul campo dell’Abba Pineto. Con il ritorno in campo di Gabriele Nelli torna al successo l’Emma Villas Siena che supera la Delta Group Porto Viro in quattro set. Punti pesanti per le due neo promosse marchigiane Banca Macerata Fisiomed MC e Smartsystem Essence Hotels Fano che vincono rispettivamente in casa contro il Campi Reali Cantù e in trasferta nel palazzetto della Conad Reggio Emilia.

TUTTE LE SFIDE-

Abba Pineto – Tinet Prata di Pordenone

La Tinet mantiene la tradizione positiva contro Pineto e si impone per 1-3 in Abruzzo. Poteva anche finire in 3 set con i gialloblù che hanno avuto 3 match point nel terzo set, ma li hanno gettati alle ortiche con altrettanti errori al servizio. Poi sono stati molto bravi a ritrovare la concentrazione e ad annientare la resistenza dei padroni di casa nell’ultimo parziale. Top scorer Gamba con 24 punti, ma robusto contributo anche da parte di Terpin ed Ernastowicz per una fase di attacco che ha funzionato bene, raggiungendo il 60% di positività, grazie anche ad una linea di ricezione guidata da un ottimo Benedicenti che ha fatto bene il proprio lavoro. Bene anche il muro con 10 punti diretti catturati. Il primo break di casa Tinet è dato da un muro punto di Alberini seguito da un errore in attacco dell’opposto di casa Kaislasalo. L’ace di Gamba porta i Passerotti a + 2: 8-10. Il muro riporta sotto i padroni di casa. Torna avanti la Tinet e il protagonista del frangente è Scopelliti prima con un muro a uno su Baesso e poi con un ace: 15-17. Terpin è decisamente in giornata e in attacco macina punti. Un’invasione di Pineto porta la Tinet a set point sul 22-24. Un ace non forzato di Gamba chiude il primo parziale 22-25.

La Tinet continua a macinare gioco anche nel secondo parziale e conquista subito un prezioso break di 2 punti. Rientra in parità Pineto a quota 12 sul turno di servizio di Catone. E’ Kristian Gamba a riportare avanti i suoi. Il muro di Katalan manda la Tinet sul 13-16. Il lungolinea di Gamba fa entrare la Tinet nella fase calda del set con lo stesso vantaggio. Ci si mette anche Pineto che nell’occasione mette un paio di errori in attacco e così i Passerotti volano a set ball: 19-24. La chiude con un deciso contrasto a rete capitan Katalan: 19-25.

Si riparte con grande ordine e il muro di Prata risulta un brutto rebus per gli attaccanti abruzzesi. Però l’Abba prova l’allungo e a metà set conduce 14-12. Si scalda anche la partita, ma a reagire tecnicamente è la Tinet. Si risveglia la verve di Ernastowicz che era stato un po’ silente finora e un altro muro di Katalan manda avanti i Passerotti 17-19. Strappo di Pineto che si riporta avanti con un ace di Di Silvestre che costringe Di Pietro a bloccare tutto: 21-20. Il muro funziona perfettamente. Prima Terpin e poi Scopelliti e i gialloblù tornano avanti: 22-23. Alle due squadre viene il braccino e si susseguono errori in battuta. Quello di catone manda la Tinet al match point che poi viene annullato con un pallonetto dai Kaislasalo. Ernastowicz procura un’altra possibilità per chiudere la gara. Non bastano i tre matchpoint. Pineto ribalta la situazione e l’ace di Kaislasalo riapre la gara: 28-26.

Parte forte Katalan mettendo a terra i primi tre palloni del set in primo tempo e la panchina di casa blocca tutto sull’1-4. Pinet resta sul pezzo e rimonta. Dopo una lunga fase di equilibrio Terpin stoppa due volte a muro Kaislasalo e la Tinet rimette in naso avanti: 12-15. Sul 12-16 Pineto prova il doppio cambio, ma quella successiva è probabilmente l’azione più bella della partita chiusa da Gamba: 12-17. Ace di Terpin e la Tinet prende il volo: 13-20. La Tinet continua a spingere sulle ali dell’entusiasmo e l’Abba sparisce dal campo. La chiude un mani fuori di Ernastowicz 15-25.

Il successo permette di staccare in classifica Pineto e di installarsi nei piani alti della gradutaoria. Domenica si torna al PalaPrata per affrontare una delle squadre nobili del campionato, la Emma Villas Siena.

Il tabellino-

ABBA PINETO – TINET PRATA DI PORDENONE 1-3 (22-25, 19-25, 28-26, 15-25)-

ABBA PINETO: Catone 1, Baesso 11, Presta 5, Kaislasalo 14, Di Silvestre 14, Zamagni 8, Pesare (L), Iurisci 0, Morazzini (L), Favaro 0, Bulfon 0, Rampazzo 0. N.E. Molinari, Calonico. All. Di Tommaso.

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 2, Terpin 15, Scopelliti 9, Gamba 23, Ernastowicz 16, Katalan 10, Aiello (L), Benedicenti (L), Meneghel 0, Agrusti 0. N.E. Sist, Guerriero, Truocchio, Bomben. All. Di Pietro.

ARBITRI: Armandola, Selmi.

Durata set: 33′, 30′, 37′, 26′; tot: 126′.

Emma Villas Siena – Delta Group Porto Viro

La Emma Villas Siena torna al successo disputando un grande match contro Porto Viro. La partita termina sul risultato di 3-1 in favore della squadra di coach Gianluca Graziosi. I senesi attaccano bene, difendono e giocano con personalità e concretezza. La Emma Villas conquista così tre punti assai preziosi per la propria classifica in quello che è stato il match in cui è tornato in campo Gabriele Nelli dopo i problemi fisici vissuti dall’opposto della formazione biancoblu. E Nelli è anche l’MVP dell’incontro con 24 punti messi a segno.

Emma Villas Siena in campo con Nevot in cabina di regia e Nelli opposto, Randazzo e Cattaneo schiacciatori, Trillini e Rossi al centro, Bonami libero. Porto Viro comincia la sfida con Santambrogio- Arguelles, Pedro Henrique-Andreopoulos, Sperandio-Eccher, Morgese.

Si parte con un punto di Andreopoulos, a cui risponde Gabriele Nelli con una schiacciata in diagonale. Di nuovo a segno lo schiacciatore greco (1-2). Poi Pedro Henrique allunga per Porto Viro (1-3). Servizi da migliorare da una parte e dall’altra in avvio di gara. Nelli realizza 3 dei primi quattro punti della formazione senese. Anche Luigi Randazzo a segno con una pipe in avvio di set (6-7). Gli ospiti cercano di allungare, un muro di Andreopoulos porta il punteggio sul 6-10. In questo momento la Delta Group alza il livello del proprio volley.

Lo stesso schiacciatore greco va a segno nell’azione seguente: 6-11. Anche Pedro Henrique si dimostra subito un fattore importante nel match (10-15) e poco dopo Arguelles mantiene il vantaggio dei suoi con il diciassettesimo punto messo a segno da Porto Viro. Che allunga con il tocco delicato di Pedro Henrique (12-18). Out Arguelles: 17-21. Cattaneo cerca di riaprire i giochi nel primo parziale (18-22), così come fa Pietro Melato con uno spettacolare servizio vincente che riporta Siena sul -2: 20-22. L’attacco di Arguelles è out, il set è ora riaperto (21-22).

Il set si decide quindi nel finale: a segno prima Pedro Henrique e poi Cattaneo (22-23). Nevot sbaglia la battuta (22-24), il muro vincente di Santambrogio chiude il primo set sul 22-25.

Pedro Henrique è l’assoluto protagonista del parziale con 7 punti a segno.

Nel secondo periodo Siena ingrana un a marcia superiore nel secondo set, nel quale parte con un bel parziale di 5-0 nel quale è da evidenziare anche una murata vincente di Luigi Randazzo.

Un grande recupero di Federico Bonami propizia il 7-1 senese, chiuso dalla murata vincente di Andrea Rossi. Fantastico poi Gabriele Nelli con il servizio vincente che vale l’8-1. Porto Viro però piazza un contro break, con buone difese e attacchi vincenti. Siena ora è sul +2: 10-8. Ci pensa Nelli a dare ossigeno alla squadra toscana, ma gli risponde il solito Pedro (12-9). Punto break Emma Villas con Luigi Randazzo. Protagonista Trillini, autore di due punti consecutivi: è 15-9. Siena risponde ai tentativi di recupero di Porto Viro con una bella pipe di Cattaneo e con un ace di Gabriele Nelli (18-13). Un’altra bella battuta di Gabriele Nelli propizia il punto senese numero 19 in questo set, messo a segno da Luigi Randazzo. Cattaneo fa 22-16. Un attacco di Nelli dà il 24-17 a Siena, poi Porto Viro attacca out. Il secondo set si chiude sul 25-17.

Bene Nelli (6 punti), Randazzo e Cattaneo (4 punti). Siena ha attaccato con il 54%, Porto Viro in questo set non è andata oltre il 37%.

Nel terzo parziale bene la Emma Villas Siena anche in avvio di terzo set. Siena allunga e vola sull’11-7. Nelli prima mura con profitto e poi attacca alla grande per il 13-8 per Siena. Coach Morato cambia e richiama in panchina sia Arguelles che Pedro Henrique. La Emma Villas gioca bene, attacca con alte percentuali e si comporta bene al servizio. Ace di Andrea Rossi per il 17-12. La combinazione Nevot-Trillini è ancora vincente: 19-13. Trillini è superlativo e va ancora a segno (20-14). Bravissimo Randazzo a colpire e a spingere più lontano la Delta Group (21-17). Il terzo set viene chiuso da Claudio Cattaneo: 25-20 e quindi 2-1 per Siena.

Nel quarto set Nelli “on fire”, Siena avanti 4-1. La Delta Group rientra, contro parziale e con due murate di A Andreopoulos ed Eccher si portano sul 6-7. Ospiti sul 6-9, coach Graziosi chiama time out. Siena replica colpo su colpo, di nuovo Nelli protagonista ed è 9-9.

Nelli e Cattaneo consentono a Siena di riportarsi avanti in questo set: 11-9. Entra in campo Alan Patrick Aruajo al posto di Randazzo, il brasiliano va subito a segno. Ace di Nelli (17-15). Bene Siena, che va a chiudere il quarto set con Nelli sul 25-22.

Il tabellino-

EMMA VILLAS SIENA – DELTA GROUP PORTO VIRO 3-1 (22-25, 25-17, 25-20, 25-22) –

EMMA VILLAS SIENA: Nevot 2, Cattaneo 12, Trillini 7, Nelli 24, Randazzo 13, Rossi 8, Bonami (L), Melato 1, Coser (L), Araujo 1, Ceban 0. N.E. Alpini, Pellegrini. All. Graziosi.

DELTA GROUP PORTO VIRO: Santambrogio 1, Andreopoulos 15, Eccher 9, Arguelles Sanchez 4, Ferreira Silva 17, Sperandio 7, Lamprecht (L), Magliano 7, Ghirardi 0, Bellia 2, Morgese (L), Chiloiro 0. N.E. Ballan, Innocenzi. All. Morato.

ARBITRI: Nava, Salvati.

Durata set: 32′, 29′, 29′, 30′; tot: 120′.

MVP: Gabriele Nelli (Emma Villas Siena)

Banca Macerata Fisiomed MC – Campi Reali Cantù

Si migliora ulteriormente lo storico casalingo per la Banca Macerata Fisiomed che, nella giornata odierna, ha sconfitto per 3-0 gli avversari della Campi Reali Cantù. Molto solida la prova dei ragazzi di coach Castellano che, dopo un primo set in salita, hanno espresso un gioco fluido e continuo che permette la terza vittoria casalinga consecutiva in campionato. Ecco quindi una vittoria fondamentale in uno scontro diretto che fa ottenere alla Banca Macerata Fisiomed tre punti chiave anche in ottica classifica. MVP l’opposto Niels Klapwijk, autore di 22 punti.

La Fisiomed Banca Macerata entra in campo con il solito sestetto: Marsili-Klapwijk è la diagonale palleggiatore-opposto, Valchinov fa coppia con l’ex di turno Ottaviani in posto 4, Fall-Berger al centro con Gabbanelli libero.

Mattiroli conferma Cottarelli al palleggio opposto a Novello, Tiozzo e Bacco sono gli schiacciatori, al centro i titolari Bragatto e Candeli, il libero è Butti.

Qualche difficoltà in avvio per i padroni di casa, il gioco sembra abbastanza scontato e i due muri consecutivi di Bragatto spingono Cantù al 3-6. Ancora tutto facile per gli ospiti, Tiozzo in diagonale firma il 5-11. In questa fase, è il muro-difesa che fa la differenza: ancora Bragatto, MVP del set, mette a segno in pallonetto del 9-14. Scossa della Banca Macerata Fisiomed, la battuta funziona meglio e il muro di Fall su Novello rimette il parziale in perfetta parità a quota 15. Ottaviani spinge la sua squadra con il suo secondo ace di giornata per un fondamentale vantaggio casalingo (20-19), Macerata chiude alla prima occasione utile: 25-23.

Il secondo parziale scorre via sulle ali dell’equilibrio. La difesa prova a garantire break alle squadre, le quali però arrivano a quota 12 senza particolari strappi. Macerata, poi, improvvisamente accelera: due difese di Marsili e Ottaviani garantiscono un +3 importantissimo alla loro squadra, con un Klapwijk sugli scudi. Cantù in difficoltà, Macerata inizia ad essere padrona del campo. Dentro Quagliozzi per Bragatto in un 21-19 insospettabile fino a poco tempo prima. Da lì in poi, Macerata amministra bene il vantaggio ottenuto nel parziale, chiude l’ennesimo l’attacco del suo opposto olandese: 25-20

Ci sono Martinelli e Galliani in campo per gli ospiti nel terzo set. Il primo punto lo segna lo stesso schiacciatore lombardo con un attacco potente da posto 4. Le squadre procedono punto a punto con una buona fase di cambio-palla, Berger con un quasi ace e Klapwijk in attacco permettono a Macerata di continuare a condurre. Arrivano poi due muri consecutivi di che spingono la squadra verso l’allungo che potrebbe essere decisivo (14-11). Bara Fall è un killer al servizio, il suo servizio corto vale l’ace del 19-13 e altro time-out. Ichino firma un monster block sul top scorer del campionato Novello che indirizza il set e l’incontro verso la compagine maceratese, chiude la partita ancora una volta un muro di Fall, 25-22.

I protagonisti-

Gabriele Sanfilippo (Banca Macerata Fisiomed Mc)- « Penso che la differenza sia palese, giocare nel nostro palazzetto col nostro pubblico significa avere sempre quell’uomo in più in campo che ci aiuta. Abbiamo le nostre sicurezze che ci aiutano tanto. Oggi abbiamo fatto molto bene la fase muro-difesa e siamo stati molto più cinici. Spero che riusciamo a portarci tutto questo nelle prossime partite ».

Alessandro Mattiroli (Allenatore Campi Reali Cantù)- « Purtroppo questa è una partita che non abbiamo giocato bene. L’abbiamo anche cominciata bene: nel primo set eravamo avanti di qualche punto, purtroppo i nostri avversari ci hanno difeso un paio di volte, e noi ci siamo sciolti in maniera non positiva. Loro sono rientrati in partita, hanno indovinato 2-3 giri al servizio, e da lì non ne siamo più venuti fuori. Non possiamo far altro che lavorare in settimana per cercare di cambiare questo momento, perché penso che in questa partita dovevamo e potevamo fare di più ».

Il tabellino-

BANCA MACERATA FISIOMED MC – CAMPI REALI CANTÙ 3-0 (25-23, 25-20, 25-22)-

BANCA MACERATA FISIOMED MC: Marsili 1, Ottaviani 3, Berger 6, Klapwijk 22, Valchinov 10, Fall 8, Palombarini (L), Pozzebon 0, Ichino 0, Cavasin 0, Sanfilippo 2, Gabbanelli (L). N.E. Ferri. All. Castellano.

CAMPI REALI CANTÙ: Cottarelli 1, Tiozzo 8, Candeli 6, Novello 12, Bacco 6, Bragatto 10, Caletti (L), Butti (L), Cormio 0, Martinelli 0, Quagliozzi 0, Galliani 5. N.E. Marzorati. All. Mattiroli.

ARBITRI: Cruccolini, Clemente.

Durata set: 31′, 28′, 30′; tot: 89′.

Evolution Green Aversa – Consar Ravenna

Con pazienza. Con tenacia. Con la consapevolezza di chi sa che quest’anno ogni impresa è possibile, anche quella più complicata. La Consar viene a capo di una partita rivelatasi ostica, come da previsioni, rimonta due set e va a vincere al tie-break sul campo di una Evolution Green che ha messo alla frusta Goi e compagni, soprattutto nei primi due set, in battuta (14 gli ace complessivi, con Lyutskanov e Motzo che ne hanno messi a segno 5 a testa) e in attacco. La Consar ha trovato grandi risorse a muro (13 quelli vincenti) e nel solito gioco di squadra, lievitato nel corso del match quando anche la ricezione è andata migliorando. Guzzo con 23 punti è il miglior marcatore del match, mentre Zlatanov, inserito sul finale del secondo set, ha giocato come un veterano contribuendo alla risalita della squadra. La Consar esce da Aversa con il sesto successo in sette partite, il quarto in altrettante trasferte e un primato in classifica consolidato. E domenica al Pala De Andrè arriva una delle pretendenti alla SuperLega, la Consoli Sferc Brescia.

Tomasello, tecnico di Aversa parte con la diagonale Garnica-Motzo, i due attaccanti Lyutskanov e Canuto e i centrali Arasomwan e Frumuselu. Il libero è Rossini.

Coach Valentini ritrova Guzzo e può così varare il sestetto tipo con Russo e Guzzo, i centrali Canella e Copelli, gli schiacciatori Ekstrand e Tallone e il libero Goi.

La cronaca della partita E’ il break di tre punti di Aversa a smuovere l’equilibrio iniziale (8-6), con le due squadre a tenere un regolare cambio palla. Ma la reazione della Consar non si fa attendere ed è subito parità a quota 8. Altre due lunghezze di vantaggio per i padroni di casa ed è col muro di Copelli che Ravenna ritrova il pareggio sull’11-11. La squadra di Tomasello prova ancora lo scatto con altri tre punti di fila (16-14). La bordata dai 9 metri di Motzo vale il 18-15 e il primo time out per coach Valentini. Ravenna fatica a ripartire perché Aversa si fa sentire in attacco e in battuta. Lyutskanov sigla il +4 (21-17) e poi con l’ace del 24-19 accompagna i suoi alla conquista del primo set.

Sul duo Lyutskanov-Canuto l’Evolution Green getta le basi dell’allungo iniziale nel secondo set (6-2), ma due punti di Guzzo avvicinano Ravenna (7-5). Motzo, ancora implacabile dai 9 metri, ricaccia indietro Goi e compagni (10-5), bravi però a restare aggrappati al set. Copelli firma l’ace del -3 (11-8). Sul turno al servizio di Arasomwan, l’Evolution Green allunga a +6 (14-8) ma la reazione della Consar frutta un parziale di 4 punti (14-12). La nuova accelerata dei campani, sempre sorretti da una battuta efficace, non trova opposizione.

Inizia bene la Consar, con Zlatanov nello starting six, nel terzo set (0-2): più concreta e più pericolosa, la formazione di Valentini aumenta la qualità del suo gioco costringendo Aversa ad inseguire. Zlatanov e Guzzo, con la collaborazione di Copelli, mettono a terra i palloni dell’allungo decisivo (7-13). Il coach di casa Tomasello prova a giocarsi le carte Ambrose e Barbon, l’opposto di riserva, ma Ravenna non lascia spazi e riapre il match aggiudicandosi la terza frazione di gioco.

Il muro di Canuto del 4-2 nel quarto set è il segnale che l’Evolution Green vuole riprendere in mano le redini del match. Ma la Consar non si spaventa e la parità arriva subito a quota 5 e con due muri di fila di Zlatanov e Canella, mette la freccia (7-8) e poi prende il largo. La reazione dei padroni di casa ravviva il finale con l’Evolution Green che si porta fino al -2 (22-24) appoggiandosi sui soliti Canuto e Lyutskanov, salvo poi arrendersi all’attacco vincente di Guzzo.

E’ subito 2-0 Aversa nel quinto set, e poi è un lungo cambio palla con i padroni di casa che rispondono pallone su pallone a Goi e compagni. Tallone, con l’aiuto del nastro, confeziona l’ace del 6 pari, a cui Aversa reagisce con due punti di fila per il cambio campo sull’8-6. Alla ripresa Ravenna trova a sua volta tre punti consecutivi, alzando il muro (8-9) con Zlatanov e Guzzo. E sempre a muro, con Copelli, arriva il +3 romagnolo (9-12). Tallone mette a terra il pallone dell’11-14 e Canella a muro scrive l’apoteosi della Consar.

I protagonisti-

Antonio Valentini (Allenatore Consar Ravenna)- « E’ stata una partita tosta sotto tutti i punti di vista ma lo sapevamo. Aversa ci ha messo in difficoltà con turni in battuta molto aggressivi, che noi abbiamo cercato di sopportare senza uscire dal match mentalmente. Dal terzo set abbiamo iniziato a giocare in maniera diversa, sistemando la ricezione e crescendo a muro. Anche oggi i ragazzi hanno fornito una bella prova di squadra, venendo fuori da un inizio complicato in cui dovevamo gestire meglio le situazioni di gara. Vittoria che ci dà tanto entusiasmo e fiducia ».

Il tabellino-

EVOLUTION GREEN AVERSA – CONSAR RAVENNA 2-3 (25-19, 25-19, 18-25, 22-25, 11-15) –

EVOLUTION GREEN AVERSA: Garnica 4, Lyutskanov 22, Frumuselu 4, Motzo 15, Canuto 18, Arasomwan 7, Mentasti (L), Frankowski 0, Rossini (L), Ambrose 2, Barbon 1, Minelli 0. N.E. Agouzoul. All. Tomasello.

CONSAR RAVENNA: Russo 3, Tallone 9, Canella 10, Guzzo 23, Ekstrand 3, Copelli 12, Asoli (L), Goi (L), Zlatanov 9, Feri 1, Grottoli 0. N.E. Selleri, Mirabella, Bertoncello. All. Valentini.

ARBITRI: Grossi, Colucci.

Durata set: 27′, 29′, 26′, 29′, 18′; tot: 129′.

Conad Reggio Emilia – Smartsystem Essence Hotels Fano-

La Smartsystem Essence Hotels Fano espugna il campo della Conad Reggio Emilia perde e compie un balzo importante in classifica, scavalcando gli stessi emiliani e raggiunge Pineto a quota 8.

Primo set che parte con il vantaggio fanese, che non dura molto perché la Conad riesce a recuperare e a portare il set in equilibrio. Gli ospiti però grazie a degli ottimi servizi e ad un’attenta fase di muro, avanzano nel punteggio. I padroni di casa non trovano le giuste misure e non riescono ad arginare gli attacchi e i muri dei ragazzi di coach Mastrangelo. Sul finire del set Reggio prova ad accorciare, ma il parziale ormai è in mano ospite; Fano, infatti, amministra i successivi palloni e chiude il set in tranquillità.

Secondo set che vede Reggio partire con il piglio giusto, sicuramente il cambio di atteggiamento rispetto al set precedente ha favorito questo. I reggiani, grazie a dei buoni muri, riescono a mantenere il vantaggio per tutto il set. Anche il servizio funziona bene per la Conad, che conclude il set grazie ad un errore degli avversari.

Terzo set che inizia con il vantaggio per gli ospiti, che sfruttano bene tutte le occasioni possibili e si portano in vantaggio. Reggio prova a rifarsi sotto, ma la formazione fanese mantiene il vantaggio e amministra bene tutti i palloni. Il set si conclude con i ragazzi di coach Mastrangelo che vincono il parziale, complici una buona fase a muro e una buona percentuale in attacco. La partita finisce con la prima vittoria reggiana da tre punti davanti al pubblico di casa.

Quarto set che inizia come il precedente, Fano parte in vantaggio. Reggio non demorde e rimane sempre attaccata agli ospiti, che continuano però a mantenere punti di distacco. La Conad, sul finale di set, trova il pareggio e il set prosegue ai vantaggi. I punti finali sono molto concitati e questo genera nervosismo tra i giocatori; alla fine a prevalere è Fano che si porta così a casa la partita.

Settima giornata di andata al PalaBigi, con la Conad Reggio Emilia che sfida la Smartsystem Essence Hotels Fano che viene da una sconfitta contro Brescia. Barone e compagni scendono in campo reduci dalla prima vittoria da tre punti del campionato dopo il match contro Macerata e cercheranno di riconfermare l’andamento positivo delle ultime partite.

Reggio parte col sestetto composto da Porro-Gasparini in diagonale principale, Suraci-Gottardo di banda, Barone-Sighinolfi al centro con De Angelis libero. Fano risponde con Coscione al palleggio, Marks opposto, Roberti e Merlo martelli, Acuti e Mengozzi centrali con Raffa libero.

Inizio di primo set che vede Fano allungare subito di tre lunghezze sulla Conad (2-5). Reggio accorcia grazie al pallonetto di Suraci e poi trova il pareggio con il muro di Gasparini (6-6). Monster block di Roberti a cui segue quello al centro di Acuti, Fano allunga (6-11). Ennesimo muro ospite che blocca la strada ai reggiani, che non hanno ancora trovato il ritmo giusto per entrare in partita (9-16). Ace di Porro (11-17). Muro per Fano, con la Conad che non trova modo di fare side-out (12-22). Due muri consecutivi per i granata, che provano a ritrovare il morale giusto per affrontare il match (16-23). Il set lo conquista Fano, con il primo tempo vincente di Acuti (17-25).

Secondo set che vede le formazioni in parità (3-3). Porro chiama al centro Sighinolfi che risponde con un primo tempo vincente (7-5). Muro a uno di Gottardo che va a bloccare l’attacco di Marks (11-6). Fano si avvicina grazie al mani out di Roberti (13-12). Errore al servizio per Fano, a cui segue il monster block di Sighinolfi (18-15). Muro di Porro, Reggio allunga di quattro punti (20-16). Attacca forte la Conad con Gottardo (22-19). Capitan Barone con una palla corta fa guadagnare il set point ai granata (24-21). Errore in attacco per Fano, Reggio Emilia vince il secondo set (25-21).

Il terzo set vede Fano partire in vantaggio (1-3). Roberti scavalca il muro reggiano e trova il punto in diagonale (3-7). Parallela imponente di Gasparini (5-8). Errore in ricezione di Mengozzi, che porta Reggio a rigiocare il pallone e a trovare il punto con Suraci (10-12). Acuti trova il punto al centro, Fano allunga (13-18). Pallonetto vincente di Gasparini (15-19). Errore al servizio per il neoentrato Mandoloni, la Conad batte bene e trova anche il punto successivo con Guerrini (17-21). Ancora Guerrini da posto quattro trova la diagonale vincente, è lui che fa riavvicinare i reggiani (20-23). Set point conquistato dai fanesi grazie all’attacco vincente di Roberti (20-24). Fano vince il set per l’invasione a rete della Conad (21-25).

Il quarto set che inizia come il precedente, Fano in vantaggio (4-5). Guerrini infila due punti in attacco e fa accorciare Reggio (7-8). Con Mengozzi in battuta gli ospiti avanzano di quattro lunghezze (7-12). Pipe vincente per Gottardo (11-14). Muro ospite ai danni di Gasparini che blocca l’avanzata reggiana (15-18). Reggio si riavvicina con l’attacco vincente di Gottardo da posto quattro (18-19). Gasparini attacca profondo e trova il punto (21-22). Monster block di Sighinolfi, parità tra le due formazioni (23-23). Guerrini annulla il primo match point fanese (24-24). Difesa rocambolesca dei reggiani che pareggiano i conti 26-26, poi Porro al servizio trova un ace decisivo (27-26). Errore in attacco di Barone, il match lo vince Fano (27-29).

I protagonisti-

Fabio Fanuli (Allenatore Conad Reggio Emilia)- « C’è un po’ di amaro in bocca per tutto l’andamento della partita, ma sicuramente anche per il 4º set dove abbiamo avuto delle occasioni, ma non siamo riusciti a sfruttarle. Sicuramente c’è mancato un po’ il side out rispetto a quello che abbiamo visto nelle ultime partite, siamo stati al di sotto del nostro standard, poi questo lo abbiamo pagato contro una squadra comunque attrezzata, messa bene in campo che ha interpretato evidentemente meglio di noi questa gara ».

Il tabellino-

CONAD REGGIO EMILIA – SMARTSYSTEM ESSENCE HOTELS FANO 1-3 (17-25, 25-21, 21-25, 27-29) –

CONAD REGGIO EMILIA: Porro 3, Gottardo 14, Barone 4, Gasparini 14, Suraci 7, Sighinolfi 9, Zecca (L), Guerrini 9, Stabrawa 0, De Angelis (L). N.E. Signorini, Bonola, Ades, Alberghini. All. Fanuli.

SMARTSYSTEM ESSENCE HOTELS FANO: Coscione 4, Roberti 21, Acuti 9, Marks 12, Merlo 16, Mengozzi 6, Rizzi (L), Raffa (L), Mandoloni 1, Klobucar 0, Compagnoni 0. N.E. Magnanelli, Sorcinelli, Tonkonoh. All. Mastrangelo.

ARBITRI: Gaetano, Jacobacci.

Durata set: 25′, 30′, 31′, 44′; tot: 130′.

I RISULTATI-

Abba Pineto-Tinet Prata di Pordenone 1-3 (22-25, 19-25, 28-26, 15-25)

Emma Villas Siena-Delta Group Porto Viro 3-1 (22-25, 25-17, 25-20, 25-22)

Banca Macerata Fisiomed MC-Campi Reali Cantù 3-0 (25-23, 25-20, 25-22)

Evolution Green Aversa-Consar Ravenna 2-3 (25-19, 25-19, 18-25, 22-25, 11-15)

Conad Reggio Emilia-Smartsystem Essence Hotels Fano 1-3 (17-25, 25-21, 21-25, 27-29)

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Cosedil Acicastello 3-2 (25-20, 25-19, 15-25, 18-25, 15-13) Giocata venerdì 8 novembre

Gruppo Consoli Sferc Brescia – OmiFer Palmi Si gioca martedì 12 novembre 2024, ore 20.00

LA CLASSIFICA-

Consar Ravenna 17, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 14, Tinet Prata di Pordenone 14, Cosedil Acicastello 14, Gruppo Consoli Sferc Brescia 12, Evolution Green Aversa 12, Delta Group Porto Viro 11, Emma Villas Siena 10, Banca Macerata Fisiomed MC 9, Smartsystem Essence Hotels Fano 8, Abba Pineto 8, Conad Reggio Emilia 7, Campi Reali Cantù 6, OmiFer Palmi 2.

1 incontro in meno: Gruppo Consoli Sferc Brescia, OmiFer Palmi.

IL PROSSIMO TURNO-

Sabato 16 novembre 2024, ore 19.00



Cosedil Acicastello – Conad Reggio Emilia

Domenica 17 novembre 2024, ore 16.00



Campi Reali Cantù – Abba Pineto

OmiFer Palmi – MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Domenica 17 novembre 2024, ore 17.30



Tinet Prata di Pordenone – Emma Villas Siena

Domenica 17 novembre 2024, ore 18.00



Evolution Green Aversa – Banca Macerata Fisiomed MC

Delta Group Porto Viro – Smartsystem Essence Hotels Fano

Consar Ravenna – Gruppo Consoli Sferc Brescia