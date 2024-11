Acicastello-Reggio Emilia è l'anticipo dell' 8a giornata

ROMA- Rifletori ancora accesi sul campionato di A2 Maschile che ha mandato in archivio la settima giornata con il posticipo che ha portato Brescia al secondo posto, dopo la netta vittoria su Palmi. Nel weekend va in scena l'8a giornata.

Ravenna, a quota 17, vuole tenersi stretta la testa della classifica, ma ospita proprio Brescia, su a più immediata inseguitrice. Il terzetto composto da Cuneo, Prata di Pordenone e Acicastello, invece, ha tre lunghezze di ritardo dalla vetta. In coda alla classifica c’è ancora Palmi.

Ad aprire le danze, sabato 16 novembre, con prima battuta alle 19.00, è la sfida tra Cosedil Acicastello e Conad Reggio Emilia.

Domenica 17 novembre, alle 16.00, sono in programma due gare: Campi Reali Cantù e Abba Pineto si giocano punti preziosi per risalire la classifica, mentre OmiFer Palmi riceve la visita di una big come MA Acqua S.Bernardo Cuneo. Alle 17.30 si misurano Tinet Prata di Pordenone, al momento in lotta per agganciare il vertice, ed Emma Villas Siena, team che finora ha raccolto poco rispetto alla mole di gioco mostrata.

La giornata si chiude con i tre match delle 18.00. Seconda di fila in casa per Aversa, che accoglie l’insidiosa Banca Macerata Fisiomed MC, di umore opposto la Delta Group Porto Viro, che deve reagire dopo due sconfitte di fila, e la Smartsystem Essence Hotels Fano, reduce dall’impresa a Reggio Emilia.

La capolista Ravenna vuole mantenere la propria leadership sfruttando il fattore campo in un incontro al vertice. Dall’altra parte della rete c’è una motivatissima Brescia.

TUTTE LE SFIDE-

Cosedil Acicastello - Conad Reggio Emilia

Prima sfida in Serie A tra Cosedil Acicastello e Conad Reggio Emilia, squadre distanziate da 7 lunghezze. Gli etnei lottano per il vertice dopo il punto preso a Cuneo, gli emiliani per risalire la china dopo la battuta d’arresto casalinga con Fano. Gli ospiti ritrovano da rivali due ex, l’atleta Nicolò Volpe e il tecnico Mauro Puleo. Tra i padroni di casa Andrea Argenta è vicino ai 2500 attacchi vincenti in Regular Season, distanti 13 prodezze, sul fronte opposto a Paolo Bonola manca un attacco vincente ai 500.



PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nicolò Volpe a Reggio Emilia nel 2022/23, 2023/24 - Allenatori: Mauro Puleo a Reggio Emilia nel 2011/12, 2011/12

Piero D'Angelo (Direttore Sportivo Cosedil Acicastello)- « Domani incontreremo un Reggio Emilia che sta dando del filo da torcere a tutte le squadre, ma noi siamo pronti ad affrontarli, sapendo di dovere dimostrare in campo tutte le nostre qualità e sapendo che nessuna delle partite che giocheremo in questo campionato sarà semplice. Lo faremo però con il nostro pubblico e questo sarà per noi un valore aggiunto ».

Simone Porro (Conad Reggio Emilia)- « Ci aspettiamo un match combattuto, teso e lungo soprattutto. Arriviamo da una serie di buone prestazioni, peccato per la sconfitta in casa di domenica, però siamo pronti a riscattarci e questa è la partita giusta. Loro sono una squadra molto forte, per cui noi dobbiamo pensare a fare bene le nostre cose, solo coì riusciremo a metterli in difficoltà ».

Campi Reali Cantù - Abba Pineto

Due su due per Campi Reali Cantù contro l’Abba Pineto, con il collettivo abruzzese che vuole sfatare il tabù. I padroni di casa sono fermi a 6 punti dopo i passaggi a vuoto a Prata e a Macerata. Gli ospiti sono inchiodati a 8 punti dopo lo stop ad Acicastello e lo scivolone casalingo con Prata. L’unico ex è Marco Bragatto, due anni fa all’Abba. Tra i canturini Nicola Tiozzo è a 6 punti dai 2000 in Regular Season, sul fronte opposto Paolo Di Silvestre è a 5 attacchi vincenti dai 1500.



PRECEDENTI: 2 (2 successi Campi Reali Cantù)

EX: Marco Bragatto a Pineto nel 2022/23

Andrea Galliani (Campi Reali Cantù)- « Quella di domenica sarà una partita molto importante per noi. Veniamo da una partita fuori casa, giocata male, con una diretta avversaria. Abbiamo tanta voglia di dimostrare che siamo di più di quello che abbiamo fatto vedere la scorsa partita, e vogliamo dimostrarlo nel nostro palazzetto. Ci stiamo allenando forte per arrivare al massimo a domenica ».

Simone Di Tommaso (Allenatore Abba Pineto)- « Pineto è ferita ma sta bene. Il roster è tutto a disposizione e continua ad allenarsi con quella intensità che lo ha sempre contraddistinto, sin dall’inizio della preparazione estiva. Grande impegno e dedizione: sono questi gli elementi dai quali dobbiamo ripartire dopo la sconfitta contro Prata di Pordenone. È evidente che noi vorremmo raccogliere punti in tutte le partite, soprattutto in casa, ma non sempre questo è possibile: contro Prata ci sono stati certamente sia demeriti nostri che meriti dell’avversario, ma secondo me la prima cosa importante è accettare i nostri limiti in questo momento e lavorare serenamente per superarli, senza frustrazione. Cantù ha bisogno di punti, come noi del resto. Giocheranno in casa e per questo avranno grande motivazione. Sappiamo di affrontare una squadra con elementi d’esperienza e qualche scommessa che sta facendo bene, come l’opposto Novello. Sarà una partita da affrontare con grande attenzione, concentrandoci soprattutto su ciò che avviene nella nostra metà del campo, sul nostro gioco che è la parte che possiamo maggiormente controllare e migliorare ».

OmiFer Palmi - MA Acqua S.Bernardo Cuneo

OmiFer Palmi e MA Acqua S.Bernardo Cuneo si incrociano per la prima volta. La compagine calabrese, ultima in classifica e caduta in tre set a Brescia nel posticipo della 7a giornata, vuole rimettersi in carreggiata, ma sul campo opposto trova una squadra in salute come quella piemontese, che nel big match dell’ultimo fine settimana ha superato al tie break Acicastello. Da una parte Matteo Paris è a 3 punti dai 500 in carriera, dall’altra Felice Sette è a 6 punti dai 1500 in Regular Season.



PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno

Matteo Paris (OmiFer Palmi)- « Sono contento di essere tornato qui a Palmi dove mi sono sempre sentito a casa. Sono qui per dare il mio contributo alla squadra. Ho sempre avuto un ottimo rapporto con il presidente Carbone e non ci ho pensato due volte a tornare qui a Palmi appena c’è stato bisogno. Quello che cercherò di fare è di mettere un po' di tranquillità e sollevare il morale del gruppo. Arrivo con grandissima umiltà e sarò a disposizione di tutti per aiutare la squadra a risollevarsi ».

Tinet Prata di Pordenone - Emma Villas Siena

Un successo per parte negli unici due precedenti tra Tinet Prata di Pordenone ed Emma Villas Siena, squadra che in Friuli ritrova un ex da rivale, Marinfranco Agrusti. I padroni di casa, reduci dal 3-0 interno con Cantù e dall’impresa corsara in quattro set a Pineo, hanno 14 punti, gli ospiti, tornati al successo con il 3-1 su Porto Viro dopo quattro sconfitte di fila, sono a quota 10. Nella Tinet Kristian Gamba è vicino ai 2500 sigilli in Regular Season (-6), Nicolò Katalan ai 1000 punti in carriera (-11).



PRECEDENTI: 2 (1 successo Tinet Prata di Pordenone, 1 successo Emma Villas Siena)

EX: Marinfranco Agrusti a Siena nel 2021/22

Filippo Pugnalini (II Allenatore Tinet Prata di Pordenone)- « Per me sarà speciale, avendo giocato anche nelle giovanili di Siena. Affronteremo un avversario tosto che solo per la seconda volta in stagione avrà tutti gli elementi a disposizione. Sarà difficile e ci affidiamo al fattore campo. Arriviamo da una gara nella quale la nostra fase cambiopalla ha funzionato bene ed in modo continuo. Domenica dovremo avere pazienza e non aver fretta nel cercare il colpo vincente. Sappiamo di giocare contro una squadra fisica e anche fisicamente importante e dovremo essere bravi a crearci le occasioni ».

Evolution Green Aversa - Banca Macerata Fisiomed MC

Scontro inedito tra Evolution Green Aversa e Banca Macerata Fisiomed MC. Il collettivo campano si è portato a 12 punti vendendo cara la pelle al tie break nel proprio quartier generale contro la capolista Ravenna, i rivali marchigiani vengono da un 3-0 rigenerante contro Cantù e al momento occupano la nona posizione a 9 punti. Nel club di Aversa Bruno Canuto dista 12 punti dalla soglia dei 1000 in carriera.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno

Tommaso Ichino (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Dalla prossima giornata mi aspetto sicuramente di vederci ancora più uniti nell'affrontare le difficoltà che si presentano, soprattutto in trasferta. Dobbiamo sfruttare tutti i fondamentali dove sappiamo di essere forti e con i quali abbiamo superato Cantù. Quindi per me questo farà la differenza, se noi riusciremo o meno a esprimere il nostro gioco, senza troppo basarci su quello dell'avversario ».

Delta Group Porto Viro - Smartsystem Essence Hotels Fano

Sfida n. 5 in Serie A tra Delta Group Porto Viro e Smartsystem Essence Hotels Fano. Il bilancio dei precedenti pende verso il team veneto che ha vinto 3 volte su 4, così come la classifica del torneo vede avanti proprio Delta Group che ha 11 punti. Nonostante il 3-1 corsaro a Reggio Emilia, il gruppo marchigiano ha 3 punti di ritardo da Porto Viro. Tra gli ospiti Christoph Marks mira ai 2000 punti in Italia, ora a -22.



PRECEDENTI: 4 (1 successo Smartsystem Essence Hotels Fano, 3 successi Delta Group Porto Viro)

EX: Allenatori Vincenzo Mastrangelo a Porto Viro nel 2022/23

Matteo Sperandio (Delta Group Porto Viro)- « È una partita molto importante e delicata contro una diretta concorrente per la salvezza. Al di là della nostra posizione in classifica in questo momento, il nostro primo obiettivo deve essere quello di salvarci il prima possibile, poi vedremo se ci sarà modo di puntare a qualcosa di più. Fano ha un bel mix di giocatori esperti e giovani talenti: Coscione è uno dei palleggiatori più forti del campionato, al centro hanno un totem come Mengozzi e in opposto Marks, che quando sta bene è tra i migliori interpreti del ruolo. Il libero, Raffa, è molto bravo così come i due schiacciatori, Roberti e Merlo, che sono giovani ma molto fisici, hanno grandi colpi in attacco e in battuta. Credo che, come al solito, a decidere la partita sarà la fase break: dovremo aggredirli al servizio e metterli sotto pressione con il muro e la difesa ».

Alessandro Acuti (Smartsystem Essence Hotels Fano)- « È vero che fuori casa stiamo faticando ma nell’ultima partita abbiamo fatto bene, dovremmo dare continuità. I nostri avversari sono molto forti, nel roster hanno giovani con grande potenziale. Giocano poi in casa e certamente vorranno sfruttare il fattore campo. Noi dobbiamo partire subito forte, facendo capire quello che vogliamo ».

Consar Ravenna - Gruppo Consoli Sferc Brescia

Il sesto confronto rinvigorisce la rivalità tra Consar Ravenna e Gruppo Consoli Sferc Brescia, con i romagnoli avanti 3-2. In ballo c’è la vetta. La capolista, che sfida tre ex, Oreste Cavuto, Alex Erati e Giacomo Raffaelli, ha consolidato il primato (17 punti) al tie break sul campo di Aversa. Martedì, nel posticipo del settimo turno, i Tucani hanno battuto sul proprio campo Palmi 3-0 portandosi al secondo posto (15).



PRECEDENTI: 5 (2 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 3 successi Consar Ravenna)

EX: Oreste Cavuto a Ravenna nel 2019/20; Alex Erati a Ravenna nel 2021/22; Giacomo Raffaelli a Ravenna nel 2016/17, 2017/18, 2018/19

Alessio Tallone (Consar Ravenna)- « Dopo sette partite la classifica è ancora molto relativa, ma sicuramente non mi stupisce vedere Brescia già così in alto, mentre forse può sorprendere di più il nostro primato. Domenica si affrontano due buone squadre, che stanno vivendo un bel momento e che stanno esprimendo un'alta qualità di gioco. Brescia ha un organico di primissimo livello ma anche noi abbiamo dimostrato fin qui di essere una formazione con valori importanti. Vedremo chi in questo momento è un pochino più avanti ma è ovvio che una vittoria sarebbe importante a livello di morale e di classifica perché ogni giornata aggiunge un piccolo tassello. Ci godiamo questa partita e mi auguro che ci sia la degna cornice di pubblico. Ci farebbe piacere vedere ogni volta una presenza sempre maggiore dei nostri tifosi ».

Roberto Zambonardi (Allenatore Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Domenica affrontiamo la squadra più in forma del campionato, costruita con attenzione in tutti i reparti e senza punti deboli, un gruppo pieno di talento guidato da un tecnico che ha già una grande esperienza di SuperLega. Ci aspettiamo una lunga battaglia e sappiamo che ci serviranno pazienza e continuità, soprattutto al servizio, che è una delle nostre armi. Arriveremo a Ravenna concentrati e consapevoli del nostro momento: stiamo crescendo per arrivare ad esprimere un sistema di gioco sempre più affidabile e in Romagna ci aspetta un test carico di tensione agonistica, una sfida emozionante ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’8a GIORNATA-

Sabato 16 novembre 2024, ore 19.00



Cosedil Acicastello – Conad Reggio Emilia Arbitri: Ciaccio Giovanni, Pecoraro Sergio

Domenica 17 novembre 2024, ore 16.00



Campi Reali Cantù – Abba Pineto Arbitri: Sessolo Maurina, Bassan Fabio

Domenica 17 novembre 2024, ore 16.00



OmiFer Palmi – MA Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Lentini Gianmarco, Gaetano Antonio

Domenica 17 novembre 2024, ore 17.30



Tinet Prata di Pordenone – Emma Villas Siena Arbitri: Scotti Paolo, Serafin Denis

Domenica 17 novembre 2024, ore 18.00



Evolution Green Aversa – Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Vecchione Rosario, Autuori Enrico

Domenica 17 novembre 2024, ore 18.00

Delta Group Porto Viro – Smartsystem Essence Hotels Fano Arbitri: Mesiano Marta, Venturi Giuliano

Domenica 17 novembre 2024, ore 18.00

Consar Ravenna – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Jacobacci Sergio, Giglio Anthony

LA CLASSIFICA-

Consar Ravenna 17, Gruppo Consoli Sferc Brescia 15, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 14, Tinet Prata di Pordenone 14, Cosedil Acicastello 14, Evolution Green Aversa 12, Delta Group Porto Viro 11, Emma Villas Siena 10, Banca Macerata Fisiomed MC 9, Smartsystem Essence Hotels Fano 8, Abba Pineto 8, Conad Reggio Emilia 7, Campi Reali Cantù 6, OmiFer Palmi 2.