Acicastello-Tinet apre la 10a giornata

ROMA- L'A2 Maschile torna in campo per il 10° turno di andata che sarà spalmato su tre giorni, da sabato 30 novembre a lunedì 2 dicembre. Si parte domani alle 19.00 con lo scontro al vertice fra Cosedil Acicastello e Tinet Prata di Pordenone. Domenica 1 dicembre andranno in scena cinque partite, mentre lunedì 2 dicembre si chiude con il posticipo (ore 20.30) che metterà a confronto l'Evolution Green Aversa e la Smartsystem Essence Hotels Fano.

Nel programma domenicale alle 16.00 OmiFer Palmi ospita Delta Group Porto Viro, mentre Banca Macerata Fisiomed MC si misura con Gruppo Consoli Sferc Brescia. In campo alle 17.00 Campi Reali Cantù ed Emma Villas Siena, mentre chiudono la domenica alle 18.00 Consar Ravenna – Ma Acqua S.Bernardo Cuneo e Abba Pineto – Conad Reggio Emilia. Grande equilibrio in classifica nelle zone alte.

La capolista Prata ha messo in cascina 20 punti superando Brescia (19), sul gradino più basso del podio c’è un grande affollamento con cinque compagini a quota 17, ovvero Porto Viro, Ravenna, Aversa, Cuneo e Acicastello. In coda Palmi è ferma a 2 punti, preceduta da Macerata e Cantù a quota 9.

TUTTE LE SFIDE-

Cosedil Acicastello - Tinet Prata di Pordenone

In primo piano un’inedita sfida di vertice tra Cosedil Acicastello, squadra che chiude il gruppone di team a 17 punti, e Tinet Prata di Pordenone, locomotiva della A2 con 20 punti conquistati. Gli etnei vengono dallo stop netto a Siena, mentre i friulani hanno raggiunto la vetta espugnando Cuneo in quattro set e approfittando del passo falso interno di Brescia. L’unico ex in campo è Manuele Lucconi, nel 2023/24 a Prata.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Manuele Lucconi a Prata nel 2023/24

Piero D'Angelo (Responsabile Area Tecnica Cosedil Acicastello)- « Il morale è alto, ci siamo allenati bene e giocando bene i risultati verranno. Pordenone è una squadra molto forte con giocatori molto esperti, che in questa prima fase di campionato sta giocando con grande continuità. Noi in casa abbiamo sempre fatto abbastanza bene e siamo sicuri di farlo anche sabato e di raggiungere l'obiettivo, per vincere, per la classifica, per il morale. Sarà una partita molto bella e ci auguriamo che il pubblico sia sempre più numeroso come sta di fatto avvenendo ».

Marcin Ernastowicz (Tinet Prata di Pordenone)-« Arriviamo dall'impresa di Cuneo nel quale il primo set non è andato decisamente come volevamo. Eravamo tesi e quasi paralizzati. La nostra reazione è stata incredibile e ci da tanta carica anche in vista del match con Acicastello che è una delle squadre più forti del campionato. In realtà abbiamo visto che poi il campionato è molto equilibrato e veramente tutti possono vincere con tutti. Alla fine dipenderà molto da come giocheremo e dal nostro approccio alla partita. Se tutti diamo l'1% in più e giochiamo al nostro massimo livello tutto potrà accadere. La partita sarà molto avvincente anche per i tifosi e alla fine spero potremo festeggiare assieme ».

OmiFer Palmi - Delta Group Porto Viro

Prima sfida anche tra OmiFer Palmi e Delta Group Porto Viro, team con umori differenti. Il collettivo calabrese è fermo a 2 punti in coda con una sola vittoria in nove gare e nell’ultimo turno, nonostante una prova volitiva a Fano, è rimasto a secco di set. La squadra veneta è capofila del gruppo a 17 punti dopo il 3-1 contro Macerata. Graziano Maccarone vanta trascorsi a Porto Viro. Da una parte Peppino Carbone è alla gara n. 100 in Regular Season, dall’altra Davide Morgese è alla n. 300 in carriera.



PRECEDENTI: Nessuno

EX: Graziano Maccarone a Porto Viro nel 2022/23

Niels Klapwijk (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Brescia è una squadra forte. È chiaro che hanno formato una squadra che gareggerà per vincere il campionato, in questo momento stanno giocando un'ottima pallavolo. Sarà una sfida difficile per noi e dovremo essere al massimo sotto tutti gli aspetti. Se avremo dei buoni servizi, sappiamo che potremo mettere pressione ai loro attaccanti. Credo fermamente che possiamo rendere la partita emozionante davanti ai nostri tifosi. È sempre speciale giocare contro la tua ex squadra e contro tutti i volti familiari. Tuttavia, nel momento in cui saremo in campo sarà una partita come tutte le altre. Sarà una grande lotta e faremo in modo di essere ben preparati ».

Nicolò Hoffer (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Arriviamo da una sconfitta bruciante dalla quale però possiamo trarre alcune indicazioni. Abbiamo dimostrato nelle ultime gare che, con l’intensità giusta, il nostro livello di gioco è davvero alto, ma non dobbiamo mai calare di attenzione, soprattutto quando ci sembra di avere in mano la partita. Affrontiamo Macerata che ha confermato di avere un valore superiore alla sua posizione in classifica, battendo in casa grandi squadre. Sappiamo che dobbiamo arrivare in campo e aggredire spingendo al massimo per contenere Klapwijk e Ferri che, come tutti gli ex, vorranno rendersi ancor più pericolosi contro Brescia. Dovremo essere bravi a fare la nostra partita, pensando all’intensità da mettere in ogni punto dalla nostra parte del campo ».

Campi Reali Cantù - Emma Villas Siena

Match n. 11 tra Campi Reali Cantù ed Emma Villas Siena, con il club toscano che vanta 8 vittore in 10 incroci. La classifica sorride agli ospiti, balzati in ottava posizione a 13 punti con il 3-0 su Acicastello, mentre i padroni di casa restano penultimi dopo i tre set persi in volata a Reggio Emilia. Testa a testa per arrivare prima ai 1000 attacchi vincenti in Regular Season tra Marco Novello (-10) e Gabriele Nelli (-7). Record personali vicini in carriera anche per Nicola Tiozzo e il rivale Claudio Cattaneo.



PRECEDENTI: 10 (2 successi Campi Reali Cantù, 8 successi Emma Villas Siena)

EX: Nessuno

Leonardo Caletti (Campi Reali Cantù)- « Quella di domenica sarà una partita molto difficile. Siamo consapevoli che andremo ad incontrare una squadra ben strutturata. Noi sicuramente non siamo nel nostro periodo migliore, quindi ci servirà arrivare preparati ed essere lucidi nei momenti importanti dei set. Non dobbiamo innervosirci e perdere lucidità, dobbiamo essere più consapevoli delle nostre capacità e giocare con grinta. Solo così potremmo provare a strappare qualche punto a una squadra molto attrezzata come Siena ».

Martin Coser (Emma Villas Siena)- « Affronteremo un’altra battaglia sportiva, questo campionato ci ha insegnato che può accadere di tutto a ogni match. Noi arriviamo da un bel successo contro Catania e cercheremo di prolungare questa striscia positiva. Sappiamo che Cantù ha ottime individualità ed è una squadra ben strutturata. Cercheranno di metterci in grande difficoltà. Siamo riusciti a sconfiggere Catania, che è una delle formazioni meglio attrezzate di tutta la serie A2. È stata una grande vittoria, e ci ha dato la giusta carica per poter proseguire questa stagione al meglio. Credo che si sia visto un ottimo gioco in campo, si sono visti i frutti del lavoro che stiamo facendo ».

Consar Ravenna - MA Acqua S.Bernardo Cuneo

La Consar Ravenna, reduce dal primo stop in trasferta, consumato in tre set nella tana di Pineto, è chiamata a uno spareggio tra le mura amiche contro la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, dirimpettaia in classifica a 17 punti e bestia nera dei romagnoli, visto che si è aggiudicata i quattro precedenti. Anche gli ospiti hanno voglia di rivalsa dopo lo scivolone casalingo per 3-1 con Prata. Un ex per parte nei roster: Alessio Tallone e Giulio Pinali. In arrivo la gara n. 100 in carriera per Lorenzo Grottoli.



PRECEDENTI: 4 (4 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo)

EX: Alessio Tallone a Cuneosport nel 2021/22; Giulio Pinali a Ravenna nel 2020/21

Simone Bertoncello (Consar Ravenna)- « Questa A2 è un campionato duro in ogni partita e con un livello molto alto. Stiamo lavorando ogni giorno per stare in alto con le prime e per migliorare un tassello alla volta. Stiamo vedendo che il nostro livello si sta alzando. Dopo due sconfitte di fila abbiamo voglia di tornare a fare punti e di regalare un’altra gioia al nostro pubblico ma siamo consapevoli che quella contro Cuneo sarà una gara complicata e difficile perché loro sono forti e hanno un organico di assoluto valore, non a caso sono nel gruppo delle prime insieme a noi. Siamo pronti per affrontare questa sfida, che andrà interpretata nel giusto modo e giocata al massimo della tensione e dell’attenzione ».

Nicola Agapitòs (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Contro Ravenna ci aspettiamo una partita davvero combattuta. Sono una squadra ben organizzata, con giocatori di livello che sanno metterti sotto pressione in ogni momento. Sarà fondamentale approcciare la gara con la giusta mentalità, perché sarà una sfida dura dall’inizio alla fine. Abbiamo lavorato bene in settimana, concentrandoci su quello che possiamo migliorare e cercando di prepararci al meglio per questa sfida. Siamo carichi e motivati, sia chi parte in campo sia chi è in panchina: tutti vogliamo farci trovare pronti e dare il nostro contributo quando serve. Per portare a casa punti, dovremo essere concentrati su ogni pallone e giocare con determinazione e aggressività, senza mai abbassare il ritmo. Sarà importante anche saper gestire i momenti difficili e restare uniti, perché partite come questa si decidono sui dettagli. Siamo pronti a lottare per fare un buon risultato ».

Abba Pineto - Conad Reggio Emilia

Vento a favore per Abba Pineto e Conad Reggio Emilia, reduci da imprese interne alla vigilia del settimo faccia a faccia (abruzzesi avanti 4-2). I padroni di casa vogliono far valere ancora il fattore campo dopo il 3-0 tirato con Ravenna, gli ospiti intendono colpire anche in trasferta dopo il 3-0 tutt’altro che agevole contro Cantù. La classifica dei due team resta deficitaria, visto che Reggio è undicesima a quota 10 con una lunghezza in meno di Pineto. Un ex per parte: Matteo Zamagni e Pier Paolo Partenio.



PRECEDENTI: 6 (4 successi Abba Pineto, 2 successi Conad Reggio Emilia)

EX: Matteo Zamagni a Reggio Emilia nel 2021/22; Pier Paolo Partenio a Pineto nel 2020/21

Vitor Baesso (Abba Pineto)- « Il livello della pallavolo italiana è veramente alto. Questo è il mio primo anno qui, mi trovo benissimo a Pineto ed il campionato è davvero equilibrato, tosto, stimolante. È un onore potersi misurare con questo livello. La vittoria contro Ravenna è stata di grande importanza per noi, sia per la classifica che per il morale, visto che venivano da una sconfitta amara sul campo di Cantù. Contro Reggio Emilia ci aspetta un’altra partita molto difficile, ma giochiamo in casa e ci sentiamo bene. Sono sicuro che, riproponendo la stessa intensità di domenica scorsa, potremo ottenere qualcosa di positivo ».

Alessandro Zecca (Conad Reggio Emilia)- « Andremo a Pineto con uno spirito combattivo. Cercheremo di fare la partita migliore che possiamo. Ci stiamo allenando intensamente perché Pineto è una squadra difficile da affrontare, domenica troveremo un palazzetto molto caldo e loro hanno molti giocatori all’interno del loro roster che ci possono mettere in difficoltà soprattutto in ricezione, ma anche in fase di contrattacco ».



Evolution Green Aversa - Smartsystem Essence Hotels Fano

Sfida inedita tra Evolution Green Aversa e Smartsystem Essence Hotels Fano. Protagonista di una rimonta al tie break nella tana dell’ex capolista Brescia, il team campano sgomita con quattro rivali sul gradino più basso del podio, mentre Fano, tornata al successo con il 3-0 su Palmi, è nona a 11 punti con Reggio e cerca continuità. Gordan Lyutskanov è vicino ai 1000 punti in Regular Season, sul fronte opposto Federico Roberti è a 4 attacchi vincenti dai 500 nelle stagioni regolari.



PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno

Tommaso Mandoloni (Smartsystem Essence Hotels Fano)-« Aversa è più avanti di noi in classifica, la gara è difficile ma abbiamo una gran voglia di staccarci dal gruppetto in fondo e raggiungere il gruppo davanti a noi. Li conosciamo già per averli affrontati e battuti a settembre ma sono molto cresciuti, basta vedere gli ultimi risultati. La diagonale palleggiatore-opposto (Garnica-Motzo) è di grande qualità, come il resto della squadra, peraltro in grado nell’ultima giornata di andare a vincere a Brescia. Noi vogliamo fare bene, soprattutto confermarci dopo il successo contro Palmi. Vorremo migliorare le nostre prestazioni fuori casa, pertanto Aversa potrebbe essere proprio la trasferta ideale ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 10ª GIORNATA DI ANDATA-

Sabato 30 novembre 2024, ore 19.00

Cosedil Acicastello – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Cruccolini Beatrice, Grossi Dario

Domenica 1 dicembre 2024, ore 16.00

OmiFer Palmi – Delta Group Porto Viro Arbitri: Colucci Marco, Ciaccio Giovanni

Domenica 1 dicembre 2024, ore 16.00

Banca Macerata Fisiomed MC – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Angelucci Claudia, Papadopol Veronica Mioara

Domenica 1 dicembre 2024, ore 17.00

Campi Reali Cantù – Emma Villas Siena Arbitri: Venturi Giuliano, Usai Piera

Domenica 1 dicembre 2024, ore 18.00

Consar Ravenna – MA Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Nava Stefano, Sessolo Maurina

Domenica 1 dicembre 2024, ore 18.00

Abba Pineto – Conad Reggio Emilia Arbitri: Merli Maurizio, Vecchione Rosario

Lunedì 2 dicembre 2024, ore 20.30

Evolution Green Aversa – Smartsystem Essence Hotels Fano Arbitri: Gasparro Mariano, Di Bari Pierpaolo

LA CLASSIFICA-

Tinet Prata di Pordenone 20, Gruppo Consoli Sferc Brescia 19, Delta Group Porto Viro 17, Consar Ravenna 17, Evolution Green Aversa 17, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 17, Cosedil Acicastello 17, Emma Villas Siena 13, Smartsystem Essence Hotels Fano 11, Abba Pineto 11, Conad Reggio Emilia 10, Banca Macerata Fisiomed MC 9, Campi Reali Cantù 9, OmiFer Palmi 2.