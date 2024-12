Titolo d'inverno al fotofinish, si gioca l'ultima d'andata

ROMA- La serie A2 Maschile manda in scena l'ultima giornata di andata nella quale in palio c'è il titolo d'inverno con a contenderselo tre formazioni Gruppo Consoli, Sferc Brescia, Tinet Prata di Pordenone e Consar Ravenna racchiuse in due punti. Saranno tre gli anticipi del sabato . Alle 20.00, la MA Acqua S.Bernardo Cuneo ospita l’Evolution Green Aversa, mentre la Campi Reali Cantù riceve la visita della capolista Gruppo Consoli Sferc Brescia. Alle 20.30 è la volta di altri due match in simultanea: l’Emma Villas Siena se la vede con la Conad Reggio Emilia, la Delta Group Porto Viro con la Cosedil Acicastello.

Tre i match di domenica 22 dicembre: si inizia alle 17.30 con Tinet Prata di Pordenone – Smartsystem Essence Hotels Fano, si continua alle 18.00 con OmiFer Palmi – Abba Pineto e si termina alle 19.00 con Consar Ravenna – Banca Macerata Fisiomed MC. Tre le squadre in lizza per il titolo simbolico di metà Regular Season: il Gruppo Consoli Sferc Brescia, ora a 27 punti con 9 vittorie, è seguito dalla Consar Ravenna (25 punti con 9 vittorie) e dalla Tinet Prata di Pordenone (25 punti con 8 vittorie). In coda l’OmiFer Palmi è ultima, ma con la vittoria esterna nello scontro diretto contro la Conad Reggio Emilia è più vicina ai reggiani e alla Campi Reali Cantù.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Evolution Green Aversa

La MA Acqua S.Bernardo Cuneo cerca il terzo successo in altrettanti incontri con l’Evolution Green Aversa, che vuole sfatare il tabù piemontese. Caduti al tie-break a Pineto, i padroni di casa sono quinti con 21 punti, mentre i campani sono quarti a quota 22 con sorpasso centrato dopo il 3-1 contro Cantù. Marco Volpato è vicino ai 2000 punti in Regular Season (-17), Giulio Pinali intravede 1000 in carriera (-22).



PRECEDENTI: 2 (2 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo)

EX: Nessuno

Ignazio Nappa (Assistente allenatore Evolution Green Aversa)- « Andiamo a Cuneo consapevoli delle difficoltà, ma anche del nostro valore. Ogni gara è una battaglia e questa non farà eccezione. Nonostante le assenze e i problemi fisici, il gruppo è motivato e pronto a dare il massimo in campo. Essere quarti in classifica è già un grande risultato per noi, ma non ci accontentiamo: vogliamo continuare a crescere e a dimostrare il nostro valore. Sappiamo quanto sia importante il sostegno dei tifosi, anche a distanza. Giocare contro una squadra come Cuneo è sempre stimolante e il nostro obiettivo è uscire dal campo a testa alta ».

Campi Reali Cantù - Gruppo Consoli Sferc Brescia

Equilibrio di ferro nei 22 derby tra Campi Reali Cantù e Gruppo Consoli Sferc Brescia (11-11) alla vigilia della gara n. 600 in Regular Season dell’alzatore ospite Simone Tiberti. Cantù ha solo Palmi alle spalle e cerca punti dopo lo stop ad Aversa, mentre i tucani, forti del 3-0 su Porto Viro, match che è valso l’ingresso di Filippo Zambonardi nella top ten dei più giovani esordienti in Serie A, vogliono blindare il titolo d’inverno. Tanti ex: da una parte Nicola Candeli e Andrea Galliani, dall’altra Roberto Cominetti e l’assistant coach Massimo Redaelli. Nel team di casa gara n. 300 in Regular Season per Luca Butti, match n. 100 in carriera per Marco Novello.



PRECEDENTI: 22 (11 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 11 successi Campi Reali Cantù)

EX: Nicola Candeli a Brescia Atlantide nel 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2022/23, 2023/24; Andrea Galliani a Brescia Atlantide nel 2019/20, 2020/21, 2021/22, 2022/23; Roberto Cominetti a Cantù nel 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 - Allenatori: Massimo Redaelli a Cantù nel 2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22

Nicola Candeli (Campi Reali Cantù)- « Brescia è sicuramente una delle squadre più attrezzate del campionato, e lo sta dimostrando. Sono completi in tutti i reparti. Sicuramente sarà strano per me, visto che ho giocato lì per la maggior parte della carriera. Ma comunqueè uno stimolo per fare bene. Noi dobbiamo pensare al nostro gioco, che abbiamo dimostrato essere efficace in casa nostra. Sarà sicuramente una battaglia ».

Massimo Redaelli (Secondo allenatore Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Non facciamoci ingannare dalla classifica, né dai punti di distacco, perché, se è vero che i nostri avversari fuori casa non hanno raccolto punti pur non sfigurando mai, in casa invece hanno incassato quattro vittorie su cinque e l'ultima sconfitta risale alla prima giornata contro Porto Viro. Come ogni giornata di questo campionato dal livello altissimo, dovremo fare una gara di alta concentrazione e grande volitività per ottenere una vittoria. Il loro sestetto ha delle individualità di notevole esperienza come Tiozzo, Galliani, Candeli e Butti, ma anche novità interessantissime come Novello, Bragatto, Cottarelli, Martinelli o il giovane Bacco, che in queste ultime giornate ha sostituito egregiamente Galliani infortunato. Per noi sarà importante approcciare la gara bene e ben prima del fischio di inizio. Per me, che a Cantù ho passato dieci anni, sarà bello abbracciare alcuni miei ex compagni di viaggio e sarà un onore giocarci contro, ma anche uno stimolo in più per fare bene! ».

Emma Villas Siena - Conad Reggio Emilia

Sfida n. 14 tra Emma Villas Siena e Conad Reggio Emilia, con i toscani avanti negli scontri diretti per 9 vittorie a 4. Il team di casa, agganciato da Pineto a 16 punti, deve rialzarsi dopo la battuta d’arresto a Fano, con sorpasso dei marchigiani. Pesante lo stop della Conad, scivolata in casa contro Palmi e ferma a quota 12. Tra gli ospiti, gara n. 200 in Regular Season per Nicholas Sighinolfi e muro n. 500 in arrivo per Rocco Barone, unico ex del match.



PRECEDENTI: 13 (4 successi Conad Reggio Emilia, 9 successi Emma Villas Siena)

EX: Rocco Barone a Siena nel 2020/21

Alessandro Zecca (Conad Reggio Emilia)- « Chiudiamo il girone d'andata con una partita importante. Tutte le partite sono importanti, ma questa ha per noi un valore aggiunto perché ci serve per ritrovare il nostro spirito combattivo. Cercheremo di mettere tutto quello che abbiamo in campo e di dimostrare il nostro vero valore. Il primo girone d'andata ha avuto aspetti molto positivi. Abbiamo capito quali sono i nostri punti di forza, ma abbiamo anche visto quali sono le nostre debolezze e questo sicuramente ci aiuterà nel girone di ritorno ».

Delta Group Porto Viro - Cosedil Acicastello

Prima sfida tra Delta Group Porto Viro e Cosedil Acicastello, rispettivamente settima in classifica a 18 punti in coabitazione con Fano e sesta a quota 19. Il gruppo veneto è reduce da tre sconfitte, l’ultima patita a Brescia in tre set, la formazione etnea, che ritrova da rivale un fresco ex, cioè Filippo Santambrogio, non vince dall’8° turno e nell’ultimo match ha raccolto un punto in casa nel match contro Ravenna.



PRECEDENTI: Nessuno

EX: Filippo Santambrogio a Acicastello nel 2023/24

Gabriele Chiloiro (Delta Group Porto Viro)- « Acicastello è sicuramente una delle squadre più attrezzate del campionato, scontato dire che mi sorprende abbia perso le ultime quattro gare. Ci aspetta una partita complicata, sia per il momento delicato che stiamo attraversando che, ovviamente, per la qualità e l’esperienza dei nostri avversari. Come sempre, l’aspetto tecnico sarà importante, ma dal mio punto di vista lo sarà ancora di più approcciare la partita nel modo giusto. Abbiamo voglia di porre fine a questo trend negativo e ce la metteremo tutta per riuscirci. Riconosciamo il momento di difficoltà che stiamo attraversando, stiamo lavorando di squadra per uscirne. Un enorme grazie va anche ai nostri tifosi che ci supportano sempre, aldilà della prestazione o del risultato, ci stanno dando una grande mano. I vari acciacchi e problemi che abbiamo di certo non aiutano, credo, però, che ci stiano unendo ancora di più come spogliatoio e soprattutto stiano consolidando la fiducia che ognuno di noi ripone nel gruppo ».

Camillo Placì (Allenatore Cosedil Acicastello)- « Questa settimana abbiamo lavorato per prepararci alla partita contro Porto Viro e contiamo di tornare con una vittoria per poter festeggiare il Natale con un gusto diverso. Porto Viro è una squadra ostica in casa, che gioca bene, ma noi dobbiamo andare lì con la consapevolezza di tornare a casa con una vittoria. Abbiamo tanto da dimostrare e dobbiamo essere più attenti per lungo tempo durante la partita, senza cali di attenzione ».

Tinet Prata di Pordenone - Smartsystem Essence Hotels Fano

Incrocio n. 7 tra Tinet Prata di Pordenone e Smartsystem Essence Hotels Fano, con i friulani avanti nei precedenti (4-2). La squadra di casa, terza dopo lo stop a Macerata, si gioca le chance residue per chiudere in vetta il girone di andata, ma dovrebbe vincere sperando negli stop di Brescia e Ravenna, squadre che la precedono. Il team marchigiano, dirimpettaio di Porto Viro a 18 punti con il successo su Siena, cerca la terza vittoria di fila. Stefano Mengozzi è a 5 muri dagli 800 in carriera.



PRECEDENTI: 6 (2 successi Smartsystem Essence Hotels Fano, 4 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Nessuno

Mattia Bomben (Tinet Prata di Pordenone)- «A Macerata si è interrotto purtroppo il filotto di vittorie. Forse inconsciamente abbiamo sottovalutato l’avversario. Diversamente da quanto avevamo dimostrato finora nei momenti di difficoltà non siamo riusciti a stare uniti, ci siamo un po’ sfilacciati e questo si è visto. Abbiamo combattuto, ma non abbiamo ottenuto quanto sperato. Domenica al PalaPrata arriva Fano, una squadra con giocatori esperti che hanno anche esperienza di SuperLega e Nazionale. Sarà necessario ritrovare quello spirito di squadra che ci ha contraddistinto per tutto il girone d’andata in modo da poterlo concludere nel migliore dei modi e nel contempo farci un bel regalo di Natale e festeggiare coi nostri tifosi ».

Christoph Marks (Smartsystem Essence Hotels Fano)- « Dopo le ultime prestazioni siamo molto carichi. Prata di Pordenone, seconda a pari merito con Ravenna, gioca una bella pallavolo ed il match sarà molto difficile ma noi siamo in fiducia e possiamo giocarcela anche con le più forti. Noi stiamo bene e vogliamo andare lì per giocarcela fino alla fine. Sarà indubbiamente una sfida difficile ma abbiamo delle chance ».

OmiFer Palmi - Abba Pineto

Un successo a testa nei faccia a faccia tra OmiFer Palmi e Abba Pineto, rivali che hanno alzato il livello nell’ultimo turno centrando due vittorie importanti: i giganti calabresi, ancora ultimi, ma saliti a 8 punti, hanno espugnato Reggio Emilia in quattro set, mentre il team abruzzese, nono a quota 16 in coabitazione con Siena e pronto a sfidare gli ex Felipe Benavidez e Matteo Paris, ha piegato Cuneo in casa al tie-break. Matteo Zamagni è a un solo attacco vincente dal traguardo dei 2000 in carriera.

PRECEDENTI: 2 (1 successo OmiFer Palmi, 1 successo Abba Pineto)

EX: Felipe Benavidez a Pineto nel 2023/24; Matteo Paris a Pineto nel 2022/23, 2023/24

Simone Di Tommaso (Allenatore Abba Pineto)- « Quella di Palmi sarà una trasferta sicuramente molto impegnativa, contro una squadra che si è rinforzata con acquisti di assoluto livello per la categoria, come Paris e Lecat. Inoltre vengono da una vittoria importante in un campo difficile come quello di Reggio Emilia e hanno nel fattore casalingo un loro punto di forza, tanto è che prima della settimana scorsa avevano conquistato in casa tutti i cinque punti raccolti fino a quel momento, per cui mi aspetto un’avversaria che vorrà sfruttare il turno in casa per rientrare con prepotenza nella lotta-salvezza. Da parte nostra dobbiamo cercare di dare continuità al momento positivo, sia in termini di gioco che di risultati. Non c’è rischio di sottovalutare in alcun modo la partita perché conosciamo l’importanza della posta in palio. Dovremo essere bravi nel gestire bene le difficoltà di un campo così caldo e di una partita importante per tanti motivi, a cominciare dalla classifica. Tutto starà nel concentrarci sul giocare una partita alla stregua di ciò che stiamo facendo in questo periodo: senz’altro può essere più semplice farlo contro un’avversaria sulla carta più forte di te che non, come in questo caso, quando sei tu ad essere in una migliore posizione di classifica, ma il nostro processo di maturazione deve passare attraverso questi momenti, per cui a Palmi ci attende un banco di prova importante. Ci stiamo preparando al meglio per affrontarlo al massimo ».

Consar Ravenna - Banca Macerata Fisiomed MC

Scontro inedito in Serie A tra la Consar Ravenna e la Banca Macerata Fisiomed MC. La formazione romagnola, seconda in classifica, vuole vincere sperando in un sorpasso last minute per la testa della classifica, ma ha un ritardo di 2 punti dalla capolista Brescia, impegnata a Cantù. Il team marchigiano, giustiziere della Tinet nell’ultimo turno, è undicesimo a 13 punti e vuole allontanarsi dalle zone a rischio. L’unico ex è Niels Klapwijk, nel 2013/14 e nel 2021/22 a Ravenna. Sul fronte maceratese, Giuseppe Ottaviani è vicino ai 2500 punti in carriera (-8).



PRECEDENTI: Nessuno

EX: Niels Klapwijk a Ravenna nel 2013/14, 2021/22

Lorenzo Grottoli (Consar Ravenna)- « Giochiamo l’ultima partita prima del giro di boa in casa e vogliamo regalare ai nostri tifosi e a noi stessi un’altra vittoria per chiudere nella migliore posizione possibile un girone d’andata che abbiamo giocato e interpretato al meglio. Ci aspetta però una gara difficile contro un avversario, Macerata, che merita il massimo rispetto e la massima attenzione. Si tratta di una squadra insidiosa, appena reduce dal successo casalingo contro Prata, con elementi di grande esperienza, e con giovani che hanno voglia di fare bene, ed è alla ricerca di punti. Sarà quindi agguerrita e dovremo avere il giusto atteggiamento ed esprimere la nostra migliore pallavolo per non trovarci in difficoltà ».

Sebastiano Marsili (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Con Ravenna sarà una partita difficile come tutte. Noi dobbiamo cercare di impostare fin da subito il nostro gioco, tenendo soprattutto altro il livello della battuta e cercando di limitare il loro opposto. Per ora, il nostro problema è esprimere il nostro gioco in trasferta, cosa a cui stiamo lavorando ma che non siamo riusciti ancora a fare: ci proveremo ».



PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 13ª GIORNATA-

Sabato 21 dicembre 2024, ore 20.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Evolution Green Aversa Arbitri: Giglio Anthony, Armandola Cesare

Sabato 21 dicembre 2024, ore 20.00

Campi Reali Cantù – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Marconi Michele, Selmi Matteo

Sabato 21 dicembre 2024, ore 20.30

Emma Villas Siena – Conad Reggio Emilia Arbitri: Bassan Fabio, Marotta Michele

Sabato 21 dicembre 2024, ore 20.30

Delta Group Porto Viro – Cosedil Acicastello Arbitri: Nava Stefano, Clemente Andrea

Domenica 22 dicembre 2024, ore 17.30

Tinet Prata di Pordenone – Smartsystem Essence Hotels Fano Arbitri: Pristerà Rachela, Venturi Giuliano

Domenica 22 dicembre 2024, ore 18.00

OmiFer Palmi – Abba Pineto Arbitri: Chiriatti Stefano, Grossi Dario

Domenica 22 dicembre 2024, ore 19.00

Consar Ravenna – Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Jacobacci Sergio, Pernpruner Marco

LA CLASSIFICA-

Gruppo Consoli Sferc Brescia 27, Consar Ravenna 25, Tinet Prata di Pordenone 25, Evolution Green Aversa 22, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 21, Cosedil Acicastello 19, Delta Group Porto Viro 18, Smartsystem Essence Hotels Fano 18, Abba Pineto 16, Emma Villas Siena 16, Banca Macerata Fisiomed MC 13, Conad Reggio Emilia 12, Campi Reali Cantù 12, OmiFer Palmi 8.