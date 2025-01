La 3a il giorno dell' Epifania. Reggio Emilia-Brescia in anticipo domani

ROMA- Tra sabato 4 e lunedì 6 va in scena la 3a di ritorno di A2 Maschile, torneo nel quale regna uno splendido equilibrio con tre formazioni Consar Ravenna, Gruppo Consoli Sferc Brescia e Tinet Prata di Pordenone . Collettivi che vantano ben otto lunghezze di distanza da un altro terzetto, quello composto da Evolution Green Aversa, Emma Villas Siena e Cosedil Acicastello. In coda arrancano la Conad Reggio Emilia, a quota 12, e l’OmiFer Palmi, ultima con 8 punti.

Ad aprire il calendario del 2025 è quasi un testa-coda programmato per le 20.00 di sabato 4 gennaio al PalaBigi tra la Conad Reggio Emilia, penultima, e la Gruppo Consoli Sferc Brescia, che nonostante il fresco stop casalingo guarda tutte dall’alto a braccetto con Ravenna e Prata.

Gli altri sei incontri sono fissati per lunedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania. Agonismo sotto rete alle 16.00 in Sicilia, tra Cosedil Acicastello, reduce da un colpaccio esterno, e Banca Macerata Fisiomed MC, sconfitta al fotofinish in casa nel derby, ma anche in Friuli per un altro testa-coda, quello tra la Tinet Prata di Pordenone e l’ultima della classe, l’OmiFer Palmi. Alle 17.30, in Toscana, è prevista la sfida tra l’Emma Villas Siena, reduce da tre vittorie, e la Consar Ravenna, capolista imbattuta negli ultimi sei match. Ultime tre battaglie sportive in scaletta alle 18.00: Smartsystem Essence Hotels Fano – Campi Reali Cantù, Delta Group Porto Viro – MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Abba Pineto – Evolution Green Aversa.

Conad Reggio Emilia - Gruppo Consoli Sferc Brescia

Sfida n. 23 tra Conad Reggio Emilia e Gruppo Consoli Sferc Brescia, con i Tucani avanti nei precedenti per 12 vittorie a 10. I padroni di casa vengono dalla sconfitta netta nel derby regionale in trasferta; gli ospiti dallo stop interno in quattro set con Acicastello, un passo falso che ha compromesso la vetta solitaria visto l’aggancio a 33 punti di Ravenna e Prata. A Reggio tornano tre ex: Antonio Cargioli, Roberto Cominetti e Alessandro Tondo. Tra gli ospiti Oreste Cavuto è a 2 punti dai 1500 in carriera.



PRECEDENTI: 22 (12 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 10 successi Conad Reggio Emilia)

EX: Antonio Cargioli a Reggio Emilia nel 2015/16, 2016/17; Roberto Cominetti a Reggio Emilia nel 2021/22; Alessandro Tondo a Reggio Emilia nel 2011/12, 2012/13, 2014/15, 2015/16.

Paolo Bonola (Conad Reggio Emilia)- « Quello che dobbiamo fare in questo momento è puntare tanto sull'entusiasmo, perché è quello di cui abbiamo bisogno, visto il periodo difficile che stiamo vivendo. Sicuramente affrontiamo una delle squadre più quotate del campionato, con elementi sia di talento che di esperienza, quindi sarà molto complicato il prossimo match. Noi saremo in casa nostra e quindi proveremo a sfruttare il fattore casa non mollando mai, perché penso che sia quello che ci serve in questo momento. Sappiamo di star vivendo un periodo difficile e in questi casi non bisogna mai mollare. Abbiamo fiducia l'uno nell'altro, stiamo lavorando tanto, stiamo provando delle soluzioni e faremo in modo che funzionino per portare avanti questo campionato in modo più positivo rispetto ad ora ».

Alex Erati (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Ci aspetta una trasferta difficile perché Reggio Emilia è un’ottima squadra molto motivata a fare punti e sfrutterà il fattore campo al meglio. Noi veniamo da una sconfitta casalinga e dobbiamo essere bravi a dimenticare la batosta per riscattarci subito. È un periodo tosto, con partite ravvicinate dove rimanere concentrati e soprattutto mantenere un alto livello costante non è facile. Siamo pronti a battagliare e dare tutto per tornare subito alla vittoria sabato al Bigi, cercando di mantenere la nostra qualità di gioco, soprattutto al servizio e in attacco ».

Cosedil Acicastello - Banca Macerata Fisiomed MC

Quando Cosedil Acicastello e Banca Macerata Fisiomed MC si ritrovano sotto rete non bisogna prendere impegni a breve termine, i precedenti si sono sempre chiusi con maratone concluse al tie-break. Nel match di andata i marchigiani hanno piegato per la prima volta su tre tentativi la Cosedil. Il collettivo siciliano è carico dopo l’exploit a Brescia, quello marchigiano ha metabolizzato la sconfitta al tie-break nel derby con Fano.



PRECEDENTI: 3 (2 successi Cosedil Acicastello, 1 successo Banca Macerata Fisiomed MC)

EX: Nessuno

Paolo Montagnani (Allenatore Cosedil Acicastello)- « I ragazzi sono consapevoli di poter e dover fare meglio e sono motivati. Dopo Brescia, abbiamo lavorato su alcuni aspetti del sistema di gioco e siamo preparati ad affrontare tatticamente e tecnicamente la partita di domani. Macerata è una squadra ostica e non sarà semplice affrontarla, perché i punti in classifica non rispecchiano il suo valore. Dovremo essere bravi a contenerli. Chiaramente loro sono alla ricerca di punti per mettersi al sicuro. Per quanto ci riguarda, la vittoria a Brescia penso che possa essere un buono stimolo per vedere una squadra che gioca bene e con serenità e che domani al PalaCatania potrà farlo supportata da quanti più amici possibile ».

Simone Gabbanelli (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Sappiamo tutti che sarà una partita sicuramente tosta per noi. Acicastello era già un’ottima squadra, ancor di più con un innesto come quello di Lucconi. Hanno cambiato coach e anche questa è un’incognita. Da parte nostra, sicuramente vogliamo e cercheremo di esprimere la miglior pallavolo, ripartendo dall’ultima metà della partita di Fano ».

Tinet Prata di Pordenone - OmiFer Palmi

Dopo il 3-0 corsaro dell’andata firmato dai friulani, Tinet Prata di Pordenone e OmiFer Palmi si sfidano per la seconda volta in Serie A. I padroni di casa sgomitano in cima alla classifica con Ravenna e Brescia dopo il 3-1 infitto a Porto Viro nel classico, mentre la formazione calabrese è sempre più ultima dopo lo stop in casa con Aversa. Il recordman degli ospiti è Carmelo Gitto, a 1 attacco vincente dai 1500 in Regular Season e a due muri dal traguardo dei 700 personali nella sua carriera.



PRECEDENTI: 1 (1 successo Tinet Prata di Pordenone)

EX: Nessuno

Alberto Benedicenti (Tinet Prata di Pordenone)- « Abbiamo concluso l'anno in bellezza, con un ottimo girone d'andata. La partita con Porto Viro è stata una bella prova di squadra, davanti ad un palazzetto sold out, un valore aggiunto che speriamo di avere anche in questa Epifania. Palmi, nonostante la classifica, è un avversario temibile, diverso rispetto a quello affrontato nel girone d'andata. Hanno non solo cambiato allenatore, ma anche preso un regista esperto ed inserito un posto 4 di caratura internazionale. Avranno per questo molte motivazioni e noi ci stiamo preparando ad affrontare una partita difficile, esattamente come tutte le altre che quest'anno il campionato ci propone »

Emma Villas Siena - Consar Ravenna

In gara due squadre che in passato si sono sfidate anche in SuperLega, l’Emma Villas Siena e la Consar Ravenna, con i romagnoli avanti 3-2 nei precedenti grazie al successo netto dell’andata. I padroni di casa, in virtù della terza vittoria di fila, lottano nel gruppetto ai piedi del podio, mentre la squadra ospite è prima tra le prime grazie a una vittoria in più rispetto alle dirimpettaie Brescia e Prata. Quattro gli ex, due per parte: Victorio Ceban e coach Gianluca Graziosi da una parte, Riccardo Copelli e Alessio Tallone dall’altra.



PRECEDENTI: 5 (3 successi Consar Ravenna, 2 successi Emma Villas Siena)

EX: Victorio Ceban a Ravenna nel 2022/23; Riccardo Copelli a Siena nel 2023/24; Alessio Tallone a Siena nel 2023/24 - Allenatori: Gianluca Graziosi a Ravenna nel 2018/19

Alessio Tallone (Consar Ravenna)- « Torno con piacere a Siena, dove mi sono trovato bene e ho vissuto una buona annata. Sappiamo che andremo ad affrontare una squadra che non nasconde le sue ambizioni, che ha un organico di grande valore e che sta esprimendo una buona pallavolo. Andremo a giocarci questa partita con umiltà ma anche con la consapevolezza nei nostri mezzi che ci deriva da un girone d'andata molto buono e dal ritrovato primato in classifica ».

Smartsystem Essence Hotels Fano - Campi Reali Cantù

Seconda sfida tra Smartsystem Essence Hotels Fano e Campi Reali Cantù dopo il successo del gruppo lombardo per 3-1 all’andata. In campo due organici con il morale alto dopo la vittoria esterna al tie-break dei fanesi a Macerata nel derby marchigiano e dopo il secondo successo consecutivo di Cantù, messo a segno in tre set tra le mura amiche con Cuneo. Gli ospiti ritrovano due ex da rivali: Federico Compagnoni e Manuele Coscione. Gara n. 100 in carriera per Francesco Quagliozzi.



PRECEDENTI: 1 (1 successo Campi Reali Cantù)

EX: Federico Compagnoni a Cantù nel 2022/23; Manuel Coscione a Cantù nel 2021/22

Stefano Mengozzi (Smartsystem Essence Hotels Fano)- « Cantù è reduce da un 3 a 0 secco su Cuneo, all’andata in casa loro riuscirono a batterci, ma da quel giorno tante cose sono cambiate. In questi mesi abbiamo lavorato benissimo e con umiltà in palestra e lo abbiamo fatto anche questa settimana, sono sicuro che il lavoro paga sempre. Torniamo davanti al nostro fantastico pubblico, saremo certamente all’altezza della situazione ».

Leonardo Caletti (Campi Reali Cantù)- « Quello di lunedì sarà un match molto complicato: Fano ha delle ottime individualità, e arrivano da partite in cui hanno dimostrato un ottimo livello. Noi comunque siamo in fiducia: arriviamo da due vittorie per niente scontate che hanno dato del morale positivo. Ora sta a noi continuare su questa onda ».

Delta Group Porto Viro - MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Momento cupo per Delta Group Porto Viro e MA Acqua S.Bernardo Cuneo, reduci da una serie di sconfitte e avversarie per la sedicesima volta. Il bilancio degli scontri diretti è favorevole ai veneti (8-7), ma all’andata hanno vinto 3-1 in casa i piemontesi, che sono settimi a quota 24, con due punti e una posizione di vantaggio sui rivali di giornata. Un ex per parte in campo: Charalampos Andreopoulos e Felice Sette. Coach Matteo Batocchio ha trascorsi a Porto Viro. Matteo Sperandio è a 1 punto dai 2000 in carriera.

PRECEDENTI: 15 (7 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo, 8 successi Delta Group Porto Viro)

EX: Charalampos Andreopoulos a Cuneosport nel 2023/24; Felice Sette a Porto Viro nel 2022/23, 2023/24 - Allenatori: Matteo Battocchio a Porto Viro nel 2022/23

Lorenzo Magliano (Delta Group Porto Viro)- « Veniamo da due sconfitte di fila come i nostri avversari, mi aspetto una partita combattuta tra due squadre affamate di punti. Penso che da questo punto di vista la chiave sia proprio non pensare al passato ed essere aggressivi come sappiamo fare noi, mentre a livello tecnico il servizio potrebbe essere il fondamentale determinante. Sicuramente anche Cuneo arriverà molto agguerrita, in rosa hanno giocatori fisici ed esperti, dovremo cercare di lavorare tanto e bene a muro per cercare di limitarli il più possibile. Certo, l'assenza di Pinali pesa, è un atleta con un curriculum importantissimo tra SuperLega e Nazionale, ma noi penseremo solo al nostro lato del campo e giocheremo la nostra pallavolo a prescindere da chi ci sarà dall’altra parte della rete ».

Abba Pineto - Evolution Green Aversa

Confronto n. 11 tra Abba Pineto ed Evolution Green Aversa, con gli abruzzesi vittoriosi per 7 volte contro le 3 dei campani, che all’andata si sono imposti al tie-break. I padroni di casa sono crollati a Siena e ora navigano nella parte bassa del tabellone. Il team ospite, corsaro a Palmi, guida il terzetto di squadre ai piedi del podio. L’unico ex in campo è Luca Presta, nella passata stagione ad Aversa. Un ex per parte negli staff: l’assistant coach Loris Palermo e il tecnico Giacomo Tomasello.



PRECEDENTI: 10 (3 successi Evolution Green Aversa, 7 successi Abba Pineto)

EX: Luca Presta a Aversa nel 2023/24 - Allenatori: Loris Palermo a Aversa nel 2017/18; Giacomo Tomasello a Pineto nel 2022/23, 2023/24

Gioele Barbon (Evolution Green Aversa)- « Due anni fa, circa in questo periodo, ho scoperto di avere un problema fisico che mi impediva di giocare a pallavolo. Dopo questa scoperta, ho attraversato momenti difficili, perché non ero sicuro se avrei potuto continuare a giocare o a praticare questo sport, che è la mia passione principale. Questi due anni non sono stati facili. La Virtus Aversa mi ha dato l'opportunità di giocare in Serie A per la prima volta, e qui ho potuto debuttare, fare i primi punti e le prime vere esperienze in campo. È stata una bella esperienza, una grande occasione che ho saputo cogliere. Penso che siamo un bel gruppo, molto unito, e questo mi aiuta a crescere sia personalmente sia come giocatore. Anche gli altri giovani ne traggono beneficio. Mi sento fortunato perché i veterani, quelli con un po' più di esperienza, sanno sempre trovare le parole giuste per sostenerci nei momenti difficili. Da questo punto di vista, sono davvero contento. Per quest'anno, il nostro obiettivo, fin dall'inizio della stagione, è quello di raggiungere i playoff e fare un grande campionato. Ogni domenica scendiamo in campo per vincere e giocarcela al massimo ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 3ª DI RITORNO-

Sabato 4 gennaio 2025, ore 20.00

Conad Reggio Emilia – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Autuori Enrico, Angelucci Claudia

Lunedì 6 gennaio 2025, ore 16.00

Cosedil Acicastello – Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Armandola Cesare, Colucci Marco

Lunedì 6 gennaio 2025, ore 16.00

Tinet Prata di Pordenone – OmiFer Palmi Arbitri: Manzoni Barbara, Sessolo Maurina

Lunedì 6 gennaio 2025, ore 17.30

Emma Villas Siena – Consar Ravenna Arbitri: Venturi Giuliano, Pasin Marco

Lunedì 6 gennaio 2025, ore 18.00

Smartsystem Essence Hotels Fano – Campi Reali Cantù Arbitri: Mesiano Marta, Marotta Michele

Lunedì 6 gennaio 2025, ore 18.00

Delta Group Porto Viro – MA Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Selmi Matteo, Scotti Paolo

Lunedì 6 gennaio 2025, ore 18.00

Abba Pineto – Evolution Green Aversa Arbitri: Merli Maurizio, Bassan Fabio

LA CLASSIFICA-

Consar Ravenna 33, Gruppo Consoli Sferc Brescia 33, Tinet Prata di Pordenone 33, Evolution Green Aversa 25, Emma Villas Siena 25, Cosedil Acicastello 25, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 24, Delta Group Porto Viro 22, Abba Pineto 22, Smartsystem Essence Hotels Fano 22, Campi Reali Cantù 17, Banca Macerata Fisiomed MC 14, Conad Reggio Emilia 12, OmiFer Palmi 8.