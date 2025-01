Brescia vince a Reggio Emilia e torna sola in testa

REGGIO EMILIA - Tre punti importanti per la Consoli Sferc Brescia che espugna in tre set il campo della Conad Reggio Emilia 0-3 (22-25, 23-25, 19-25) e fino a lunedì 6 gennaio sarà capolista solitaria del campionato di A2 femminile. Prestazione inappuntabile per la formazione di Zambonardi che, pur soffrendo nei primi due set, ha saputo tenere il campo nei momenti difficili per poi sprintare nei momenti decisivi e chiudere in scioltezza nel terzo parziale grazie alla potenza del servizio.

Fanuli schiera Partenio e Gasparini, Guerrini e Suraci a banda, Sighinolfi e Bonola al centro con De Angelis libero.

Brescia parte con Tiberti in diagonale con Bisset, Cavuto e Cominetti in posto quattro, Erati e Tondo al centro con Hoffer libero.



Fanuli parte a sorpresa con Partenio, Suraci e Sighinolfi, ma è Guerrini la spina nel fianco, ottimo in difesa sulle toccate del muro di casa. Il cambio-palla bresciano non funziona con la solita intensità e l’avvio è in salita (7-4). Il block di Bisset fa guadagnare un punticino sul turno al servizio di Tiberti, che poi può smarcare Tondo per il 9-7, ma il muro emiliano è presente e solido. Reggio tiene il break e costringe Brescia agli straordinari per rifarsi sotto e agganciare a 16 grazie all’ace di Cominetti. Fanuli usa il doppio cambio Porro-Stabrawa, così come Zambonardi sfrutta Bonomi-Raffaelli. Erati firma il sorpasso con un monster block, poi Tondo spariglia dalla linea di fondo campo (18-20), ma Guerrini non è da meno e pareggia a 20. Nel finale sono i nervi più saldi dei tucani a fare la differenza ed è la banda emiliana a mandare out il 22-25.



I due ace in avvio non sono sufficienti per costruire un break convincente: la Consoli fatica a contenere Suraci e Guerrini e il set procede in assoluto equilibrio. Fanuli butta in mischia Gottardo, ma è l’errore di Bisset a dare il vantaggio a Reggio (17-16). Le battute vincenti di Cominetti e Tondo ribaltano il fronte nel finale, poi il block di Sighinolfi riaccende il PalaBigi sul 20 pari. Il video-check rileva l’attacco sulla riga di Cominetti e sovverte la decisione dell’arbitro: 21-23. Cavuto si prende il set ball, ma manda in rete il servizio ed è il mani-out del freddissimo numero 9 bresciano a raddoppiare il vantaggio (23-25).



La battuta della Consoli è protagonista del 2-4 e del 5-6, ma Conad non è affatto intimidita e lotta con le stesse armi. Una difesa imprecisa, un’invasione e un errore in attacco e Brescia torna a inseguire (8-6), ma non perde la calma. Erati si conferma prezioso a muro e Cavuto ritrova potenza al servizio, agevolando il break di 4 punti a 0 che costringe Fanuli al time out sull’ 8-10. Tondo in primo tempo è infermabile, ma ancora non basta: Suraci trova l’ace del nuovo aggancio a 13, poi Cominetti gli si oppone con una ricezione spettacolare e Tiberti può smarcare il suo centrale, autore di 14 punti personali (14-16). Il turno del numero 7 bresciano è letale e permette finalmente ai tucani di allungare a + 5 e di giocare in sicurezza. Cavuto picchia duro e Tiberti stampa Suraci per primo il match ball, ma è l’errore dai nove metri di Gasparini a portare al fischio finale (19-25).



I protagonisti-

Simone Tiberti (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Giocare a Reggio non è mai facile e stasera lo abbiamo visto: Conad è partita con una formazione diversa da quella che ci aspettavamo e conferma di essere un osso duro in casa. I numeri dicono che siamo stati più concreti di loro e abbiamo fatto i break al momento giusto, ma siamo stati testa a testa per due set e mezzo e quindi ci teniamo stretta questa vittoria piena, per nulla scontata ».

Fabio Fanuli (Conad Reggio Emilia)- « Il momento che stiamo vivendo non è dei migliori. Purtroppo stiamo facendo una grandissima fatica in ricezione, subiamo troppi punti diretti, quindi il gioco è condizionato da questo. Dobbiamo assolutamente sistemarlo, perché altrimenti diventa difficile costruire il resto, dovremo lavorare meglio sicuramente e provare a rinforzare fondamentale per fondamentale per provare ad invertire la rotta di questo inizio del girone di ritorno ».



Il tabellino-

CONAD REGGIO EMILIA – GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA 0-3 (22-25, 23-25, 19-25) –

CONAD REGGIO EMILIA: Partenio 2, Suraci 9, Bonola 4, Gasparini 10, Guerrini 9, Sighinolfi 9, Zecca (L), Gottardo 1, Porro 0, Stabrawa 0, De Angelis (L). N.E. Signorini, Barone, Alberghini. All. Fanuli.

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA: Tiberti 1, Cominetti 9, Tondo 13, Bisset Astengo 16, Cavuto 13, Erati 6, Franzoni (L), Hoffer (L), Bonomi 0, Manessi 0, Raffaelli 0. N.E. Cargioli, Bettinzoli. All. Zambonardi.

ARBITRI: Autuori, Angelucci.

Durata set: 28′, 29′, 29′; tot: 86′.