Aversa sbanca il Pala Catania

CATANIA - Una Evolution Green Aversa nella sua versione migliore interrompe la serie si della Cosedil Acicastello andando a vincere al Pala Catania in tre set 0-3 (18-25, 26-28, 27-29) l'anticipo della 5a di ritorno proponendo la propria candidatura per entrare nei Play Off che portano alla promozione per la SuperLega. Arasomwan si fa male nel primo set, diventa super protagonista Ambrose. Il centrale è l’Mvp del match, una partita che ricorderà per la vita. Partita sontuosa del capitano Rossini: un campione in A2, solo applausi per lui. Da un sabato sera ad un altro: nel prossimo weekend si torna al PalaJacazzi, arriva Delta Porto Viro. Fischio d’inizio alle 20.30.

Due servizi vincenti di Lucconi ed è subito 3-0 per Aci Castello. Aversa ritorna subito in scia, Lyutskanov e il muro di Frumuselu siglano il 3-3. Due punti di fila di Motzo e la Evolution Green trova il primo vantaggio del match (4-5). Sempre l’opposto normanno regala il decimo punto ad Aversa (6-10), time-out Montagnani. Coach Tomasello costretto a cambiare Arasomwan per una botta alla caviglia, dentro Ambrose (9-10). L’ace di Canuto permette di tornare +3 (9-12). Garnica al servizio, Rossini in difesa e Frumuselu a muro lanciano la Evolution Green (11-16), secondo stop richiesto da Aci Castello. Ace Gordan, 12-18. Motzo sfrutta le mani del muro poi Bossi spara out ed è 13-21. Chiude Motzo, 18-25.

Monster block di Frumusel all’inizio del secondo set e Aversa subito avanti (2-4). Due super muri di fila della Cosedil e il parziale torna in equilibrio a 9. Sul primo vantaggio etneo (13-12) coach Tomasello richiama subito in panchina i suoi ragazzi. Basic spara out in parallela (15-17), questa volta a chiedere il time-out è Montagnani per i siciliani. Aci Castello non molla e impatta a 18. Punto a punto, primo set point sull’invasione di Bartolucci (23-24) confermata dal videocheck. Si va ai vantaggi. Muro di Ambrose, poi punto decisivo di Frumuselu (26-28).

Nel terzo set alzata magica di Canuto, in posto 2 è pronto il bomber Motzo. E’ il primo +2 del terzo parziale. Poi c’è il monster block di Lyutskanov e il tabellone dice 9-12. Muro anche di Garnica, Aversa allunga (9-14). La Cosedil spinta dai suoi tifosi ritorna -1 (16-17) quando arriva il muro sull’opposto di Aversa. Sul 20-22 il time-out di Montagnani per cercare di ‘rompere’ la concentrazione della squadra di Tomasello. Pareggio a 23, time-out Tomasello. Vince Aversa, 27-29 al termine di una gara impeccabile degli uomini di Tomasello

Il tabellino-

COSEDIL ACICASTELLO – EVOLUTION GREEN AVERSA 0-3 (18-25, 26-28, 27-29)

COSEDIL ACICASTELLO – Evolution Green Aversa 0-3 (18-25, 26-28, 27-29) – Cosedil Acicastello: Saitta 1, Basic 5, Bossi 6, Lucconi 11, Manavinezhad 14, Bartolucci 3, Lombardo (L), Rottman 2, Argenta 1, Volpe 2, Sabbi 6, Orto (L), Bernardis 1. N.E. Bartolini. All. Montagnani.

EVOLUTION GREEN AVERSA: Garnica 1, Lyutskanov 10, Frumuselu 7, Motzo 17, Canuto 7, Arasomwan 0, Rossini (L), Ambrose 10, Minelli 0, Mentasti 0. N.E. Saar, Barbon, Agouzoul. All. Tomasello.

ARBITRI: Gaetano, Ciaccio.

Durata set: 28′, 37′, 41′; tot: 106′.