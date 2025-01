Aversa si prende di forza l'anticipo con Porto Viro

AVERSA (CASERTA)- Evolution Green Aversa da urlo nell'anticipo della 6a di ritorno: centrata la quinta vittoria di fila, battuta 3-1 (18-25, 29-27, 25-20, 25-22) la Delta Group Porto Viro e quarto posto consolidato, allungando anche sulle dirette inseguitrici. Una delle migliori squadre viste mai al PalaJacazzi, una gioia da vedere per gli occhi. Una tifoseria che ha spinto al successo la squadra di Tomasello: una alchimia stupenda che sta rendendo orgogliosi tutti coloro che fanno parte del progetto. Sempre così, sempre più in alto.

Parte meglio Porto Viro che si trova subito avanti di 3 punti (2-5). Lyutskanov non ne vuole sapere di far scappare gli avversari, ace d 4-5. Motzo completa la rimonta a 5. Sul servizio vincente di Andreopoulos (7-9) il primo time-out del match, ad opera di coach Tomasello. Magliano trova lo spazio nel muro per allungare (10-15). Monster block di Canuto e la Evolution Green costringe coach Morato a fermare il gioco per 30 secondi (15-18). L’ace di Andreopoulos rimanda indietro i normanni (16-20). Sperandio nuovo ace e il tabellone dice 17-23. Il muro di Magliano regala il primo set alla Delta Group (18-25).

Nel secondo set Porto Viro come nel primo parziale prova a premere il piede sull’acceleratore, ace di Ferreira Silva ed è 8-11. Sul successivo punto della squadra della provincia di Rovigo coach Tomasello richiama in panchina i suoi ragazzi. Il primo tempo di Sperandio regala il 10-15. Sull’ace di Minelli la Evolution Green Aversa si rifà sotto (15-18). Lyutskanov sfrutta le mani del muro veneto ed è 19-21. Ace dello stesso bulgaro, aiutato dal nastro, ed è 22-23. Bomba dai 9 metri successiva e 23-23. Si va ai vantaggi. Chiude Motzo con una spettacolare pipe (29-27).

Sprint di Aversa all’inizio del terzo parziale. Time-out per coach Morato di Porto Viro. I tre punti di vantaggio resistono fino all’11-9 (tocco a muro di Ambrose) e Tomasello chiede all’arbitro di fermare la gara per mezzo minuto. Pareggio a 15 dei veneti con Ferreira Silva che sfrutta le mani del muro. Ma Aversa è viva: monster block da applausi di Frumuselu, 18-15. PalaJacazzi ‘on fire’. Muro di Canuto e Ambrose, 5 set point (24-19). Il numero 6 di Porto Viro, Pedro Henrique Ferreira Silva, pesta la linea al momento della battuta e regala il 2-1 (25-20).

Nel quarto parziale sul muro clamoroso di Motzo il primo triplo vantaggio (6-3). Super ace di Lyutskanov, 14-10. E il pubblico regala spettacolo sugli spalti. Porto Viro capisce di non avere più nulla da perdere e gioca in maniera sfrontata, il risultato è il pareggio a quota 16. Delta Group che continua nel break positivo (16-18), dentro Saar e time-out Tomasello. Muri di Ambrose e Gordan: 18-18. Scambio lunghissimo vinto da Aversa ed è 21-19. Sul diagonale da applausi di Motzo ecco 2 match point. Si chiude subito: muro di Ambrose, 3-1. Tre punti per Aversa.

Il tabellino-

EVOLUTION GREEN AVERSA – DELTA GROUP PORTO VIRO 3-1 (18-25, 29-27, 25-20, 25-22)

EVOLUTION GREEN AVERSA: Garnica 2, Lyutskanov 14, Frumuselu 7, Motzo 29, Canuto 5, Ambrose 8, Agouzoul (L), Saar 0, Rossini (L), Barbon 0, Minelli 1, Mentasti 0. N.E. Arasomwan. All. Tomasello.

DELTA GROUP PORTO VIRO: Santambrogio 3, Ferreira Silva 19, Eccher 7, Magliano 6, Andreopoulos 15, Sperandio 6, Lamprecht (L), Arguelles Sanchez 5, Bellia 0, Morgese (L), Chiloiro 0. N.E. Ballan, Ghirardi, Innocenzi. All. Morato.

ARBITRI: Cruccolini, Spinnicchia.

Durata set: 26′, 39′, 35′, 34′; tot: 134′.