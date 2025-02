Brescia-Ravenna, sfida fra le inseguitrici della Tinet

Alle 16.00, la maratona di volley domenicale è tenuta a battesimo dalla sfida tra MA Acqua S.Bernardo Cuneo e OmiFer Palmi, squadre reduci da due sconfitte al tie-break e distanziate tra loro da 18 punti in classifica, con i calabresi ancora ultimi. Balzata in vetta nell’ultima giornata soffiando la leadership a Ravenna, la Tinet Prata di Pordenone fa visita all’Emma Villas Siena, ottava forza del torneo, con fischio d’inizio alle 16.30. Un’ora più tardi, alle 17.30 andrà in scena il big match di giornata fra le squadre di Zambonardi e Valentini. Il trittico di match con il compito di chiudere la giornata va in scena alle 18.00. Banca Macerata Fisiomed MC ed Evolution Green Aversa, determinate dopo le vittorie corsare ottenute su campi tutt’altro che facili nell’ultimo turno, vogliono dare continuità. Seconda gara di fila in casa per Delta Group Porto Viro, con l’obiettivo di riscattare il recente passo falso interno al tie-break, ma in Veneto arriva la Smartsystem Essence Hotels Fano. Nell’ultimo match il team marchigiano ha dimostrato di saper lottare fino in fondo superando al fotofinish la Conad Reggio Emilia, che ora è pronta a scendere in campo al PalaBigi per rifarsi contro la Cosedil Acicastello, collettivo etneo che sabato scorso, nell’anticipo del 7° turno di ritorno, ha superato 3-2 Cuneo in casa.

TUTTE LE SFIDE-

Abba Pineto - Campi Reali Cantù

L’Abba Pineto ritrova da rivale un ex, Marco Bragatto, e insegue il primo successo contro la Campi Reali Cantù dopo tre sconfitte in altrettanti faccia a faccia. Ultimo turno da dimenticare per entrambi i team: gli abruzzesi, settimi, hanno subito un passivo netto a Prata, i lombardi, undicesimi, sono stati battuti in casa al tie-break da Macerata e agganciati a 21 punti proprio dai giganti marchigiani.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Campi Reali Cantù)

EX: Marco Bragatto a Pineto nel 2022/23

Francesco Quagliozzi (Campi Reali Cantù)- « Quella di sabato sarà una partita fondamentale per noi per raggiungere al meglio la salvezza. Loro arrivano da dei bei risultati, hanno un campo tosto, e un bel pubblico. Sarà un match duro ma interessante ».

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - OmiFer Palmi

Nell’unico precedente, la MA Acqua S.Bernardo Cuneo ha battuto l’OmiFer Palmi in trasferta e ora vuole ripetersi tra le mura amiche. I piemontesi, sesti a 38 punti, sono obbligati a vincere dopo il viaggio in Sicilia che ha fruttato un punto. Il collettivo calabrese è ultimo a 15 punti e non può più perdere terreno. Giulio Pinali è a 3 punti dai 1000 in carriera, Marco Volpato a 1 muro dai 500 in Regular Season.

PRECEDENTI: 1 (1 successo MA Acqua S.Bernardo Cuneo)

EX: Nessuno

Giulio Pinali (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Arriviamo al match contro Palmi dopo una trasferta importante ad Acicastello; una partita combattuta, in cui abbiamo lottato, dove magari non siamo riusciti ad esprimere il nostro gioco come avremmo voluto. Alla gara di domenica arriviamo con la consapevolezza e la determinazione di portare a casa dei punti. Questa settimana ci stiamo allenando bene, con entusiasmo, cercando di migliorare sempre di più la nostra identità di gioco. Sicuramente ci aspetta una partita combattuta, perché loro arrivano da tre match importanti con vittorie al tie-break contro squadre forti, quindi ci dobbiamo aspettare una battaglia in cui loro daranno tutto e noi dovremo cercare di fare lo stesso e di più per mettere da parte punti e rimanere nella zona Play Off ».

Emma Villas Siena - Tinet Prata di Pordenone

Emma Villas Siena e Tinet Prata di Pordenone si ritrovano per la quarta volta sotto rete. I precedenti premiano per 2-1 la capolista friulana, ma la tensione è palpabile, anche perché a Brescia va in scena lo scontro diretto tra le inseguitrici. Nell’ultimo turno la Tinet ha fermato Pineto in tre set, mentre i senesi, ottavi, hanno espugnato Porto Viro al tie-break. Marinfranco Agrusti torna in Toscana da ex.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Tinet Prata di Pordenone, 1 successo Emma Villas Siena)

EX: Marinfranco Agrusti a Siena nel 2021/22

Gianluca Graziosi (Allenatore Emma Villas Siena)- « Giocheremo contro una formazione che in questo momento va in campo libera e che riesce a esprimere una bella pallavolo. Stanno andando oltre i loro obiettivi iniziali e giocano con grande serenità. La partita sarà complicata, per noi deve essere come un ottavo di finale dei playoff e dobbiamo fare risultato per poter entrare nei Play Off. Arriviamo da un buon momento, se prima delle ultime due partite mi avessero detto che avremmo conquistato 5 punti ci avrei messo la firma. A Cuneo abbiamo giocato un’ottima partita, a Porto Viro siamo riusciti a trovare la via per conquistare la vittoria. Un mese fa probabilmente avremmo perso una gara di questo tipo, non riuscivamo a vincere i set ai vantaggi. Domenica invece abbiamo vinto il terzo set 25-27 e anche nel tie-break siamo stati punto a punto e abbiamo ottenuto il successo. Voglio quindi pensare che abbiamo effettuato uno step rispetto ad alcune settimane fa. Adesso dobbiamo preparare al meglio la prossima partita, sono fiducioso perché vedo che il gruppo lavora tanto ogni giorno in palestra. E dobbiamo sempre giocare le gare ufficiali ancora meglio di come ci si allena ».

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Consar Ravenna

Equilibrio in classifica con 44 punti a testa e un ritardo minimo sulla vetta, ma anche nei precedenti (3-3) tra Gruppo Consoli Sferc Brescia e Consar Ravenna, gara chiave. Chi cede rischia di perdersi nella caccia alla Tinet. I Tucani hanno sofferto in Calabria per poi imporsi al tie-break, i romagnoli sono caduti in casa in tre set con Aversa e si trovano tre ex sul fronte opposto: Oreste Cavuto, Alex Erati e Giacomo Raffaelli. Tra gli ospiti Riccardo Copelli è a 3 attacchi vincenti da quota 1000 in Regular Season. In settimana si è chiusa l’esperienza di Hampus Ekstrand a Ravenna.

PRECEDENTI: 6 (3 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 3 successi Consar Ravenna)

EX: Oreste Cavuto a Ravenna nel 2019/20; Alex Erati a Ravenna nel 2021/22; Giacomo Raffaelli a Ravenna nel 2016/17, 2017/18, 2018/19

Roberto Zambonardi (Allenatore Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Ravenna è costruita con atleti giovani ed esplosivi, è una squadra che difende tanto, guidata da Goi che in seconda linea è un trascinatore. Consar ha entusiasmo e imprevedibilità, cui noi possiamo opporre esperienza e versatilità. Dobbiamo recuperare il nostro valore al servizio e dargli continuità. Lavoriamo per mettere in campo una prestazione concreta e giochiamo con tranquillità per dar vita ad una sfida che diverta giocatori e pubblico ».

Alessio Tallone (Consar Ravenna): « Ci siamo lasciati alle spalle la sconfitta contro Aversa, e abbiamo capito cosa non ha funzionato sia a livello mentale che a livello tecnico, e ora siamo concentrati su questa sfida contro Brescia. Ci attende un'altra partita complicata, contro un'ottima squadra che in casa sa esprimere una pallavolo ancora migliore rispetto a quella, già buona, che mette in evidenza in trasferta. Scenderemo in campo con molta tranquillità e con fiducia immutata nei nostri mezzi e cercheremo di mettere in difficoltà Brescia. Per noi si è aperto un ciclo finale di partite piuttosto complesse tra formazioni in lotta per i Play Off e il primato e squadre che devono raggiungere la salvezza: affronteremo una gara alla volta cercando di ottenere il massimo da ogni match ».

Banca Macerata Fisiomed MC - Evolution Green Aversa

Banca Macerata Fisiomed MC ed Evolution Green Aversa si sfidano per la seconda volta dopo il successo interno dei campani nel match di andata. I padroni di casa, riusciti ad agganciare Cantù a 21 punti grazie al tie-break vincente nello scontro diretto, hanno solo due squadre alle spalle in classifica, mentre l’Evolution, reduce dall’impresa in tre set a Ravenna è quarta con un bottino di 38 punti. Centesima in Regular Season per Gabriele Sanfilippo da una parte e Bruno Canuto dall’altra.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Evolution Green Aversa)

EX: Nessuno

Tommaso Ichino (Banca Macerata Fisiomed MC)- « La vittoria complicata di Cantù ci ha dato una sicurezza ulteriore per affrontare una squadra di alta classifica come Aversa. Noi sicuramente abbiamo voglia di riscatto rispetto alla gara di andata, coscienti del fatto che fare punti in queste fasi finali è molto importante. Nella nostra zona della classifica siamo tutti vicini e quindi ogni giornata questa potrebbe essere stravolta: vogliamo soprattutto dimostrare che non siamo la squadra che la classifica descrive ».

Cristian Frumuselu (Evolution Green Aversa)- « Stiamo bene fra di noi e questo si riflette in campo. Giochiamo proprio di squadra e penso che questa sia una cosa evidente anche dall'esterno. Adesso però la sfida più grande è confermarsi. Abbiamo vinto contro Acicastello, Ravenna e all’andata contro Brescia, tutte squadre costruite per puntare alla vittoria del campionato, ma la cosa più importante adesso è non abbassare il livello. Ora ci aspetta Macerata, una squadra molto in gamba che ha bisogno di punti per salvarsi. Per questo motivo, da qui alla fine della Regular Season, saranno tutte finali. Dobbiamo continuare a giocare con la stessa intensità sia contro squadre di alta classifica come Ravenna, sia contro Macerata e ogni altro avversario. Nel momento in cui abbassi la guardia, diventa difficile recuperare. Non esistono squadre favorite. Ogni gara è una battaglia e bisogna affrontarla con la giusta mentalità. Come ha detto anche il presidente, appena abbassi il livello del tuo gioco, gli avversari ne approfittano e ti mettono subito in difficoltà. Dobbiamo restare concentrati e scendere in campo con la massima determinazione ».

Smartsystem Essence Hotels Fano - Delta Group Porto Viro

Sesto incrocio tra Smartsystem Essence Hotels Fano - Delta Group Porto Viro, con i veneti avanti 4-1 nei precedenti dopo la vittoria per 3-0 nel match di andata. Il sodalizio marchigiano è nono in classifica dopo i 2 punti presi in casa con Reggio, mentre gli ospiti, caduti in casa al tie-break con Siena, sono decimi a -1 da Fano. Coach Vincenzo Mastrangelo nel 2022/23 allenava a Porto Viro. Stefano Mengozzi ha nel mirino il suo muro vincente n. 700 in Regular Season.

PRECEDENTI: 5 (1 successo Smartsystem Essence Hotels Fano, 4 successi Delta Group Porto Viro)

EX: - Allenatori: Vincenzo Mastrangelo a Porto Viro nel 2022/23

Mattia Raffa (Smartsystem Essence Hotels Fano)- « Porto Viro è una squadra che ha giocato un grande girone di andata, ora è in serie negativa da sette partite e verrà a Fano con la ferma intenzione di portare a casa la vittoria. Peraltro si sono anche rinforzati con l’arrivo di un nuovo opposto che già all’esordio ha fatto bene. Ci tengo ad evidenziare che peraltro ho diversi amici che giocano a Porto Viro, come il mister, Santambrogio, Eccher, Innocenzi e Chiloiro, felice di rivederli domenica al Palas Allende. Nella scorsa gara contro Reggio Emilia siamo stati bravi a reagire ai momenti negativi, è chiaro poi che se noi giochiamo bene, soprattutto in casa, diventa difficile per l’avversario tenerci testa ».

Charalampos Andreopoulos (Delta Group Porto Viro)- « Le prossime partite sono come finali per noi. Andiamo a Fano per prenderci i tre punti e questa deve essere la mentalità che ci accompagna fino alla fine della regular season. Prima riusciamo a fare risultati importanti, prima ci avvicineremo al nostro obiettivo stagionale, che è la salvezza. Domenica mi aspetto di incontrare lo stesso avversario dell’andata, ma la partita sarà molto diversa. La Virtus gioca davanti ai suoi tifosi e ha bisogno di punti come noi. Sarà una gara difficile, in cui bisognerà fare la differenza con la qualità. Per noi sarà importante servire bene per spezzare il ritmo del loro gioco veloce ».

Conad Reggio Emilia - Cosedil Acicastello

L’unico precedente tra Conad Reggio Emilia e Cosedil Acicastello è il successo casalingo degli etnei centrato con il massimo scarto all’andata. La formazione emiliana, penultima e tornata con 1 solo punto da Fano, vuole sfruttare il fattore campo contro i siciliani, che tra le mura amiche hanno domato Cuneo al tie-break e sono quinti. Tornano due ex, l’atleta Nicolò Volpe e il video analyst Mauro Puleo.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Cosedil Acicastello)

EX: Nicolò Volpe a Reggio Emilia nel 2022/23, 2023/24 - Allenatori: Mauro Puleo a Reggio Emilia nel 2011/12, 2011/12

Paolo Montagnani (Allenatore Cosedil Acicastello)- « Per essere competitivi ai massimi livelli dobbiamo rendere il nostro attacco ancora più efficiente e su questo abbiamo lavorato, oltre che sul muro e sulla tecnica individuale. In questo campionato, e soprattutto in questa fase, non esistono partite facili. Numericamente abbiamo un po’ di margine su Reggio Emilia e questo dovremo farlo valere giocando bene. Abbiamo le idee chiare su questa fase del campionato, quelle che dovremo affrontare sono tutte finali, la lotta per piazzarsi nei playoff e piazzarsi bene è dura e coinvolge tante squadre, noi la affrontiamo con la volontà di migliorare e diventare sempre più competitivi ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELL’8ª GIORNATA DI RITORNO –

Sabato 8 febbraio 2025, ore 20.30

Abba Pineto – Campi Reali Cantù Arbitri: Marigliano Antonio Giovanni, Salvati Serena

Domenica 9 febbraio 2025, ore 16.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – OmiFer Palmi Arbitri: Pristerà Rachela, Venturi Giuliano

Domenica 9 febbraio 2025, ore 16.30

Emma Villas Siena – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Mesiano Marta, Clemente Andrea

Domenica 9 febbraio 2025, ore 17.30

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Consar Ravenna Arbitri: Scotti Paolo, Grossi Dario

Domenica 9 febbraio 2025, ore 18.00

Banca Macerata Fisiomed MC – Evolution Green Aversa Arbitri: Selmi Matteo, Colucci Marco

Domenica 9 febbraio 2025, ore 18.00

Smartsystem Essence Hotels Fano – Delta Group Porto Viro Arbitri: Vecchione Rosario, Ciaccio Giovanni

Domenica 9 febbraio 2025, ore 18.00

Conad Reggio Emilia – Cosedil Acicastello Arbitri: Autuori Enrico, Sessolo Maurina

LA CLASSIFICA-

Tinet Prata di Pordenone 45, Consar Ravenna 44, Gruppo Consoli Sferc Brescia 44, Evolution Green Aversa 38, Cosedil Acicastello 34, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 33, Abba Pineto 31, Emma Villas Siena 30, Smartsystem Essence Hotels Fano 24, Delta Group Porto Viro 23, Campi Reali Cantù 21, Banca Macerata Fisiomed MC 21, Conad Reggio Emilia 17, OmiFer Palmi 15.