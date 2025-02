La 9a di ritorno parte con due anticipi

ROMA -L’incertezza ai vertici della classifica e il serrato testa a testa tra le formazioni più attrezzate della categoria rendono il torneo di Serie A2 Credem Banca ricco di suspence e sempre vivo. Nel weekend il calendario del girone di ritorno propone la 9ª giornata di ritorno. Due i match in programma domani, sabato 15 febbraio. Alle 19.00 prima battuta a Catania per la sfida tra la Cosedil Acicastello e l’Emma Villas Siena, rispettivamente sesta e settima forza della classifica, con i toscani a caccia dell’aggancio. In campo alle 20.30 Banca Macerata Fisiomed MC e Delta Group Porto Viro, spareggio tra due rivali appaiate a 23 punti. Tre le fasce orarie nella scaletta di domenica 16 febbraio. Alle 16.00 l’ormai ex capolista Tinet Prata di Pordenone, scivolata a -1 dalla vetta, cerca di sfruttare il turno casalingo contro l’insidiosa MA Acqua S.Bernardo Cuneo, quinta in graduatoria. Alla stessa ora l’OmiFer Palmi, ultima della classe, cerca di capitalizzare le ultime chance nella corsa salvezza contro la Smartsystem Essence Hotels Fano, nona e proiettata ad aumentare il tesoretto di punti. Faccia a faccia delicatissimo alle 17.00 tra Campi Reali Cantù, decima a 24 punti, e Conad Reggio Emilia, tredicesima a quota 19 e obbligata a vincere in ottica salvezza. Il turno si chiude con le due partite delle 18.00. L’Evolution Green Aversa, sempre a punti ininterrottamente dal 2° turno di ritorno, seppur caduta al tie-break a Macerata nell’ultima uscita, ospita la prima della classe, Gruppo Consoli Sferc Brescia, che ha messo il naso avanti nell’ultima giornata piegando in quattro set la Consar Ravenna, ora terza e impegnata alla stessa ora nel proprio quartier generale contro l’Abba Pineto, collettivo abruzzese che naviga all’ottavo posto e viene da due sconfitte.

TUTTE LE SFIDE-

Cosedil Acicastello - Emma Villas Siena

Cosedil Acicastello ed Emma Villas Siena vanno sotto rete per la seconda volta dopo il successo casalingo per 3-0 dei toscani maturato all’andata. Gli etnei, sesti a 35 punti, vengono dalla sconfitta al tie-break a Reggio Emilia, mentre i senesi, settimi a -3, hanno piegato Prata al fotofinish. Un ex per squadra in campo: Manuele Lucconi e Luigi Randazzo. Coach Paolo Montagnani ha trascorsi a Siena. Claudio Cattaneo è a 18 punti dai 1500 in Regular Season, Victorio Ceban alla gara n. 100 in carriera.

PRECEDENTI: 1 (1 successo Emma Villas Siena)

EX: Manuele Lucconi a Siena nel 2019/20; Luigi Randazzo a Acicastello nel 2023/24 - Allenatori: Paolo Montagnani a Siena nel 2021/22, 2022/23

Paolo Montagnani (Allenatore Cosedil Acicastello)- « Abbiamo cominciato la settimana come sempre, dall'analisi dell'ultima partita, quella contro Reggio Emilia, poi ci siamo messi a lavorare. Domani siamo tutti chiamati ad una reazione nella partita contro Siena, che arriva da noi dopo una serie di vittorie consecutive. Sarà una sfida da Play Off tra due squadre forti che ancora non hanno mostrato completamente le proprie potenzialità, sarà una bella sfida da vedere per il nostro pubblico del PalaCatania e noi dobbiamo essere i primi a trascinare i nostri sostenitori con un bel gioco ».

Claudio Cattaneo (Emma Villas Siena)- « Siamo molto contenti delle tre vittorie che abbiamo ottenuto l’una dopo l’altra. Siamo contenti di questo percorso e anche del gioco che siamo riusciti a mettere in campo, anche grazie al livello degli allenamenti quotidiani. Ora andremo a Catania, l’obiettivo deve essere quello di conquistare il maggior numero possibile di punti nelle gare che ci restano prima della fine della regular season. Conosciamo benissimo quello che è il valore di Acicastello, un’ottima squadra e che ha bisogno di punti in vista dei Play Off. Cercheremo di imporre il nostro volley con l’obiettivo di giocarci questa gara. Siamo rientrati tra le prime sette, da ora in poi tutto dipende da noi e ci giochiamo tutto sul campo ».

Banca Macerata Fisiomed MC - Delta Group Porto Viro

Spareggio in classifica tra Banca Macerata Fisiomed MC e Delta Group Porto Viro, appaiate a 23 punti, con i veneti avanti per il miglior quoziente set e vittoriosi in due gare su tre nei precedenti scontri diretti. Entrambe le squadre vogliono uscire da una situazione scomoda, perché alle spalle ci sono solo Reggio Emilia e Palmi. Nell’ultimo turno Macerata ha domato Aversa al tie-break, mentre Porto Viro ha perso 3-1 a Fano e torna nelle Marche pochi giorni dopo più combattiva che mai per riscattarsi.

PRECEDENTI: 3 (1 successo Banca Macerata Fisiomed MC, 2 successi Delta Group Porto Viro)

EX: Nessuno

Luca Pozzebon (Banca Macerata Fisiomed MC)- « La partita contro Porto Viro sarà una delle partite più importanti di questa fase: mancano cinque gare e, guardando la classifica e l'andamento del ritorno, ci permette di comunque trovare una squadra che sta perdendo da diverse partite e che è a pari punti con noi. Sarebbe molto importante riuscire a portare a casa una vittoria, noi siamo in un buon momento e speriamo di continuare questo trend anche se non sarà assolutamente semplice ».

Mattia Eccher (Delta Group Porto Viro)- « Ci aspetta una partita difficile da ogni punto di vista. Macerata è una squadra bilanciata in ogni ruolo, sta giocando ad alti livelli e dimostrando di avere carattere. Anche per loro ci sono in palio punti importantissimi per la classifica. Confido che la chiave per noi sia iniziare bene nei fondamentali per poi sviluppare un gioco più articolato. È nelle nostre potenzialità, ma dobbiamo essere determinati e convinti di poter tornare a esprimerci come all’inizio della stagione. Per non ripetere gli errori commessi a Fano, bisogna rimanere lucidi nelle fasi clou dei set. Tante volte siamo stati precipitosi quando era il momento di essere pazienti, tante altre, invece, siamo stati troppo timidi in situazioni decisive, in cui avremmo potuto sfruttare l’occasione di colpire ».

Tinet Prata di Pordenone - MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Decimo confronto tra la Tinet Prata di Pordenone e MA Acqua S.Bernardo Cuneo, con i friulani in vantaggio per 6 a 3 nei precedenti. La formazione di casa, caduta 3-2 a Siena nell’ultimo turno, ha perso la vetta, ma ha solo un punto di ritardo dalla capolista Brescia, mentre il team piemontese ha liquidato Palmi in tre set e scalpita al quinto posto. Tra gli ospiti Mirco Compagnoni è alla gara n. 100 in Regular Season.

PRECEDENTI: 9 (3 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo, 6 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Nessuno

Nicolò Katalan (Tinet Prata di Pordenone)- «Arriviamo da una gara nella quale siamo stati molto bravi nei primi tre set e poi rendiamo merito ad un avversario che ci ha portato ad avere un calo. Non siamo ovviamente contenti di questo ma, nonostante questo abbiamo portato a casa un punto. Che Cuneo sia una squadra molto forte non lo scopriamo ora. Dal canto nostro dobbiamo tornare a fare bene quelle situazioni che abbiamo messo in campo fino agli ultimi due set di domenica. Cercheremo di concentarrci molto sulla nostra qualità di gioco e in questo proveremo a farci trascinare dall'atmosfera del PalaPrata e dal nostro pubblico ».

Paolo Brugiafreddo (Direttore Sportivo MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Ci aspetta una trasferta molto complicata, contro una squadra che è sempre stata nei primi tre posti della classifica, a parte la seconda giornata di campionato. Andiamo là fiduciosi di fare il nostro meglio, naturalmente dipenderà anche da loro se il nostro meglio basterà o meno. La settimana è cominciata discretamente bene, a parte qualche piccolo acciacco, soprattutto la voglia di performare da parte di tutti è molto alta. Per noi fare punti su quel campo, così difficile, vorrebbe dire mettere una seria ipoteca al raggiungimento dei Play Off, quindi credo che la squadra sia molto concentrata per raggiungere questo obiettivo che per noi è fondamentale ».

OmiFer Palmi - Smartsystem Essence Hotels Fano

Perfetto equilibrio nei quattro precedenti tra l’OmiFer Palmi, ultima della classe reduce da una pesante sconfitta in Piemonte, e la Smartsystem Essence Hotels Fano, nona in classifica dopo il 3-1 casalingo contro Porto Viro. Tra i calabresi Francesco Corrado è a 10 attacchi vincenti dai 1500 nelle Regular Season, sul fronte opposto Federico Compagnoni è arrivato alla gara n. 100 nelle stagioni regolari.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Smartsystem Essence Hotels Fano, 2 successi OmiFer Palmi)

Christoph Marks (Smartsystem Essence Hotels Fano)- « Non ho mai giocato a Palmi, posso immaginare l’atmosfera che ci attenderà con un pubblico sicuramente caldo. Viaggio lungo per noi ma è chiaro che il nostro obiettivo è solo quello di vincere. Sfida difficile, noi dovremo avere un atteggiamento iniziale diverso rispetto alle ultime gare. Anche se poi abbiamo dimostrato di sapere crescere nel corso del match e chiudere le gare ».

Campi Reali Cantù - Conad Reggio Emilia

Si rinnova la rivalità tra Campi Reali Cantù e Conad Reggio Emilia con il 22° incontro. Al momento, dopo il 3-0 netto dei padroni di casa al PalaBigi nel match di andata, il bilancio dei precedenti pende in favore degli emiliani per 12 vittorie a 9, ma in classifica Reggio è ancora penultima dopo il 3-2 contro Acicastello, i canturini sono decimi a +4 dopo il 3-0 corsaro a Pineto. Tre ex nei roster: da una parte Nicola Tiozzo (14 punti ai 2500 in Regular Season), dall’altra Andrea Gasparini e Antonino Suraci.

PRECEDENTI: 21 (9 successi Campi Reali Cantù, 12 successi Conad Reggio Emilia)

EX: Nicola Tiozzo a Reggio Emilia nel 2014/15; Andrea Gasparini a Cantù nel 2018/19, 2019/20; Antonino Suraci a Cantù nel 2017/18, 2018/19, 2019/20

Nicola Tiozzo (Campi Reali Cantù)- « Quella di domenica sarà una partita molto importante per noi. Veniamo dalla bella vittoria a Pineto, che spero ci dia ulteriore brio per questo scontro diretto. Sappiamo che gli avversari che andremo ad affrontare, Reggio Emilia, è una squadra sì composta da ragazzi giovani, ma allo stesso tempo ha affrontato parecchi tie-break, quindi è un team molto combattivo. Il nostro approccio dovrà essere sereno e consapevole di quello che sappiamo fare, e cercare di restare concentrati sulla nostra metà campo. L'obiettivo è quello di riuscire a portare a casa una vittoria ».

Mattia Gottardo (Conad Reggio Emilia)- « Domenica sarà una sfida importante per noi. Andremo lì con il coltello fra i denti, dovremo partire positivi e agguerriti fin dal primo punto. Sarà una partita tosta e lunga come sono state le ultime che abbiamo giocato. Loro arrivano da un buon periodo come noi, quindi sarà una partita difficile, importante, dove cercheremo di dare il massimo per portarla a casa ».

Evolution Green Aversa - Gruppo Consoli Sferc Brescia

Occhi puntati sulla sfida tra l’Evolution Green Aversa e la capolista Gruppo Consoli Sferc Brescia, anche perché i Tucani non hanno mai superato il Club campano negli unici tre precedenti, finiti tutti al tie-break, ma per mantenere la leadership sono obbligati a spezzare il tabù sulla scia del successo per 3-1 con Ravenna. I padroni di casa, quarti, sono caduti al tie-break a Macerata e vogliono rifarsi. Martin Arasomwan è alla gara n. 200 in carriera, dall’altra parte Roberto Cominetti è al gettone n. 300.

PRECEDENTI: 3 (3 successi Evolution Green Aversa)

EX: Nessuno

Nicolò Hoffer (Gruppo Consoli Sferc Brescia)-«Sappiamo che andiamo ad affrontare una squadra con grande qualità tecnica e soprattutto super combattiva, lo abbiamo provato noi per primi al San Filippo nella gara di andata, quando sembrava avessimo la partita in mano e invece sono riusciti a girarla con una gran rimonta. Aversa ha messo in difficoltà praticamente tutti in questo campionato: ha rifilato due 3-0 a Catania e a Ravenna in casa loro e non è di certo quarta a caso… Per noi è un altro big match, importante per la classifica, e non possiamo permetterci di abbassare l’intensità di gioco. Sappiamo già che ci metteranno in grossa difficoltà, partiamo da questa certezza, e sappiamo di dover essere bravi noi a trovare le soluzioni per uscirne".

Consar Ravenna - Abba Pineto

Forte di un bilancio globale di 4 a 1 nei precedenti, ma scivolata al terzo posto dopo lo stop a Brescia, la Consar Ravenna vuole riscattare il giro a vuoto nel match di andata contro l’Abba Pineto, che occupa l’ottavo posto in classifica dopo la sconfitta netta in casa contro Cantù. L’unico ex è Matteo Zamagni (2 muri ai 400 in Regular Season). Tra i padroni di casa Riccardo Goi è alla gara n. 400 in carriera. Sul fronte opposto Luca Presta è a 2 block dal traguardo dei 500 in carriera.

PRECEDENTI: 5 (1 successo Abba Pineto, 4 successi Consar Ravenna)

EX: Matteo Zamagni a Ravenna nel 2010/11

Antonino Russo (Consar Ravenna)- « Siamo reduci da due sconfitte di fila ma la gara contro Brescia è stato molto equilibrata, di alto livello, decisa da alcuni dettagli che hanno fatto la differenza per Brescia. C'è molta voglia di ripartire nel nostro gruppo e molta voglia di tornare a fare punti. Abbiamo studiato e analizzato le cose che possiamo e dobbiamo fare meglio e cercheremo di concretizzarle domenica, contro un Pineto pericoloso, che lotta per un posto nei Play Off e che all'andata ci ha battuto fornendo una grande prestazione. E' una partita molto importante per noi. Dovremo fare bene la fase di cambio palla, che ci è un po' mancata nelle ultime gare, e mantenere alta l'attenzione ».

Vitor Baesso (Abba Pineto)- « Siamo consapevoli di come queste due sconfitte, contro Prata e poi soprattutto Cantù, abbiano un po’ rallentato la nostra corsa, ma abbiamo subito ripreso ad allenarci con concentrazione per ritrovare la nostra versione migliore. L’obiettivo è chiaro a questo punto della stagione e alla luce dei risultati: lottare per un posto nei play-off. Se torneremo a giocare come sappiamo, è possibile. Ravenna? Una squadra molto forte, con giocatori di altissimo livello. Noi cercheremo di tornare ad offrire una prestazione positiva con l’auspicio di portare a casa dei punti ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 9ª GIORNATA DI RITORNO-

Sabato 15 febbraio 2025, ore 19.00

Cosedil Acicastello – Emma Villas Siena Arbitri: Nava Stefano, Manzoni Barbara

Sabato 15 febbraio 2025, ore 20.30

Banca Macerata Fisiomed MC – Delta Group Porto Viro Arbitri: Grossi Dario, Marotta Michele

Domenica 16 febbraio 2025, ore 16.00

Tinet Prata di Pordenone – MA Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Mazzarà Antonio, Giglio Anthony

Domenica 16 febbraio 2025, ore 16.00

OmiFer Palmi – Smartsystem Essence Hotels Fano Arbitri: Gasparro Mariano, Autuori Enrico

Domenica 16 febbraio 2025, ore 17.00

Campi Reali Cantù – Conad Reggio Emilia Arbitri: Armandola Cesare, Jacobacci Sergio

Domenica 16 febbraio 2025, ore 18.00

Evolution Green Aversa – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Merli Maurizio, Chiriatti Stefano

Domenica 16 febbraio 2025, ore 18.00

Consar Ravenna – Abba Pineto Arbitri: Spinnicchia Giorgia, Stellato Giuseppina

LA CLASSIFICA-

Gruppo Consoli Sferc Brescia 47, Tinet Prata di Pordenone 46, Consar Ravenna 44, Evolution Green Aversa 39, MA Acqua S.Bernardo Cuneo 36, Cosedil Acicastello 35, Emma Villas Siena 32, Abba Pineto 31, Smartsystem Essence Hotels Fano 27, Campi Reali Cantù 24, Delta Group Porto Viro 23, Banca Macerata Fisiomed MC 23, Conad Reggio Emilia 19, OmiFer Palmi 15.