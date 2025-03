Play Off al via per conquistare la Superlega

ROMA - Parte la corsa alla Superlega. La Tinet Prata di Pordenone, che ha vinto la Regular Season, ha conquistato di diritto l'accesso alle semifinali mentre altre sei compagini si sfideranno per entrare nella 'Final Four' al meglio delle tre partite. Si gioca domenica 23 marzo, con prima battura al Centro Sportivo San Filippo per il confronto tra il Gruppo Consoli Sferc Brescia, reduce dal secondo posto nella stagione regolare, e la Cosedil Acicastello, qualificata con l’ultimo slot a disposizione. Gli altri due match sono in scaletta alle 18.00. Si schiaccia simultaneamente al Palasport di Cuneo per Ma Acqua S.Bernardo Cuneo – Evolution Green Aversa, con i piemontesi che proprio al termine del girone di ritorno sono riusciti a scavalcare i campani prendendosi così il quarto posto in classifica. In campo alla stessa ora, sul taraflex del PalaCosta, la Consar Ravenna, terza forza della graduatoria, è opposta all’Emma Villas Siena, reduce dal terzo posto in Regular Season. In live streaming su VBTV tutte le gare delle serie al meglio dei tre match.

LE TRE SFIDE-

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Cosedil Acicastello

PRECEDENTI: 2 (2 successi Cosedil Acicastello)

EX: Alessandro Tondo a Acicastello nel 2023/24

Massimo Redaelli (Terzo allenatore Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Iniziamo i Play Off dopo 26 gare di Regular Season durante le quali i ragazzi hanno dimostrato di essere uniti, compatti e lucidi: mi riferisco soprattutto ai momenti difficili di inizio e fine campionato, corrispondenti agli infortuni di capitan Tiberti, fuori per tutta la preparazione e la prima giornata, e a quello del nostro opposto Bisset, che ha saltato buona parte del girone di ritorno. Nonostante questo, l'ottima posizione in classifica ci permetterà di affrontare i Quarti con il vantaggio della gara casalinga in un'eventuale Gara 3. Sarà un altro campionato, come sempre si dimostrano i Play Off, e non basterà essere pronti in termini di approccio mentale, fisico e tecnico-tattico: sarà necessario e doveroso mettere in campo ogni energia a nostra disposizione per fare bene. Aspettiamo Acicastello domenica al San Filippo, squadra che può contare su giocatori di esperienza: li affronteremo con il giusto spirito e determinazione, sapendo che nulla ci verrà concesso, se non lo si cerca con la massima volitività. Sarà bello vedere il palazzetto pieno e pronto a darci la spinta positiva che ci ha sempre sostenuto in stagione ».

Consar Ravenna - Emma Villas Siena

PRECEDENTI: 6 (4 successi Consar Ravenna, 2 successi Emma Villas Siena)

EX: Riccardo Copelli a Siena nel 2023/24; Alessio Tallone a Siena nel 2023/24; Victorio Ceban a Ravenna nel 2022/23 - Allenatori: Gianluca Graziosi a Ravenna nel 2018/19

Andrea Canella (Consar Ravenna)- « Ci aspettiamo una Siena molto competitiva, che verrà a Ravenna agguerrita. Noi dovremo fare una partita di grande attenzione e intensità. Non dovremo farci prendere dall'emozione di disputare i Play Off e dovremo essere cinici e cercare di mettere in difficoltà in ogni momento la squadra avversaria. I Play Off sono il momento clou della stagione: avendoli già giocati, cercherò di mettere a disposizione del gruppo la mia esperienza e quella tranquillità che serve per gestire i momenti salienti di ogni match ».

Gabriele Nelli (Emma Villas Siena)- « Noi stiamo vivendo un ottimo periodo e il campo parla in questo senso, dato che siamo riusciti a vincere otto partite di fila. All’inizio non siamo stati all’altezza delle aspettative e abbiamo avuto anche alcuni problemi di infortuni. Poi siamo cresciuti settimana dopo settimana e le vittorie che abbiamo ottenuto sono certamente il lavoro che abbiamo fatto. Ora con i Play Off si apre un altro capitolo, del tutto nuovo. Siamo contenti di ciò che abbiamo fatto nelle ultime settimane, ci attende ora una settimana di allenamenti per arrivare al meglio a Gara 1. Ai Play Off l’asticella va alzata, dovremo riuscire a esprimerci ancora meglio. Dobbiamo essere bravi a sfruttare l’onda lunga del momento positivo. Ravenna è una squadra molto forte, ma noi cercheremo di crearle dei problemi. Dovremo andare in campo uniti e determinati, per passare il turno dovremo riuscire a vincere fuori casa. Saranno partite toste, da dentro o fuori. Noi dovremo dare il massimo ».

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Evolution Green Aversa

PRECEDENTI: 4 (4 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo)

EX: Nessuno

Fernando Garnica (Evolution Green Aversa)- « Non credo che sia giusto dimenticare quello che è successo nella partita precedente (ultima della regular season, 1-3 al PalaJacazzi proprio contro Cuneo), bisogna imparare, prendere atto degli errori e lavorare per migliorare. Dobbiamo evitare quei cali che ci sono costati alcuni set e riuscire a giocarcela al meglio dall’inizio alla fine, come abbiamo dimostrato di poter fare nel quarto set contro Cuneo. Certo, il pubblico conta, e a casa nostra ci ha spinto tantissimo, ma anche loro avranno il loro sostegno. La trasferta può pesare un po’, ma Cuneo è un posto dove si gioca bene. L’obiettivo è chiaro: provare a ottenere un risultato positivo. Molti direbbero di divertirsi, e sì, il divertimento è parte del gioco, ma in queste gare serve massima attenzione e concentrazione. La partita può girare in un attimo e bisogna essere pronti a cogliere l’occasione giusta. Non serve per forza giocare bene in ogni momento, ma saper fare la cosa giusta al momento giusto. L'importante è portare a casa il risultato, sia 3-0 che 3-2, non cambia nulla: quello che conta è restare sul pezzo, concentrati su ogni punto, perché basta un attimo per perdere il controllo della gara ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 1 DEI PLAY OFF PROMOZIONE-

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Cosedil Acicastello Arbitri: Jacobacci Sergio, Cecconato LucaConsar Ravenna - Emma Villas Siena Arbitri: Colucci Marco, Di Bari PierpaoloMA Acqua S.Bernardo Cuneo - Evolution Green Aversa Arbitri: Marotta Michele, Mesiano Marta