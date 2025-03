Quarti Play Off: match point per Cuneo, Siena e Brescia

Cosedil Acicastello e Gruppo Consoli Sferc Brescia si affrontano per la quarta volta in stagione. Nei due incroci precedenti prima di Gara 1 dei Quarti, gli etnei erano riusciti a prevalere. Forti del primo successo negli scontri diretti, i Tucani possono sigillare la qualificazione in Sicilia, con Alessandro Tondo che torna nel campo in cui militava lo scorso anno. L’Acicastello è già spalle al muro e ha una sola via per rialzarsi, vincere con qualsiasi risultato per allungare la serie, magari con il contributo del centrale Filippo Bartolucci, attualmente a soli 3 punti dal traguardo dei 1000 sigilli in carriera.

LE TRE SFIDE-

Cosedil Acicastello - Gruppo Consoli Sferc Brescia

Quarta sfida globale e stagionale tra Cosedil Acicastello e Gruppo Consoli Sferc Brescia. Nei due incroci precedenti prima di Gara 1 dei Quarti, gli etnei erano riusciti a prevalere. Forti del primo successo negli scontri diretti, i Tucani possono sigillare la qualificazione in Sicilia, con Alessandro Tondo che torna nel campo in cui militava lo scorso anno. L’Acicastello è già spalle al muro e ha una sola via per rialzarsi, vincere con qualsiasi risultato per allungare la serie, magari con il contributo del centrale Filippo Bartolucci, attualmente a soli 3 punti dal traguardo dei 1000 sigilli in carriera.

PRECEDENTI: 3 (2 successi Cosedil Acicastello, 1 successo Gruppo Consoli Sferc Brescia)

EX: Alessandro Tondo a Acicastello nel 2023/24

Roberto Zambonardi (Allenatore Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Credo abbiamo compiuto una vera e propria impresa vincendo domenica scorsa al San Filippo e so che non sarà facile ripetersi a Catania, perché Saturnia era - e rimane - la favorita per la promozione in SuperLega. So però anche di avere ottimi giocatori che hanno mostrato sia il loro valore tecnico, sia la coesione di un gruppo davvero maturo per come ha accolto e sostenuto Matteo Bonomi in campo. Andiamo in Sicilia consapevoli di tutto questo e di quanto fatto in Gara 1, con gli occhi aperti sul fatto che affrontiamo una squadra fortissima in casa sua ».

Emma Villas Siena - Consar Ravenna

L’incontro n. 8 tra Emma Villas Siena e Consar Ravenna è il classico match da vivere tutto d’un fiato. Avanti 1-0 nella serie grazie al 3-1 corsaro firmato in Romagna, ma sotto negli scontri diretti globali (4-3) e stagionali (2-1), i giganti toscani non vogliono sprecare il match point casalingo, ma la formazione ospite, memore del successo netto strappato al PalaEstra nel 3° turno di ritorno della Regular Season, non vuole lasciare nulla di intentato. Quattro gli ex: da una parte militano Victorio Ceban e coach Gianluca Graziosi, dall’altra Riccardo Copelli e Alessio Tallone.

PRECEDENTI: 7 (4 successi Consar Ravenna, 3 successi Emma Villas Siena)

EX: Victorio Ceban a Ravenna nel 2022/23; Riccardo Copelli a Siena nel 2023/24; Alessio Tallone a Siena nel 2023/24 - Allenatori: Gianluca Graziosi a Ravenna nel 2018/19

Gabriele Nelli (Emma Villas Siena)- « Nelle ultime settimane siamo riusciti a giocare al nostro livello ma io credo che possiamo ancora fare meglio. La sfida a Ravenna non era ovviamente semplice, quindi siamo ovviamente molto contenti di avere vinto in casa loro. Ci stiamo allenando con intensità per riuscire a giocare un’altra grande partita. La storia sportiva insegna che i Play Off sono una questione a parte. Dobbiamo capire in quali aspetti potremo migliorare ulteriormente in Gara 2 e crescere nei vari fondamentali. La strada che stiamo seguendo è quella giusta, poi com’è noto la cosa importante in queste sfide è vincere ».

Tommaso Guzzo (Consar Ravenna)- « Gara 1 contro Siena in casa nostra non è andata come volevamo. Abbiamo analizzato in settimana ciò che non ha funzionato e adesso ci proiettiamo su Gara 2. Sappiamo che sarà una partita importantissima ma sono sicuro che l'approcceremo nel modo corretto, come poi è avvenuto anche domenica scorsa. A Ravenna, Siena ha giocato una pallavolo di altissimo livello e ci aspettiamo farà altrettanto domenica ma siamo sereni e convinti di poter allungare la serie. Dobbiamo migliorare in ricezione e in attacco che in Gara 1 ci sono mancati in maniera maggiore ».

Evolution Green Aversa - MA Acqua S.Bernardo Cuneo

Terzo incrocio stagionale tra Evolution Green Aversa e MA Acqua S.Bernardo Cuneo. Al collettivo campano spetta un’impresa complicata, centrare il primo successo sui piemontesi dopo le cinque sconfitte incassate nei precedenti match con Cuneo, che ormai è presente alla voce “bestia nera” nell’agenda dei padroni di casa, obbligati a far valere il fattore campo per rompere il tabù e rimediare alla sconfitta netta di Gara 1. Solo un successo con qualsiasi risultato riequilibrerebbe le sorti della serie, ma gli ospiti scendono al PalaJacazzi con l’obiettivo di non concedere chance.

PRECEDENTI: 5 (5 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo)

EX: Nessuno

Lorenzo Codarin (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- «Arriviamo alla trasferta di Aversa molto carichi, molto attenti e con molta grinta perché vogliamo chiudere la serie in Gara 2. Lotteremo per la vittoria a tutti i costi per avere poi a disposizione tutta la settimana per preparare al meglio la semifinale. Sappiamo che gli avversari cambieranno il loro modo di giocare dopo questa sconfitta e a differenza della gara che abbiamo giocato da loro due settimane fa, noi dovremo partire meglio, soprattutto il primo set, perché comunque chi vince il primo set ha la partita davanti più facile e la può vivere con più sicurezza. Sappiamo dove dobbiamo limitarli, ma ovviamente lo sanno anche loro, sarà una battaglia; d'ora in avanti avremo delle piccole finali che dovremo sempre giocare al massimo fino all'ultimo punto, fino all'ultima palla. Il bello di queste partite è che ti conosci, hai da pochi giorni sfidato lo stesso avversario, però al tempo stesso è più difficile perché alcuni colpi, alcune azioni possono essere meno efficaci dato che gli avversari le hanno già subite e provate. Bisogna fare quel qualcosa in più per portare a casa la vittoria che varrebbe la semifinale Play Off ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 DEI PLAY OFF PROMOZIONE-

Domenica 30 marzo 2025, ore 17.30

Cosedil Acicastello – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Gaetano Antonio, Ciaccio Giovanni Serie 0-1

Domenica 30 marzo 2025, ore 18.00

Emma Villas Siena – Consar Ravenna Arbitri: Vecchione Rosario, Gasparro Mariano Serie 1-0

Evolution Green Aversa – MA Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Grossi Dario, Autuori Enrico Serie 0-1