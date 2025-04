Coppa Italia A2: Gara 1 ad Aversa e Fano

ROMA- Una vittoria in casa ed una in trasferta in Gara 1 degli ottavi di Coppa Italia di A2 Maschile . La Evolution Green Aversa ha superato al Pala Jacazzi in rimonta la Delta Group Porto Viro mentre nell’altra sfida la Smartsystem Essence Hotels Fano ha sbancato il campo dell’ABBA Pineto.

LE DUE SFIDE-

Evolution Green Aversa – Delta Group Porto Viro

Si dice che chi ben cominicia… La Evolution Green Aversa ritorna alla vittoria e lo fa con una grande prestazione contro la Delta Gruop Porto Viro, nel match valevole come Gara 1 degli ottavi di finale della Del Monte Coppa Italia. Prestazione sontuosa dell’MVP Arasomwan ma reazione da vera squadra da parte di capitan Rossini e compagni che ora sognano di conquistare il passaggio del turno e accedere ai quarti. Domenica prossima, alle 18, si va in Veneto per Gara 2.

Quando Sperandio trova il muro su Motzo regala il primo +2 ai suoi compagni di squadra (5-7). La Evolution Green Aversa però non ci sta e trova il sorpasso (13-12) con l’attacco vincente di Canuto. Punto a punto, fino all’ace di Santambrogio che vale il 18-20. Il primo set point è di Porto Viro (23-24), time out chiamato da coach Tomasello. Si va ai vantaggi. Vince Porto Viro 24-26.

I normanni entrano meglio in campo nel secondo parziale e allungano fino all’8-4. Quando Lyutskanov vince un ‘confronto’ a rete il tabellone dice 12-7. Sul 16-9 primo time-out di coach Morato. La Evolution Green ne ha di più, super attacchi di Motzo e Lyutskanov ed è 19-10. Due muri di fila (Frumuselu e Motzo) e set andato (21-10). Sul 23-10 in campo anche il giovanissimo Agouzoul stretto tra gli abbracci dei compagni di squadra. Chiude Canuto fissando il 25-11.

Nel terzo parziale Sull’ace di Arasomwan Aversa trova il +2 (6-4). Monster block di Frumuselu per il 9-6. Coach Morato richiama in panchina i suoi ragazzi quando il risultato è 17-13. Aversa è un rullo compressore: ace di Garnica, +7 (20-13). Dentro anche Barbon per il servizio sul 22-15. Canuto permette ai suoi di avere 7 set point (24-17). Chiude Arasomwan al centro, è 2-1 (25-18).

Nel quarto set quattro punti di vantaggio (6-2) sul doppio ace di Lyutskanov. Porto Viro prova a rientrare (10-9), ma la Evolution Green rimanda indietro gli avversari (12-9) e coach Morato ferma il gioco per 30 secondi. I veneti riescono a trovare il pari a 14 ma trovano di fronte un Arasomwan in grandissima serata. Ace del 23-21, e pubblico che esalta il centrale normanno. La pipe di Lyutskanov vale 2 match point (24-22). Chiude subito Frumuselu al centro: 25-22 (3-1).

I protagonisti-

Daniele Morato (Allenatore Delta Group Porto Viro)- « L’attacco di Aversa oggi ha fatto la differenza, i numeri confermano che è stato nettamente superiore al nostro. Sapevamo che sono una squadra che riceve bene e che con ricezione positiva sono molto efficaci, abbiamo fatto fatica ad arginarli. Nel primo set abbiamo giocato meglio di loro, dopo non c’è stata quasi partita. Ci portiamo a casa comunque delle indicazioni preziose: quando abbiamo tirato la battuta, nel quarto set, abbiamo ritrovato fiducia in contrattacco e siamo riusciti a tornare sotto. C’è un’altra partita da giocare, proveremo a ripartire da qui ».

Il tabellino-

EVOLUTION GREEN AVERSA - DELTA GROUP PORTO VIRO 3-1 (24-26, 25-11, 25-18, 25-22) –

EVOLUTION GREEN AVERSA: Garnica 2, Canuto 12, Frumuselu 10, Motzo 21, Lyutskanov 15, Arasomwan 14, Saar 1, Rossini (L), Barbon 0, Minelli 0, Mentasti 0, Agouzoul 0. N.E. Ambrose. All. Tomasello.

DELTA GROUP PORTO VIRO: Santambrogio 3, Magliano 7, Eccher 6, Sivula 13, Ferreira Silva 11, Sperandio 1, Morgese (L), Ballan 0, Arguelles Sanchez 0, Ghirardi 0, Lamprecht (L), Innocenzi 0, Bellia 0, Chiloiro 0. N.E. All. Morato.

ARBITRI: Chiriatti, Gasparro.

Durata set: 27', 21', 23', 28'; tot: 99'.

Abba Pineto – Smartsystem Essence Hotels Fano

Colpaccio esterno della Smartsystem Essence Hotels Fano che, in gara uno degli ottavi di finale di Coppa Italia, espugna il Pala Santa Maria di Pineto e si porta in testa nella serie.

I virtussini hanno meritato la vittoria grazie ad una gara ben giocata in cui i grandi protagonisti sono stati Pietro Merlo e Ian Klobucar.

Sostenuti da una trentina di tifosi venuti da Fano, la Smartsystem Essence Hotels fa capire subito di essere in giornata e, nel primo set dopo una prima fase di equilibrio (15-15), allunga grazie ad un imprendibile Marks e alle distrazioni dei pinetesi.

Nella seconda frazione ci si attende la reazione dei padroni di casa ma è ancora Fano a dettar legge con gli ace di Merlo e gli attacchi millimetrici di Klobucar (4-7, 15-18). Catone in battuta mette in difficoltà la rotazione virtussina ma il finale è ancora favorevole ai marchigiani con errore finale di Baesso.

Nel terzo parziale l’Abba reagisce e approfitta del calo e della stanchezza di alcuni giocatori fanesi, la partita si riapre.

Quarto set al batticuore: Pineto avanti 10 a 7, Fano con un Merlo scatenato in battuta e attacco si porta avanti 15-11. Gli abruzzesi vogliono il tie break e annullano due match ball sul 22-24. I virtussini però confermano di essere in giornata e alla fine chiudono la contesa con attacco finale di super Merlo.

Il tabellino-

ABBA PINETO - SMARTSYSTEM ESSENCE HOTELS FANO 1-3 (21-25, 22-25, 25-19, 27-29) –

ABBA PINETO: Catone 0, Baesso 20, Presta 11, Kaislasalo 4, Di Silvestre 18, Zamagni 10, Iurisci 0, Morazzini (L), Pesare (L), Favaro 0, Bulfon 7. N.E. Molinari, Rampazzo, Calonico. All. Di Tommaso.

SMARTSYSTEM ESSENCE HOTELS FANO: Coscione 1, Merlo 17, Acuti 7, Marks 20, Klobucar 15, Mengozzi 5, Sorcinelli (L), Rizzi 0, Raffa (L), Mandoloni 0, Compagnoni 0, Tonkonoh 0. N.E. Roberti, Magnanelli. All. Mastrangelo.

ARBITRI: Nava, Merli.

Durata set: 28', 29', 25', 39'; tot: 121'.

LA SITUAZIONE DOPO GARA 1-

Acicastello avanti 1-0 nella serie con CantùMacerata avanti 1-0 nella serie con RavennaAversa Avanti 1-0 nella serie con Porto ViroFano avanti 1-0 nella serie con PinetoBanca Macerata Fisiomed MC - Consar RavennaCampi Reali Cantù - Cosedil AcicastelloDelta Group Porto Viro - Evolution Green AversaSmartsystem Essence Hotels Fano - Abba Pineto