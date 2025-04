Play Off: ultima chiamata per Siena e Cuneo  

ROMA - Due tie break hanno deciso Gara 1 delle semifinali Play Off e certamente l'equilibrio regnerà sovranno anche in Gara 2 delle semifinali Play Off. Gruppo Consoli Sferc Brescia e Tinet Prata di Pordenone hanno vinto il primo round ma c'è da giurare che domenica alle18.00 Emma Villas Siena e MA Acqua S.Bernardo Cuneo le proveranno tutte per riportare le rispettive serie in pareggio per continuare a sperare di continuare a correre per la promozione in Superlega.

I toscani di Graziosi hanno sfiorato l'impresa in casa dei Tucani così come la squadra di Battocchio nella tana della Tinet Prata di Pordenone, è quindi convinzione di entrambe di poter portare la serie sull' 1-1.

Emma Villas Siena e Gruppo Consoli Sferc Brescia a confronto per la 25a volta. I Tucani sono avanti negli scontri diretti complessivi (14 vittorie a 10) e conducono la serie grazie al tie-break vincente tra le mura amiche in Gara 1. I padroni di casa, che ritrovano da rivale un ex, Giacomo Raffaelli, vogliono rialzarsi sul proprio campo per prolungare la serie. Gli ospiti non intendono concedere chance, forti del gioco rodato e di un Roberto Cominetti che sta offrendo prestazioni di alto livello, con il martello autore di 23 punti sabato scorso. Tra i padroni di casa Claudio Cattaneo è a 18 attacchi vincenti dal traguardo dei 1.500 in carriera.

MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Tinet Prata di Pordenone si misurano per la 12a volta sotto rete. Finora il team friulano l’ha fatta da padrone vincendo 8 degli 11 incontri con il collettivo piemontese, ma nell’ultima partita, sabato scorso, ha dovuto sudare le classiche sette camicie per recuperare due set di svantaggio e firmare il sorpasso al tie-break sul taraflex di casa. Fondamentali le scorribande di un ex, Kristian Gamba, top scorer con 22 punti, e di Jernej Terpin (20 sigilli). Nella metà campo della Tinet, Simone Scopelliti è vicinissimo ai 1500 punti in carriera, ora a -7.

LE DUE SFIDE-

Emma Villas Siena - Gruppo Consoli Sferc Brescia

Emma Villas Siena e Gruppo Consoli Sferc Brescia a confronto per la 25a volta. I Tucani sono avanti negli scontri diretti complessivi (14 vittorie a 10) e conducono la serie grazie al tie-break vincente tra le mura amiche in Gara 1. I padroni di casa, che ritrovano da rivale un ex, Giacomo Raffaelli, vogliono rialzarsi sul proprio campo per prolungare la serie. Gli ospiti non intendono concedere chance, forti del gioco rodato e di un Roberto Cominetti che sta offrendo prestazioni di alto livello, con il martello autore di 23 punti sabato scorso. Tra i padroni di casa Claudio Cattaneo è a 18 attacchi vincenti dal traguardo dei 1.500 in carriera.

PRECEDENTI: 24 (14 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 10 successi Emma Villas Siena)

EX: Giacomo Raffaelli a Siena nel 2015/16, 2022/23

Alex Erati (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Siamo molto contenti dell’esito di Gara 1 e spero che il bel clima che si respira in allenamento, unito all’entusiasmo della vittoria, ci dia la spinta necessaria per fare una grande partita anche a Siena. Chiudere la Semifinale in due giornate sarebbe spettacolare, ma Emma Villas ha un sestetto molto forte e lotterà su ogni palla per portarla a Gara 3. Credo sia una serie molto equilibrata, siamo due squadre abbastanza complete e che giocano una bella pallavolo. Come ci ha già dimostrato il primo match, la vittoria al quinto è stata una questione di pochi break favorevoli. Loro non mollano mai e hanno individualità molto importanti, per cui sappiamo di dover dare tutto e siamo pronti a farlo ».

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Tinet Prata di Pordenone

MA Acqua S.Bernardo Cuneo e Tinet Prata di Pordenone si misurano per la 12a volta sotto rete. Finora il team friulano l’ha fatta da padrone vincendo 8 degli 11 incontri con il collettivo piemontese, ma nell’ultima partita, sabato scorso, ha dovuto sudare le classiche sette camicie per recuperare due set di svantaggio e firmare il sorpasso al tie-break sul taraflex di casa. Fondamentali le scorribande di un ex, Kristian Gamba, top scorer con 22 punti, e di Jernej Terpin (20 sigilli). Nella metà campo della Tinet, Simone Scopelliti è vicinissimo ai 1.500 punti in carriera, ora a -7.

PRECEDENTI: 11 (3 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo, 8 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Nessuno

Karli Allik (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Dobbiamo continuare a giocare una pallavolo organizzata. Mantenendo la pressione su di loro con il servizio e giocando un muro e una difesa organizzati, soprattutto contro i loro migliori attaccanti Gamba e Terpin, tutto sarà possibile. Spero ci saranno molti tifosi al palazzetto per questa partita. Credo nella nostra squadra e siamo in grado di arrivare a Gara 3 ».

Simone Scopelliti (Tinet Prata di Pordenone)- « Gara 1 è stata una partita dai due volti. Siamo scesi in campo frastornati perché dovevamo proprio entrare nel clima dei Play Off. Dall’altra parte della rete, invece, abbiamo trovato una squadra più in forma dal punto di vista mentale, visto che veniva da due ottime gare, con la vittoria della serie dei quarti contro Aversa. Avevano più ritmo e sono stati bravi ad affrontare la partita col piglio giusto. Nel terzo set ci siamo trovati in difficoltà e respirando quell’aria che si trova solo in questi momenti dei Play Off, abbiamo capito che era necessario dare tutto. Da lì siamo venuti fuori e abbiamo dimostrato cosa sappiamo fare e non possiamo che essere contenti della reazione che tutti, come squadra, abbiamo avuto. Adesso ci tocca uno dei palazzetti storici della pallavolo italiana, dove giocare da sempre un’emozione particolare. Troveremo un palazzetto pieno, nel quale anche il pubblico farà la sua parte come, d’altronde è successo al PalaPrata domenica. Per questa ragione sarà fondamentale restare concentrati sulle cose di campo e riprendere esattamente il filo da dove abbiamo finito domenica ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 2 DELLE SEMIFINALI –

Domenica 13 aprile 2025, ore 18.00

Emma Villas Siena – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Giglio Anthony, Venturi Giuliano Serie 0-1

Domenica 13 aprile 2025, ore 18.00

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Tinet Prata di Pordenone Arbitri: Selmi Matteo, Clemente Andrea Serie 0-1