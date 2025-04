Play Off: Brescia-Siena e Tinet-Cuneo, fuori le finaliste

La Gruppo Consoli Sferc Brescia scende in campo sul proprio taraflex contro l’Emma Villas Siena, che ha impattato i giochi dopo la sconfitta nel primo round, mentre la Tinet Prata di Pordenone si misura in Friuli con la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, dopo il successo interno dei piemontesi al tie-break.

Faccia a faccia n. 26 tra Gruppo Consoli Sferc Brescia e Emma Villas Siena, con i Tucani avanti per 14 a 11 nelle vittorie globali. La serie di Semifinale, invece, al momento è sull’1-1 perché, dopo il successo interno dei lombardi nel primo round al Centro Sportivo San Filippo, è arrivata l’affermazione per 3-1 dei toscani sul proprio campo in Gara 2. L’Emma Villas si è fatta largo con il proprio servizio (8 ace), ha tenuto in ricezione e nel muro difesa, attaccando al PalaEstra con un maggiore positività dei rivali e con i 24 punti personali di Nelli (57% di efficacia con 3 ace e 1 muro). I due team sono pronti per la sfida in Lombardia. Roberto Cominetti è 4 punti dai 3.000 in carriera, Claudio Cattaneo a 9 attacchi vincenti dai 1.500.

Tinet Prata di Pordenone e MA Acqua S.Bernardo Cuneo “fanno tredici” in Serie A. Nei precedenti 12 scontri diretti si sono imposti i friulani in 8 circostanze, mentre i piemontesi hanno avuto la meglio nelle altre 4. La serie di Semifinale, invece, è in equilibrio. Dopo il successo interno della Tinet, domenica è arrivato il riscatto della MA Acqua S.Bernardo, capace di imporsi in rimonta al tie-break dopo un’autentica maratona in cui a tratti entrambe le squadre hanno preso il sopravvento mostrando il rispettivo repertorio A fare la differenza, più che in passato, sono stati davvero i dettagli. Non sono bastati ai friulani i 29 punti di Kristian Gamba (18 attacchi vincenti ai 3.000 in carriera) perché tra i padroni di casa c’era un altrettanto efficace Giulio Pinali, autore di 28 punti e a 14 attacchi vincenti da quota 1.000 in carriera.

LE DUE SFIDE-

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Emma Villas Siena

PRECEDENTI: 25 (14 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 11 successi Emma Villas Siena)

EX: Giacomo Raffaelli a Siena nel 2015/16, 2022/23

Roberto Zambonardi (Allenatore Gruppo Consoli Sferc Brescia): « Stiamo giocando una serie di Semifinale avvincente e va bene si risolva a Gara 3. Domenica Siena è stata più efficace di noi con palla staccata e ha giocato un match ad altissimo livello. Per provare a batterli mercoledì dovremo portare sotto rete tutta la nostra qualità al servizio e difendere qualche palla in più. Giochiamo nel nostro fortino, in un ambiente più caldo, e mi aspetto una grande carica agonistica da tutti i miei atleti, che sono sicuro saranno in campo con il fuoco negli occhi, sostenuti dai nostri tifosi ».

Stefano Trillini (Emma Villas Siena)- « Sarà una partita da dentro o fuori per entrambe le squadre. Brescia ha il fattore campo dalla propria parte, ma se noi riusciremo a esprimere il nostro miglior volley possiamo conquistare il successo. Credo che Gara 3 potrà essere una sfida equilibrata e probabilmente verrà decisa da dettagli. In Gara 2 abbiamo giocato una buona gara, e non era scontato che avvenisse dato che stiamo affrontando una squadra forte e in noi c’era amarezza dopo avere perso Gara 1 per pochi palloni. Ma ci siamo ripresi, e abbiamo giocato bene. Ora il nostro pensiero deve essere rivolto a vincere la prossima partita, perché possiamo raggiungere un grande traguardo, vale a dire la finale Play Off. Negli ultimi mesi abbiamo fatto dei decisi passi in avanti nel nostro gioco, ci esprimiamo meglio, il nostro volley è molto cresciuto. Sarebbe molto bello riuscire a conquistare la seconda Finale Play Off in due anni ».

Tinet Prata di Pordenone - MA Acqua S.Bernardo Cuneo

PRECEDENTI: 12 (4 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo, 8 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Nessuno

Mario Di Pietro (Allenatore Tinet Prata di Pordenone)- « Gara 2 è stata bellissima sia dal lato tecnico che da quello ambientale. Chiaramente siamo dispiaciuti di averla persa, ma ci aspettavamo una serie equilibrata e il campo lo sta dimostrando. Tutte e due le squadre avranno poco tempo per riposare e dopo due lunghe battaglie anche la condizione fisica sarà importante. Ci auguriamo che anche in questa terza gara il fattore campo risulti importante come nelle precedenti. Di sicuro saranno pochi palloni a decidere chi andrà in finale e ci auguriamo di essere proprio noi, raggiungendo un traguardo storico. Cuneo dal canto suo sta giocando molto bene e domenica, ad esempio, ha fatto solo due errori in attacco su cinque set. Noi abbiamo, ancora una volta, dimostrato di saper lottare e saper soffrire, recuperando da situazione di svantaggio. Mercoledì sarà una bella sfida e ce la godremo, augurandoci di poter gioire assieme al nostro pubblico come accaduto in Gara 1 ».

Giulio Pinali (MA Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Gara 2 è stata una partita combattuta, come le ultime contro di loro. Forse in casa siamo riusciti ad esprimere un pochino meglio il nostro gioco e sicuramente il fattore casa e il pubblico ha aiutato tanto, l'atmosfera è stata molto, molto bella questa domenica. Siamo partiti un po' timorosi nel primo set, però siamo sempre stati lì; questa secondo me è la cosa più importante della partita, nonostante ogni tanto si andasse sotto col punteggio, nonostante qualche imprecisione o difficoltà siamo rimasti lì e abbiamo sempre spinto tanto. Sicuramente un fattore che ci può aiutare molto è la battuta, che anche in casa loro ci servirà. Siamo consapevoli dopo questa e le scorse gare, di quello che possiamo fare, di ciò che possiamo dare. Speriamo basti. Vincerà la squadra che riuscirà ad essere più lucida e che saprà tirarsi fuori dalle situazioni difficili nel miglior modo possibile. Noi spingeremo e daremo il massimo per portare a casa la vittoria, passare il turno e andare in Finale Play Off ».

PROGRAMMA E ARBITRI DI GARA 3 DELLE SEMIFINALI – PLAY OFF-

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Emma Villas Siena Arbitri: Chiriatti Stefano, Nava Stefano Serie 1-1Tinet Prata di Pordenone – MA Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Gaetano Antonio, Sessolo Maurina Serie 1-1