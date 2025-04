Play Off: match point per Cuneo in Gara 2 della finale

CUNEO - La MA Acqua S.Bernardo Cuneo ha in mano il match point per la Superlega. Dopo la bella vittoria in Gara 1 sul campo della Gruppo Consoli Sferc Brescia, può aggiudicarsi, imponendosi in Gara 2 davanti al pubblico amico, la promozione nella massima serie.

Domani, giovedì 24 aprile, alle 20.00, le due contendenti si sfideranno in Piemonte dove i bresciani invece arriveranno con l'intenzione di pareggiare i conti e di portare la serie a Gara 3.

In Gara 1 andata i tucani hanno sprecato in tre set il vantaggio del fattore campo nonostante l’uscita di scena tra i piemontesi di Maciel De Souza, vittima di un infortunio alla spalla. Decisivo per la vittoria finale il contributo dell’ex del match, Lorenzo Codarin, premiato MVP grazie a una prova illuminata dal 9 su 10 in attacco e tre muri vincenti. I Tucani, secondi al termine della stagione regolare, hanno le carte in regola per rialzare la testa in trasferta, ma per spuntarla in partite del genere serve una maggiore incisività in attacco e dai nove metri. I precedenti sorridono agli uomini di Matteo Battocchio, vittoriosi 8 volte su 12 incroci con il club lombardo. Tra i bresciani spiccano due traguardi ragguardevoli alla portata: Oreste Cavuto è a 25 attacchi vincenti da quota 1.500 in carriera, Roberto Cominetti è a soli 4 sigilli dai 2.500 attacchi vincenti nelle competizioni firmate Lega Pallavolo Serie A.

PRECEDENTI: 12 (4 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 8 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo)

EX: Lorenzo Codarin a Brescia Atlantide nel 2017/18

Roberto Zambonardi (Allenatore Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Cuneo ha disputato una Gara 1 ottima, difendendo molto bene, battendo con tanta qualità e sbagliando pochissimo. Noi dovremo ritrovare il nostro miglior servizio per limitare il loro gioco al centro, che è davvero insidioso. Abbiamo sentito la fatica della serie con Siena e patito il nervosismo in campo che si è tradotto in alcuni errori da azzerare. Giovedì andiamo in Piemonte, dove il pubblico starà preparando la migliore accoglienza per i beniamini di casa, e sarà ancora più difficile, ma non impossibile. Venderemo cara la pelle e sono convinto che riporteremo la sfida al San Filippo ».

GARA 2 DELLA FINALE PLAY OFF-

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Gruppo Consoli Sferc Brescia Arbitri: Clemente Andrea, Jacobacci Sergio