Coppa Italia A2: giovedì in campo per i Quarti

ROMA -L’accesso alle Semifinali di Del Monte® Coppa Italia A2 si decide tutto in un pomeriggio con confronti in gara unica di assoluta qualità. Ancora in lizza per alzare al cielo il trofeo i campioni uscenti bresciani, finalisti dei Play Off A2 Credem Banca, ma anche i giganti di Cuneo, freschi di promozione in SuperLega Credem Banca grazie ai successi proprio contro i Tucani. Le sfide dei Quarti sono in programma giovedì 1 maggio: in campo alle 17.30 Gruppo Consoli Sferc Brescia – Cosedil Acicastello e Tinet Prata di Pordenone – Emma Villas Siena, sotto rete alle 18.00 MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Smartsystem Essence Hotels Fano ed Evolution Green Aversa – Banca Macerata Fisiomed MC. Si gioca sui campi delle formazioni con il più alto ranking di Regular Season tra le otto in lizza.

Desideroso di riscattare gli stop che hanno spento il sogno del salto di categoria, il Gruppo Consoli Sferc Brescia punta su fattore campo e rabbia agonistica contro la Cosedil Acicastello, che si presenta in Lombardia a caccia di un colpo gobbo e con meno pressione sulle spalle. Il bilancio dei precedenti è in parità (2-2). Tutti gli incroci risalgono alla stagione in corso: gli etnei si sono aggiudicati le due sfide di Regular Season, i lombardi quelle dei Play Off. L’unico ex in campo è Alessandro Tondo, lo scorso anno tesserato in Sicilia. Da una parte Oreste Cavuto è a -11 da quota 1.500 attacchi vincenti in carriera, dall’altra Filippo Bartolucci cerca il punto n. 700 in carriera. L’anno scorso Brescia ha vinto il trofeo piegando Ravenna, mentre nel 2019/20 perse la Finale A2/A3 contro Bergamo. Prima partecipazione per gli ospiti.

La Tinet Prata di Pordenone cerca la sua rivalsa dopo aver vinto la Regular Season senza dare continuità al percorso nei Play Off, ma in Friuli arrivano dei clienti scomodi, i giganti della Emma Villas Siena. In perfetta parità i precedenti globali (2-2): un successo casalingo a testa nella Regular Season 2024/25, una vittoria esterna a testa nella stagione regolare 2023/24. L’unico ex nei roster è Marinfranco Agrusti, in Toscana nel 2021/22. Da una parte Kristian Gamba è a -7 da quota 3.000 attacchi vincenti, dall’altra Luigi Randazzo è a -16 da quota 2.500 attacchi vincenti. Seconda partecipazione dei padroni di casa dopo l’uscita di scena dello scorso anno con Ravenna, mentre gli ospiti, che lo scorso anno sono caduti nei Quarti per mano di Brescia, hanno alzato al cielo il trofeo nel 2016/17 superando Tuscania in Finale.

L’esperienza e il carisma di Daniele Sottile devono girare al minimo il volume dei festeggiamenti dei compagni per la promozione in SuperLega della MA Acqua S.Bernardo Cuneo. Per i campioni dell’A2 c’è una sfida importante all’orizzonte, quella con la Smartsystem Essence Hotels Fano, squadra che ha vinto due dei tre precedenti faccia a faccia, compreso il match nelle Marche della Regular Season 2024/25 al tie-break. Nella sfida di ritorno in Piemonte, però, Cuneo ha avuto la meglio con il risultato di 3-1 davanti al proprio pubblico, che nella gara secca dei Quarti si farà sentire per tramutare in tifo l’euforia da SuperLega. Nell’ultima edizione il team piemontese è uscito nei Quarti con Porto Viro, ma è ancora viva nel Club la ferita per la Finale 2021/22 persa con Reggio Emilia. Finalista superata da Palmi lo scorso anno nella Coppa di A3, Fano ha vinto quella di A2 contro Taranto nel 1999/00.

Altre due squadre che vogliono e possono dire la loro nel trofeo di categoria con la coccarda tricolore sono l’Evolution Green Aversa e la Banca Macerata Fisiomed MC, rivali che si sono incrociate solo due volte in Serie A2, entrambe nella stagione in corso. Vittoria interna dei campani all’andata con il massimo scarto, successo al fotofinish per i marchigiani nella sfida di ritorno. Tra i padroni di casa Bruno Canuto è a -17 attacchi vincenti da quota 1.000 in carriera. Interessante la sfida tra grandi finalizzatori come Matheus Motzo e Niels Klapwijk. Eliminata nel 2023/24 al primo turno per mano di Prata, Aversa non ha mai superato i Quarti nelle uniche due partecipazioni. Macerata è alla prima “crociata” nella Coppa di A2, ma deve fare i conti con il ricordo della Finale della Coppa di A3 persa in casa con Pineto nel 2023.

LE QUATTRO SFIDE-

Gruppo Consoli Sferc Brescia - Cosedil Acicastello

PRECEDENTI: 4 (2 successi Cosedil Acicastello, 2 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia)

EX: Alessandro Tondo a Acicastello nel 2023/24

Simone Tiberti (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « L’obiettivo non può che essere ripartire dopo l’amarezza per la finale persa… Almeno abbiamo subito un’opportunità per riscattarci e buttare la testa in un’altra competizione sfidante e ad eliminazione diretta. Contro Aci Castello dovremo riuscire ad essere lucidi, lasciarci alle spalle quanto successo, perché ci ha portato via tante energie nervose e fisiche. Vedo però nella mia squadra l’ambizione e la fame giusta per provare a difendere la Coppa Italia davanti ai nostri bellissimi tifosi ».

Tinet Prata di Pordenone - Emma Villas Siena

PRECEDENTI: 4 (2 successi Tinet Prata di Pordenone, 2 successi Emma Villas Siena)

EX: Marinfranco Agrusti a Siena nel 2021/22

Simone Scopelliti (Tinet Prata di Pordenone)- « Veniamo da un percorso play off che ovviamente ci ha lasciato del rammarico per la sua conclusione. Abbiamo avuto un po' di tempo per ricaricare le pile e adesso ci tuffiamo in questa Coppa Italia, decisi e con la voglia di riscattarci. Abbiamo dovuto ricostruire in palestra alcune certezze che sono venute a mancare con l'ultima non brilante prestazione con Cuneo. Grazie al posizionamento in Regular Season abbiamo il vantaggio campo e siamo decisi a sfruttarlo più a lungo possibile. Ci attendiamo una partita equilibratissima, come quelle già giocate con loro. Ma giocare queste gare secche è bello perchè ti da tanta motivazione e farlo davanti al nostro pubblico lo sarà ancora di più ».

Gabriele Nelli (Emma Villas Siena)- « Sarà una sfida difficile contro una squadra molto forte. In noi ci sono amarezza e rammarico per come sono andate le cose in semifinale playoff. Volevamo andare in finale, non ci siamo riusciti. Ora possiamo cercare di puntare in alto in questa altra competizione che è certamente importante. Loro sono arrivati primi in regular season, hanno qualità. La stagione non è finita, ci sono ancora due coppe da provare a vincere. Dovremo mettere in campo le nostre potenzialità ».

MA Acqua S.Bernardo Cuneo - Smartsystem Essence Hotels Fano

PRECEDENTI: 3 (1 successo MA Acqua S.Bernardo Cuneo, 2 successi Smartsystem Essence Hotels Fano)

EX: Nessuno

Evolution Green Aversa - Banca Macerata Fisiomed MC

PRECEDENTI: 2 (1 successo Evolution Green Aversa, 1 successo Banca Macerata Fisiomed MC)

EX: Nessuno

Bara Fall (Banca Macerata Fisiomed MC)- « Questo purtroppo non è un periodo semplice per noi perché siamo fermi senza fare partite da un po’ di tempo ed è difficile mantenere il ritmo partita. L’umore è come sempre buono, sappiamo che potrebbe essere anche l’ultima partita della stagione quindi andremo lì e cercheremo di fare il nostro meglio ».

PROGRAMMA E ARBITRI DEI QUARTI DI FINALE DELLA COPPA ITALIA A2-

Giovedì 1 maggio 2025, ore 17.30

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Cosedil Acicastello Arbitri: Marotta Michele, Russo Roberto

Giovedì 1 maggio 2025, ore 17.30

Tinet Prata di Pordenone – Emma Villas Siena Arbitri: Vecchione Rosario, Pristerà Rachela

MA Acqua S.Bernardo Cuneo – Smartsystem Essence Hotels Fano Arbitri: Marconi Michele, Manzoni BarbaraEvolution Green Aversa – Banca Macerata Fisiomed MC Arbitri: Colucci Marco, Pasin Marco