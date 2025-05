Brescia, Tinet, Aversa e Cuneo conquistano le semifinali di Coppa Italia di A2

ROMA- Decise oggi, 1° maggio, le semifinaliste della Coppa Italia di A2 Maschile. A vincere le quattro sfide dei quarti in gara unica sono state le squadre che godevano del fattore campo. La Tinet Prata Di Pordenone ha eliminato in tre set l’ Emma Villas Siena, con identico punteggio l’ Evolution Green Aversa ha superato la Banca Macerata Fisiomed Mc e la Gruppo Consoli Sferc Brescia ha avuto ragione della Cosedil Acicastello. La neo promossa Ma Acqua S.Bernardo Cuneo ha trovato forze e motivazioni per avere ragione per 3-1 della Smartsystem Essence Hotels Fano. Domenica gli accoppiamenti delle Gare uniche che porteranno finale saranno Brescia-Cuneo e Tinet-Aversa.

LE QUATTRO SFIDE-

Tinet Prata Di Pordenone – Emma Villas Siena

Una Tinet scintillante fa vedere che la Coppa Italia è un obiettivo importante e batte in tre set e con buon piglio la Emma Villas Siena. I gialloblù di Mario Di Pietro volano in semifinale (domenica ore 17.30 al PalaPrata) e lo fanno grazie ad una prova di squadra maiuscola, in linea con quelle che i supporters di Prata sono stati abituazti ad ammirare durante la stagione. Sugli scudi un Jernej Terpin che ha giganteggiato in tutti i fondamentali e buona anche la prova al centro di Marinfranco Agrusti, schierato da Di Pietro nel sestetto iniziale. E domenica altra sfida epica con Aversa. Si parte in grande equilibrio con i senesi un po’ fallosi al servizio. Battono invece bene Katalan e Alberini e la Tinet scatta: 10-7. Si disimpegna bene anche Agrusti, scelto per l’occasione al centro al posto di Scopelliti. Si riporta sotto Siena con una battuta tattica di Nevot: 15-14. Invasione di Terpin e parità a quota 16. Il goriziano si riscatta subito e l’errore in attacco di Randazzo ridà il break alla Tinet: 20-17. Ace di Agrusti e 22-18. Bellissima azione con tante coperture della Tinet, la chiude bene Ernastowicz: 23-18. Errore dopo una palla fuori sistema di Cattaneo e la Tinet va a set point: 24-19. Annullato da una pipe di Randazzo. Il parziale si conclude con una magia di Alberini che beffa la retroguardia senese: 25-20.

Agrusti, top scorer del primo set, inizia bene anche il secondo con un’ottima sette. Turno mortifero si servizio di Terpin che con le sue battute propizia il 4-1. Randazzo si diverte in contrattacco e Siena si rifa sotto: 4-3. Sul turno di servizio di Ceban l’Emma Villas si porta in vantaggio, subito rintuzzato dal muro a uno di Ernastowicz su Nelli. Numero di Alberini in bagher che serve un primo tempo al fulmicotone a Katalan. Poi i due marcano un colpo di seconda (Alberini) ed un servizio vincente (Katalan) e la Di Pietro Band torna a + 3: 11-8. Ottimo spunto di Gamba in battuta e in contrattacco e massimo vantaggio Tinet che costringe Graziosi al time out sul 18-13. La Tinet gioca divinamente di squadra e si porta sul 21-14. Terpin mette in mostra tutto il repertorio e si va a set point: 24-17. Errore di Nelli e anche il secondo parziale va in cascina Tinet: 25-18.

Si riparte con molto equilibrio, ma i punti vengono fatti per belle azioni e non per errori. Prima fiammata Tinet grazie al muro di Terpin su Nelli: 7-5. Prata va anche a +4 dimostrando grandissima attenzione nei fondamentali di sacrificio. Agrusti blocca Trillini e Graziosi stoppa tutto: 18-13. Terpin difende Gamba finalizza e la Tinet vola 20-14. Terpin colpisce in pieno petto Cattaneo dai 9 metri: 21-14. Si vede anche Meneghel in battuta. Pipe di Terpin e c’è un vagoncino di match point: 24-17. Katalan manda tutti in semifinale: 25-18.

Il tabellino-

TINET PRATA DI PORDENONE – EMMA VILLAS SIENA 3-0 (25-20, 25-18, 25-18) –

TINET PRATA DI PORDENONE: Alberini 2, Terpin 14, Agrusti 8, Gamba 12, Ernastowicz 5, Katalan 7, Aiello (L), Benedicenti (L), Scopelliti 0, Meneghel 0, Guerriero 0. N.E. Sist, Truocchio, Bomben. All. Di Pietro.

EMMA VILLAS SIENA: Nevot 1, Cattaneo 2, Trillini 3, Nelli 7, Randazzo 9, Ceban 5, Coser (L), Bonami (L), Melato 0, Araujo 1, Alpini 0, Pellegrini 0. N.E. Rossi. All. Graziosi.

ARBITRI: Vecchione, Pristerà.

Durata set: 22′, 26′, 23′; tot: 71′.

Evolution Green Aversa – Banca Macerata Fisiomed Mc

Il 1° Maggio 2025 entra di diritto nella storia della pallavolo di Aversa. La Evolution Green, la famiglia Di Meo, coach Tomasello e degli atleti fantastici portano la Campania in semifinale di Coppa Italia. La ciliegina sulla torta, una stagione speciale che non si è ancora chiusa. Domenica 4 maggio si gioca a Prata di Pordenone contro la Tinet. In palio c’è la finale della manifestazione tricolore, un sogno.

In partenza sull’ace di Valchinov Banca Macerata Fisiomed trova il primo doppio vantaggio (4-6). Aversa ovviamente – davanti al proprio pubblico – macina punti e poi trova il sorpasso sul 13-12. Sul monster block di Frumuselu (18-17) arriva il primo time-out della formazione ospite chiamato da coach Castellano. Fa lo stesso anche l’allenatore normanno quando il tabellone dice 20-21. Sul muro e fuori di Motzo due set point per Rossini e compagni (24-22). Si cambia campo 1-0 (25-22).

Battuta di Lyutskanov che sorprende la ricezione di Macerata ed è +3 Aversa (11-8) nel secondo set. Non vuole essere da meno Arasomwan: ace e 13-9. Banca Macerata Fisiomed prova a rientrare ma sull’attacco out di Valchinov la Evolution Green conserva le 4 lunghezze di vantaggio. Time-out coach Castellano (18-14). Canuto si iscrive a muro per il 21-15, spinto dal magnifico pubblico del PalaJacazzi. E’ 2-0 (25-19, muro di Frumuselu).

Punto a punto nel terzo parziale molto tirato. Il primo allungo è dei padroni di casa (14-11), la Evolution Green poi inizia a dominare, è sempre avanti e sbaglia poco o nulla. Macerata ci prova in ogni modo a restare in partita ma Aversa ha messo nel mirino la semifinale e non vuole ‘cancellare’ l’obiettivo. Saar in diagonale regala 4 match point (24-21). Finisce 25-22 col punto di Motzo, vince Aversa che si prende la semifinale. A fine gara le lacrime del presidente Sergio Di Meo, si riscrive la storia!

Il tabellino-

EVOLUTION GREEN AVERSA – BANCA MACERATA FISIOMED MC 3-0 (25-22, 25-19, 25-22) –

EVOLUTION GREEN AVERSA: Garnica 0, Canuto 7, Frumuselu 6, Motzo 19, Lyutskanov 17, Arasomwan 9, Agouzoul (L), Saar 1, Rossini (L), Barbon 0, Minelli 0, Mentasti 0. N.E. Ambrose. All. Tomasello. BANCA MACERATA FISIOMED MC: Marsili 1, Ottaviani 6, Sanfilippo 6, Klapwijk 8, Valchinov 10, Fall 9, Palombarini (L), Ichino 4, Ferri 0, Dimitrov 0, Gabbanelli (L). N.E. Pozzebon, Berger. All. Castellano.

ARBITRI: Colucci, Pasin.

Durata set: 25′, 24′, 28′; tot: 77′.

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Cosedil Acicastello

Davanti a 1000 spettatori Brescia digerisce le sconfitte delle finali play off e firma una convincente vittoria per 3-0 con Aci Castello. Per Zambonardi buone indicazioni dall’attacco e dal muro e anche da Cargioli schierato per Tondo, affaticato. Domenica sarà semifinale contro Cuneo che ha battuto Fano 3-1. Si preannuncia il grande pubblico già visto in Gara 1 della finale. Prevendita attiva su Vivaticket (on line e nei centri autorizzati della provincia) da questo venerdì alle 14.30.

Brescia parte con Tiberti e Bisset, Cavuto e Cominetti in posto quattro, Erati e Cargioli al centro con Hoffer libero.

Coach Montagnani incrocia il giovane Bernardis ad Argenta con Rottman e Basic a banda, Volpe e Bartolini al centro mentre il libero è Orto.

Il match inizia con una sorpresa: Montagnani offre una chanche ai giovani Bernardis e Bartolini e a Argenta lasciando in panchina Saitta, Bartolucci e Lucconi. Brescia, più esperta e carica, chiude la pratica in poco più di 20 minuti. Cominetti trova due ace e una lunga serie in battuta fino al 19-8 a proprio favore. Cargioli con 4 punti e il 100% in attacco è tra i migliori. Nel finale Zambonardi lascia spazio in regia a Bonomi per Tiberti. L’ace finale per il 25-12 lo firma Cavuto.

Il secondo set, con formazioni immutate, è più equilibrato, ma ugualmente la Consoli controlla, sempre in vantaggio, dall’inizio alla fine. Cavuto (5 punti nel set) firma il primo allungo sul 7-2 ma dall’altra parte Basic e Argenta tengono botta anche grazie ad una ricezione più solida. Il finale vede Erati mettere a terra due attacchi decisivi. Al secondo set point i tucani chiudono 25-21.

Nel terzo set Zambonardi schiera Raffaelli per Cominetti a banda. Il match è più tirato e per la prima volta i siciliani si trovano in vantaggio sul 14-13 grazie a Rottmann. Zambonardi si affida al doppio cambio con Bonomi e Bettinzoli che entrano su Bisset e Tiberti. Bonomi ringrazia e firma l’ace del 16-15. Poi offre al giovane “Betti” il primo punto stagionale. Il finale è punto a punto: Bisset e Cargioli firmano i punti decisivi prima dell’errore in attacco di Basic per il 25-23.

I protagonisti-

Oreste Cavuto (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Abbiamo avuto poco per allenarci ma siamo riusciti a staccare la spina e a ripresentarci in campo compatti. Vogliamo difendere questa Coppa che Brescia ha conquistato l’anno scorso e quindi daremo il massimo. Non dobbiamo guardare al livello di Cuneo ma a dare qualcosa in più e a giocare meglio soprattutto rispetto a Gara 1 di finale »

Il tabellino-

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA – COSEDIL ACICASTELLO 3-0 (25-12, 25-21, 25-23) –

GRUPPO CONSOLI SFERC BRESCIA: Tiberti 3, Cominetti 9, Cargioli 8, Bisset Astengo 6, Cavuto 11, Erati 4, Franzoni (L), Hoffer (L), Bonomi 1, Zambonardi 0, Bettinzoli 1, Manessi 0, Raffaelli 2. N.E. Tondo. All. Zambonardi.

COSEDIL ACICASTELLO: Bernardis 2, Basic 12, Bartolini 2, Argenta 6, Rottman 7, Volpe 8, Bartolucci 0, Orto (L), Lombardo (L). N.E. Lucconi, Saitta, Bossi. All. Montagnani.

ARBITRI: Marotta, Russo.

Durata set: 22′, 26′, 25′; tot: 73′.

Ma Acqua S.Bernardo Cuneo – Smartsystem Essence Hotels Fano

La Ma Acqua S.Bernardo Cuneo ritrova le forze, soprattutto mentali oltre che fisiche, e chiude il match 3-1 in casa contro Fano. Non era facile dopo la vittoria della scorsa settimana entrare in ritmo partita e affrontare al meglio il nuovo “campionato” che è la Del Monte® Coppa Italia. Capitan Sottile e compagni non riescono a recuperare il gap del 3° set, ma nel quarto sì e il pass per la Semifinale è biancoblù. Eletto MVP di serata, Felice Sette, anche top scorer dei biancoblù e premiato dal Presidente Gabriele Costamagna, sponsor del match day con il nuovo locale “Da Costa”. I ragazzi di coach Battocchio ora si preparano ad affrontare la trasferta a Brescia, domenica 4 maggio alle ore 17.30 per la Semifinale.

Lo starting six di Cuneo: Sottile palleggio, Pinali opposto, Codarin e Volpato centro, Malavasi e Sette schiacciatori; Cavaccini (L).

Coach Mastrangelo schiera: Coscione palleggio, Marks opposto, Acuti e Mengozzi al centro, Merlo e Roberti schiacciatori; Raffa (L).

I protagonisti-

Matteo Battocchio (Allenatore Ma Acqua S.Bernardo Cuneo)- « Secondo me siamo partiti molto bene, aggressivi, tosti,… paradossalmente dopo è stata un’altra partita. Siamo stati bravi a vincere anche non giocando bene, sicuramente non era facile né per noi né per loro. Ora ci aspetta una partita completamente differente».

Il tabellino-

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO – SMARTSYSTEM ESSENCE HOTELS FANO 3-1 (25-18, 25-20, 20-25, 25-22) –

MA ACQUA S.BERNARDO CUNEO: Sottile 3, Malavasi 3, Codarin 12, Pinali 14, Sette 15, Volpato 12, Chiaramello (L), Cavaccini (L), Agapitos 0, Brignach 0, Compagnoni 0, Allik 1. N.E. Oberto, Mastrangelo. All. Battocchio.

SMARTSYSTEM ESSENCE HOTELS FANO: Coscione 1, Merlo 2, Acuti 0, Marks 23, Klobucar 24, Mengozzi 8, Sorcinelli (L), Rizzi 0, Roberti 7, Raffa (L), Mandoloni 1, Compagnoni 3, Tonkonoh 0. N.E. Magnanelli. All. Mastrangelo.

ARBITRI: Marconi, Manzoni.

Durata set: 24′, 25′, 24′, 29′; tot: 102′.

I RISULTATI-

Tinet Prata Di Pordenone – Emma Villas Siena 3-0 (25-20, 25-18, 25-18)

Evolution Green Aversa – Banca Macerata Fisiomed Mc 3-0 (25-22, 25-19, 25-22)

Gruppo Consoli Sferc Brescia – Cosedil Acicastello 3-0 (25-12, 25-21, 25-23)

Ma Acqua S.Bernardo Cuneo – Smartsystem Essence Hotels Fano 3-1 (25-18, 25-20, 20-25, 25-22)

SEMIFINALI 04/05/2025 Ore-17.30-

Gruppo Consoli Sferc Brescia- Ma Acqua S.Bernardo Cuneo

Tinet Prata Di Pordenone- Evolution Green Aversa