Coppa Italia di A2: domenica in campo per le semifinali

ROMA - Sono rimaste in quattro a contendersi la Coppa Italia di A2. Giovedì 1 maggio sono andati in scena i quarti di finale che hanno decretato il successo delle formazioni che hanno potuto, in virtù del piazzamento, giocare fra le mura di casa.

Domenica alle 17.30 si torna in campo per le semifinali.

Il Gruppo Consoli Sferc Brescia, reduce dal 3-0 contro Acicastello, attende la MA Acqua S.Bernardo Cuneo, vittoriosa in quattro set contro Fano, per il remake della Finale Play Off A2 Credem Banca 2024/25. Alla stessa ora, la Tinet Prata di Pordenone, fresca di vittoria con il massimo scarto su Siena, sfida l’Evolution Green Aversa, che ha sfruttato al meglio le sue chance nel confronto con la Banca Macerata Fisiomed MC.

Sfida n. 14 tra Gruppo Consoli Sferc Brescia e MA Acqua S.Bernardo Cuneo, con i piemontesi avanti nel bilancio complessivo delle vittorie per 9-4 e in vantaggio in quello stagionale per 3-1 dopo un successo a testa in Regular Season e i due trionfi nella Finale Play Off. L’unico ex nei roster è Lorenzo Codarin, a Brescia nel 2017/18. Tra i padroni di casa Oreste Cavuto è a 4 attacchi vincenti dalla quota dei 1.500 in carriera, sul fronte opposto Daniele Sottile cerca il muro n. 400 in Serie A, mentre Marco Volpato è a 12 punti dal traguardo dei 2.500 in tutte le competizioni.

En plein di sei vittorie in altrettante partite per la Tinet Prata di Pordenone sull’Evolution Green Aversa, con tanto di successo interno per 3-1 nell’11° turno di andata della Regular Season 2024/25 e di affermazione in trasferta al tie-break nella sfida di ritorno. L’unico ex nei roster è Marinfranco Agrusti, nella passata stagione ad Aversa. Sul fronte dei padroni di casa per Simone Scopelliti scatta l’ora della presenza n. 300 in carriera, tra gli ospiti, invece, Gordan Lyutskanov cerca il punto 1300 in Italia e Bruno Canuto è piuttosto vicino ai 1000 attacchi vincenti, attualmente a -13.

LE DUE SFIDE-

Gruppo Consoli Sferc Brescia – MA Acqua S.Bernardo Cuneo

PRECEDENTI: 13 (4 successi Gruppo Consoli Sferc Brescia, 9 successi MA Acqua S.Bernardo Cuneo)

EX: Lorenzo Codarin a Brescia Atlantide nel 2017/18

Oreste Cavuto (Gruppo Consoli Sferc Brescia)- « Dopo la sconfitta a Cuneo in Gara 2 della Finale Play Off siamo riusciti a staccare la spina per un attimo e a ributtarci in campo per la Coppa Italia. Ritroviamo i piemontesi ma è inutile guardare al loro valore che ben conosciamo. Meglio concentrarci sulla nostra squadra che dovrà dare di più di ciò che abbiamo dato nei Play Off. Brescia l'anno scorso ha vinto la Del Monte Coppa Italia e tutto l'ambiente spinge per un bis. Attendiamo il grande pubblico al San Filippo ».

Tinet Prata di Pordenone - Evolution Green Aversa

En plein di sei vittorie in altrettante partite per la Tinet Prata di Pordenone sull’Evolution Green Aversa, con tanto di successo interno per 3-1 nell’11° turno di andata della Regular Season 2024/25 e di affermazione in trasferta al tie-break nella sfida di ritorno. L’unico ex nei roster è Marinfranco Agrusti, nella passata stagione ad Aversa. Sul fronte dei padroni di casa per Simone Scopelliti scatta l’ora della presenza n. 300 in carriera, tra gli ospiti, invece, Gordan Lyutskanov cerca il punto 1300 in Italia e Bruno Canuto è piuttosto vicino ai 1000 attacchi vincenti, attualmente a -13.

PRECEDENTI: 6 (6 successi Tinet Prata di Pordenone)

EX: Marinfranco Agrusti a Aversa nel 2023/24

Mario Di Pietro (Allenatore Tinet Prata di Pordenone)- « Volevamo fare una bella figura davanti al nostro pubblico perchè l'ultima prestazione ci aveva lasciato un po' di amaro in bocca. I ragazzi in questo senso sono stati bravissimi perchè hanno spinto in allenamento e dimostrato di voler raggiungere questa semifinale. Ci siamo guadagnati, grazie al primo posto in Regular Season, il vantaggio di poter giocare tutte le gare in casa e questo ci permetterà di allenarci molto bene. Il nostro intento è quello di far vedere un'altra bella prestazione ai nostri tifosi, così come li abbiamo abituati nel corso della stagione ».

PROGRAMMA E DELLE SEMIFINALI DI COPPA ITALIA A2-

Domenica 4 maggio 2025, ore 17.30

Gruppo Consoli Sferc Brescia – MA Acqua S.Bernardo Cuneo Arbitri: Gaetano Antonio, Ciaccio Giovanni

Tinet Prata di Pordenone – Evolution Green Aversa Arbitri: Nava Stefano, Chiriatti Stefano