La Saturnia Acicastello non si iscriverà alla prossima A2 Maschile 

ACICASTELLO (CATANIA)- La Saturnia Acicastello non sarà ai nastri di partenza del prossimo campionato di A2. Lo ha annunciato oggi in un comunicato la società siciliana che rinuncerà, dopo cinque anni da protagonista tra serie A3, alla propria iscrizione al secondo campionato nazionale. Nel comunicato emesso dal club si motiva tale dolorosa decisione in quanto, al momento attuale, non sussistono più le condizioni economiche per sostenere il peso e l’onerosità di un percorso pallavolistico di vertice, che presenta costi crescenti di anno in anno. Il modello di sostentamento economico, che ha accompagnato la società in queste cinque stagioni, già quest’anno è andato in sofferenza, e non garantisce più le condizioni di fattibilità e la sostenibilità.