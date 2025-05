Volley Mercato: Oleg Antonov torna a giocare a Taranto

TARANTO- Un ritorno che sa di casa, un nome che ha lasciato il segno. La Gioiella Prisma Taranto ha riportato in rossoblu Oleg Antonov, schiacciatore di grande esperienza e talento, che vestirà nuovamente i colori rossoblù per la stagione 2025/2026. Taranto ritrova uno dei suoi giocatori più amati, pronto a rimettersi in gioco e a dare tutto per la causa rossoblù, con la sua potenza in attacco, il servizio micidiale e quella leadership silenziosa che lo contraddistingue.