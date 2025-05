Volley Mercato: Porto Viro per la panchina ha scelto Daniele Moretti

LA CARRIERA-

Moretti 44 anni, nelle ultime due stagioni capo allenatore della Personal Time San Donà di Piave in A3, dove aveva iniziato nel 2022/2023 come vice di Paolo Tofoli.

Nel biennio da head coach della formazione veneziana, Moretti ha ottenuto risultati di assoluto rilievo: nel 2023/2024 è arrivato terzo in Regular Season, raggiungendo poi la finale Play Off; nella stagione appena conclusa (2024/2025) ha alzato ulteriormente l’asticella, chiudendo al primo posto la Regular Season e centrando la qualificazione alla finale di Coppa Italia e alla Supercoppa. Un profilo giovane, preparato e determinato: esattamente quello che cercava la dirigenza del Delta Volley per iniziare un nuovo ciclo.

Originario di San Severino Marche, Moretti vanta una prestigiosa carriera da giocatore, nel ruolo di centrale. Ha militato in A1 con le maglie di Forlì e Macerata e in A2 con quelle di Bolzano, Grottazzolina, Spoleto, Taviano, Latina, Pineto, Sora, Loreto e Ortona, oltre a un passaggio in A3 con Motta. Considerato un “allenatore in campo”, già negli ultimi anni da atleta ha iniziato, parallelamente, il suo percorso in panchina, guidando squadre giovanili sia maschili che femminili.

Le parole di Daniele Moretti

« Ringrazio la società per la fiducia e per avermi dato questa opportunità. In fondo, sono solo due anni che alleno tra i seniores, anche se i buoni risultati mi hanno fatto conoscere nel panorama nazionale. Tra l’A3 e l’A2 c’è un bel salto, per questo sono già al lavoro: sto studiando le dinamiche del campionato. Sicuramente il Delta ha scelto un allenatore ambizioso, non nascondo che come tecnico aspiro ad arrivare il più in alto possibile e sono certo che questo sarà uno step di crescita molto importante per me. Gli obiettivi? Partiamo con l’idea di provare a vincere ogni partita. Avrò a disposizione un roster di grande qualità, starà a me valorizzare tutti gli elementi del gruppo . Sia nei due anni a San Donà che nel giovanile, ho sempre avuto un approccio al lavoro molto personale. Da giocatore ho avuto grandi allenatori, che rispetto moltissimo, ma la mia metodologia è quasi agli antipodi. Sono abituato a cercare empatia, collaborazione e complicità con gli atleti. Così si crea un legame, non solo con l’allenatore, ma anche tra gli stessi giocatori. A livello tecnico prediligo l’attacco, mi piace allenare la fase cambio palla, a partire dalla ricezione. Ovviamente non lavoro solo su quello, sono consapevole che nella pallavolo moderna bisogna essere efficienti in tutti i fondamentali, ma credo che l’attacco resti determinante ».

Le parole del Direttore Sportivo Massimo Zambonin

« Cercavamo una figura che portasse avanti il lavoro tecnico impostato nelle ultime due stagioni e Daniele Moretti ha tutte le carte in regola per farlo. I risultati parlano per lui: per due anni è stato ai vertici dell’A3, è un vincente e propone una pallavolo di qualità. Personalmente io l’ho conosciuto da atleta, quando giocava a Motta, e posso confermare: dava già l’impressione di essere un allenatore in campo per le indicazioni che offriva ai compagni. Sono molto contento che sia qui con noi e non vedo l’ora che inizi la nuova stagione. L’obiettivo principale è avere più continuità rispetto allo scorso anno, sperando che ci porti a dei risultati importanti ».