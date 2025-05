Volley Mercato: Nicola Tiozzo e Marco Volpato, Aversa batte due colpi

AVERSA (CASERTA)- La Virtus Aversa rilancia le proprie ambizioni in vista del prossimo campionato di A2 con due importanti colpi in entrata. Alla corte di coach Tomasello arrivano due giocatori di spessore per il torneo cadetto, lo schiacciatore Nicola Tiozzo e il centrale Marco Volpato.

Nicola Tiozzo

Nicola Tiozzo, uno dei più forti e completi schiacciatori del panorama italiano. 3133 punti in carriera, 2 Coppe Italia di Serie A2, una medaglia d’oro ai Giochi del Mediterraneo e una carriera ricchissima di esperienza e successi: Tiozzo rappresenta talento, affidabilità e ambizione. Questo straordinario innesto è il frutto di una visione chiara e ambiziosa, resa possibile grazie al lavoro incessante della società guidata dal presidente Sergio Di Meo. Aversa accoglie un campione e rilancia le sue ambizioni in un campionato che si preannuncia spettacolare.

LA CARRIERA-

Classe 1993, originario di Chioggia, Nicola ha mosso i primi passi nella storica Sisley Treviso, per poi emergere a livello nazionale tra Serie B1 e Serie A2 con squadre come Reggio Emilia, Cantù, Bergamo, Cuneo, Castellana Grotte e Porto Viro. Ha vissuto anche l’emozione della Superlega con la maglia di Sora nella stagione 2016/17. Con la Nazionale italiana Under 21 ha conquistato il bronzo al Mondiale di categoria nel 2013, mentre nel 2018 ha esordito nella Nazionale maggiore vincendo l’oro ai Giochi

Marco Volpato

Reduce da una stagione perfetta con Cuneo, dove ha conquistato Supercoppa di A2 e promozione in SuperLega, Volpato arriva in Campania con un bagaglio tecnico, umano e di esperienza semplicemente straordinario. A Cuneo ha vinto tutto, ma ha ancora fame di vittorie.

LA CARRIERA-

35 anni compiuti il 5 maggio, nativo di Vicenza, ha legato il suo nome per undici anni alla maglia di Padova, di cui è stato simbolo e capitano. Con i veneti ha vinto Coppa Italia e campionato di A2 nel 2013/14, disputando poi soltanto stagioni in SuperLega. 2492 punti in carriera, 127 ace, 590 muri: numeri da fuoriclasse per un giocatore che darà ulteriore forza, carisma e solidità al roster normanno.