Volley Mercato: Nicola Iannelli giocherà nella sua Fano

FANO (PESARO)- Un colpo importante per la Smartsystem Fano, che si è assicurata Nicola Iannelli, classe 1999, che sarà il nuovo libero della squadra marchigiana. Atleta maturo, motivato e di esperienza, nonostante la giovane età. Iannelli era nel mirino di diverse squadre di Serie A2 e A3, ma ha scelto la società che ha segnato i suoi esordi giovanili. Una scelta di cuore e di testa, che conferma la solidità del progetto Virtus e la volontà di valorizzare talenti cresciuti in casa.

LA CARRIERA-

Nicola arriva con un curriculum che parla da sé. Dopo essere cresciuto nella Virtus tra il 2016 e il 2019 – con cui ha conquistato anche una storica promozione in Serie A3 – ha vissuto esperienze che ne hanno arricchito il profilo tecnico e umano. Il passaggio alla Superlega con Modena Volley, sotto la guida di Andrea Giani, rappresenta una tappa fondamentale del suo percorso.

Le parole di Nicola Iannelli

« Perché non giocare per la città che amo e per la società che mi ha cresciuto? I sentimenti e le motivazioni che ti legano a un posto sono fondamentali. Dopo anni passati lontano, torno dove tutto è cominciato. Giocare a casa propria non è come giocare altrove. In Superlega ho compreso cosa significhi davvero essere professionista. Allenarmi e giocare al fianco di campioni come Zaitsev, Christenson, Anderson e Grebennikov mi ha aiutato a crescere tantissimo, sia tecnicamente che mentalmente ».

Poi l’esperienza oltreoceano: prima a New York, dove ha giocato nella NCAA Division I, il massimo livello universitario americano, quindi in Inghilterra per completare il percorso di studi. Infine, il ritorno in Italia nella passata stagione con San Donà, culminata con una regular season da protagonisti e due finali disputate.

« È stato un anno molto positivo, in un ambiente ideale per esprimere le proprie potenzialità. Ma ora è il momento giusto per affrontare con decisione la Serie A2 ».

Per Iannelli il ritorno a Fano non è un semplice rientro, ma una scelta consapevole, con lo sguardo rivolto al futuro:

« Ho grandissime motivazioni e darò tutto per contribuire agli obiettivi della squadra. Voglio crescere ancora, aiutare i miei compagni e regalare soddisfazioni alla città e alla società. Arrivo con grande umiltà, ma anche con la consapevolezza di essere nel posto giusto per dare il meglio di me ».