Volley Mercato: Taranto porta in A2 Luca Lorusso

TARANTO- Luca Lorusso, Talento pugliese made in Molfetta è pronto a spiccare il volo in rossoblù, nel prossimo campionato lo schiacciatore classe 2000, 190 cm di pura grinta e talento, farà parte del roster della Gioiella Prisma Taranto . Dotato di un eccellente colpo in attacco e di una straordinaria elevazione, Luca è un atleta in costante ascesa: negli ultimi anni si è letteralmente affermato come uno dei talenti più promettenti del volley pugliese.

LA CARRIERA-

Nato e cresciuto nel vivaio biancorosso di Molfetta, Lorusso è un autentico prodotto del territorio pugliese. Sin dai primi passi nelle giovanili ha mostrato grande potenziale, esordendo in Serie C poco più che diciassettenne e contribuendo da protagonista alla promozione nella stagione 2019-20. Da lì, tre solidi campionati di Serie B, due playoff da protagonista, e una stagione di grande crescita nel CUS Bari.

Le parole di Luca Lorusso

« Sono davvero felice ed emozionato di entrare a far parte del team a Taranto. Per me è un grande onore vestire questa maglia e dare il massimo per una squadra così ambiziosa e ben strutturata. Arrivo con tanta voglia di lavorare, crescere e contribuire agli obiettivi del club. La mia scelta di venire a Taranto è stata fortemente motivata dalla possibilità di partecipare a un campionato di alto livello con una squadra che rappresenta la mia regione. Indossare questi colori ha per me un valore speciale. Le mie aspettative per questa stagione sono quelle di poter allargare il mio bagaglio tecnico grazie al lavoro dello staff tecnico e dei compagni più esperti, e allo stesso tempo di dare il mio contributo concreto per il raggiungimento degli obiettivi della squadra. Ringrazio la società per la fiducia e non vedo l’ora di iniziare questa nuova avventura ».

Le parole del direttore generale Vito Primavera

« Siamo orgogliosi di accogliere un talento cresciuto nella nostra terra. Luca rappresenta alla perfezione l’identità pugliese che vogliamo valorizzare: dedizione, talento e spirito di sacrificio. Il suo arrivo testimonia la nostra volontà di investire su giovani motivati che possano crescere con noi e dare un contributo importante al progetto Prisma ».