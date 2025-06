Volley Mercato: Trento ingaggia la bolzanina Giada Guerra

LA CARRIERA-

Dopo aver mosso i primi passi tra le fila del Neugries, società della provincia di Bolzano, da giovanissima si è trasferita all’Us Torri di Vicenza per completare il suo percorso di crescita, partecipando dapprima ai campionati giovanili e successivamente ai tornei nazionali di Serie B2 e Serie B1. Nelle ultime tre stagioni ha sempre militato nella terza serie nazionale, vestendo le maglie di Volley Modena, San Damaso e Parella Torino. Quello di Giada Guerra è il sesto volto nuovo del mercato estivo gialloblù, dopo gli arrivi della regista Monza, del libero Laporta, della laterale Colombo, della centrale Cosi e dell’opposta Andrich, new entry che andranno ad affiancare in rosa le confermate Iob, Zeni, Marconato, Ristori Tomberli e Giuliani.

Le parole di Giada Guerra

« Per me sarà un’avventura nuova e stimolante, mi riavvicino a casa e al tempo stesso avrò la possibilità di confrontarmi con un campionato impegnativo e formativo come quello di Serie A2 – sono le prime dichiarazioni di Giada Guerra, nuova palleggiatrice dell’Itas Trentino – ; ho lasciato Bolzano quando avevo appena tredici anni per trasferirmi a Vicenza e sono particolarmente felice, a distanza di otto anni, di tornare a giocare per una società regionale e, tra l’altro, in un Club di assoluto livello come Trentino Volley. Dal punto di vista personale mi sono posta l’obiettivo di crescere e di riuscire a farmi trovare pronta quando ci sarà bisogno di offrire un contributo alla squadra. Mi considero una palleggiatrice estrosa e non certamente scolastica o scontata ».

Le parole del direttore sportivo Duccio Ripasarti

« L’arrivo di Giada rientra nella particolare attenzione che Trentino Volley rivolge al territorio . E’ una ragazza di Bolzano che per sviluppare le sue qualità ha scelto fin da giovanissima di trasferirsi fuori regione; l’abbiamo seguita durante l’ultima stagione e abbiamo ritenuto che il suo fosse il profilo ideale per lanciare un altro segnale importante al territorio, riportandola in Trentino dove potrà confrontarsi con il campionato di A2. E’ giovane, volenterosa e ha sposato con grande entusiasmo la possibilità di trasferirsi a Trento riavvicinandosi a casa. Credo che per caratteristiche tecniche sia la giusta compagna di viaggio di Sofia Monza e potrà darci una grande qualità di gioco anche nelle fasi di allenamento, facendosi così trovare pronta quando sarà chiamata in causa in partita ».