Volley Mercato: Aversa punta sul talento di Lorenzo Iorio

AVERSA (CASERTA)-La Virtus Aversa da il benvenuto a Lorenzo Iorio, centrale classe 2005, napoletano doc e talento emergente del volley campano. Alto 207 centimetri Lorenzo è pronto a mettere la sua fisicità e la sua voglia di crescere al servizio della nostra squadra in quella che sarà la sua prima stagione in Serie A2: un’avventura che non dimenticherà mai!