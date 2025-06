Volley Mercato: Rossini e Franzoni, esperienza in difesa per Brescia

BRESCIA – Una coppia di liberi di grande esperienza e dal rendimento sicuro. la Gruppo Cosoli Sferc Brescia ha blindato la difesa annunciando in simultanea l'ingaggio di Salvatore Rossini e la conferma, per la settima stagione consecutiva di Andrea Franzoni. L’Atlantide potrà contare sulla presenza di due ‘senatori’ della difesa nella stagione 2025/2026. Il rinnovo di Andrea Franzoni, 36 anni, è una garanzia di continuità, esperienza ed equilibrio. La ridefinizione della linea di ricezione/difesa bresciana è affidata a Totò Rossini, altro giovanotto di quasi 39 anni, argento all’Olimpiade di Rio 2016, miglior libero della World League del 2014, medaglia d’argento all’Europeo 2013 e di bronzo a quello del 2015. Totò non ha dubbi: la mentalità delle 150 presenze in azzurro sarà la stessa anche nella prossima stagione tra i tucani.

LA CARRIERA-

Rossini muove i primi passi a Latina, poi passa da Aversa, Catania, Sora, fino all’esordio in A1 con l’Acqua Paradiso di Monza e ad un passaggio a Trento nel 2020, allora allenato da Lorenzetti e con Nimir, Michieletto, Giannelli. Nelle gambe oltre alle presenze in maglia azzurra, ci sono anche uno scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe conquistate tutte con la maglia di Modena, che saluta solo dopo avere vinto anche la CEV nel 2023 e dopo otto anni di legame che lo hanno plasmato al fianco di monumenti come Bruno e N'Gapeth. Nel frattempo si è laureato in ingegneria e ha messo su famiglia.

Dopo 12 stagioni in Superlega torna ad Aversa – che lo aveva tenuto a battesimo quasi venti anni prima – per il biennio successivo in A2 ed è lì che i tucani lo incontrano come avversario indomabile, capace di guidare i suoi prima alla salvezza e poi, nella stagione appena conclusa, in un crescendo che ha condotto i campani fino ai quarti di finale Play off e alla semifinale di Coppa Italia.

Le parole di Salvatore Rossini

« Il lavoro paga sempre sia che tu giochi con la maglia della nazionale sia che tu giochi in Serie A2. Porterò la mia esperienza in una società che non a caso ha sfiorato la promozione e ha conquistato tre trofei in due anni. Brescia è una delle piazze più ambiziose e meglio organizzate e quindi sono molto felice di diventare un tucano! ».

Le parole del tecnico Roberto Zambonardi

« I giocatori come lui sono quelli che aiutano a conquistare obbiettivi ambiziosi perché garantiscono alternative credibili in un ruolo delicatissimo, quale è il suo. Anche nella stagione appena conclusa. sa Andrea ha saputo essere sempre positivo durante la settimana e decisivo in tutte le delicate situazioni di gioco nelle quali è stato chiamato in campo. Per noi è un giocatore chiave!. Il ruolo del libero è diventato sempre più determinante è Totò è un punto di riferimento assoluto oltre ad esempio di professionalità, passione e umanità. Con la sua esperienza, la sua visione, i suoi consigli saprà far crescere la squadra. Per noi sarà un enorme valore aggiunto! ».

Le parole del presidente Gianni Ieraci

« Salvatore e Andrea sono due atleti di prima fascia e due ragazzi esperti che sapranno integrarsi al meglio con le giovani leve. L'Atlantide ha fatto passi da gigante negli ultimi anni raccogliendo risultati di primissimo livello. E l'arrivo di un campione come Rossini è un altro passo importante verso il nostro grande obiettivo!"

Le parole di Andrea Franzoni

« Sette anni in maglia biancoblù fanno di me il più longevo tra i tucani che affronteranno la dodicesima stagione in serie A. Se non avessi la voglia e la carica di sempre non sarei qui! L'arrivo di Rossini è un grande colpo per noi. Con lui e con gli altri combatteremo fino all'ultima palla ».