Volley Mercato: la Tinet riporta in Friuli Manuel Bruno 

PORDENONE- Manuel Bruno torna a giocate nella Tinet Prata di Pordenone formazione nella quale ha già giocato dal 2020 al 2023, tre stagioni, due in A3 e una in A2, nelle quali ha messo insieme 67 presenze e 360 punti, aiutando a mettere in bacheca campionato e Coppa Italia di A3.

Il trentunenne schiacciatore calabrese di San Lucido è motivatissimo per affrontare al massimo quella che sarà la quarta stagione con la compagine del Presidente Maurizio Vecchies.

Le parole di Manuel Bruno

« Nel mezzo ci sono stati un anno a Bari e uno a Perugia nella seconda squadra della Sir Safety. Quando c’è stata una nuova chiamata da parte di Prata non ho potuto dire di no! Le persone qui mi sono rimaste nel cuore e non vedevo l’ora di rivederle ».

Hai continuato a seguire le vicende di Prata? Cosa hai provato al ritorno al PalaPrata?

« Non nascondo che rimettendo i piedi in palazzetto mi sono venuti i brividi. Qui ho passato stagioni bellissime, con tanti ricordi e tante vittorie. Quest’anno, pur da lontano, ho continuato a fare il tifo per la Tinet. E’ stato emozionante vedere il gialloblù in testa alla classifica e mi è dispiaciuto tantissimo quando i traguardi sono sfuggiti al fotofinish. Vorrà dire che ci riproveremo la prossima stagione! ».

Cosa può dare in più Manuel Bruno a questa squadra?



« Il gruppo è sempre fondamentale per raggiungere i traguardi prefissati. Qui è molto solido. Io voglio ambientarmi bene e portare il mio carico di esperienza, di grinta e di voglia di non mollare mai fino alla fine. Sperando di tornare a vincere qualcosa! ».

Le parole del direttore generale Dario Sanna

« Il ritorno di Manuel è una gioia per noi in società, ma anche per tutta Prata. Bruno, infatti, è sempre stato un giocatore capace di farsi ben volere e uno degli idoli dei tifosi. Reintegrandolo in rosa siamo sicuri porterà qualità ed intensità in allenamento e anche in gara quando sarà chiamato in causa dallo staff tecnico ».