Volley Mercato: Andrea Malavasi è un nuovo schiacciatore di Sorrento

La Romeo Sorrento è reduce dal triplete in A3 (Campionato, Coppa Italia e Supercoppa), lo schiacciatore modenese ha conquistato la promozione in Superlega e la Supercoppa A2 con la maglia di Cuneo, ed un terzo posto in Junior League da capitano del Modena Volley.

Le parole di Andrea Malavasi

Partiamo dal presente, si è appena concluso il tuo primo campionato di A2 con Cuneo ed è arrivata la soddisfazione della promozione in Superlega e la vittoria della Supercoppa, che stagione è stata per te?

« È stata un’annata straordinaria, intensa e ricca di emozioni. Era il mio primo campionato in Serie A2 e vivere fin da subito un percorso così vincente è stato qualcosa di davvero speciale. La promozione in Superlega e la vittoria della Supercoppa sono risultati frutto di un lavoro quotidiano, di un gruppo affiatato e di uno staff che ha sempre creduto in noi. Personalmente, è stata una stagione di grande crescita ogni giorno in palestra è stata un’occasione per imparare, mettermi alla prova e migliorarmi ».

Nato a Pavullo nel Frignano, cresciuto nel Modena Volley con cui hai anche esordito in prima squadra, nel tempio del volley il 16/11/2022, durante i sedicesimi di finale della Cev Cup contro i finlandesi di Mikko Esko, e poche settimane fa il terzo posto da capitano in Junior League a Bologna. Emozioni e responsabilità?

« Essere nato a Pavullo e crescere nel vivaio di Modena Volley, un club storico e prestigioso, è stato un privilegio. Esordire in prima squadra nella CEV Cup è un ricordo indelebile, ancora di più se penso che in campo c’era un campione come Earvin, che ho sempre ammirato. Portare la fascia da capitano in Junior League e conquistare il terzo posto a Bologna è stato motivo di orgoglio e una bella responsabilità guidare i compagni, essere un riferimento, provare a dare l’esempio dentro e fuori dal campo. Sono esperienze che mi hanno formato tanto, sotto ogni punto di vista ».

Cosa ti ha convinto a scegliere Sorrento, piazza con un tifo molto caloroso, e che campionato di A2 ti aspetti quest’anno?

« Il progetto della Folgore mi ha convinto subito c’è una visione chiara, ambizione, voglia di crescere, e questo per un giovane come me è fondamentale. Sorrento è una piazza affascinante, con una società seria e un ambiente molto stimolante. Non vedo l’ora di iniziare, conoscere i tifosi e dare il massimo per ripagare la fiducia che mi è stata data. Mi aspetto un campionato tosto, competitivo come sempre, ma anche pieno di opportunità per continuare a crescere e dare il mio contributo alla squadra ».