Volley Mercato: Vicente Parraguirre nazionale cileno a Sorrento

SORRENTO (NAPOLI)- La Romeo Sorrento porta in Italia in nazionale cileno Vicente Parraguirre, schiacciatore 194 cm, classe 1994

Nello scorso campionato in Olanda al Groningen è risultato essere il miglior schiacciatore e il miglior servizio.

Le parole di Vicente Parraguirre

« Sono molto felice di giocare nel Romeo Sorrento la prossima stagione. Da quando ho iniziato giocato era un sogno venire in Italia, quindi sono molto felice. Sono molto entusiasta di far parte della squadra ».

Ora giochi per la nazionale del Cile. Congratulazioni per il premio come miglior attaccante della Copa America 2025. Poi a metà settembre sarai a Manila per il Mondiale. Estate impegnativa per te?

« Sì, ora gioco per la Nazionale. Avremo un’estate piuttosto intensa. Tra un mese andremo in Europa. Giocheremo alcune partite amichevoli contro Romania, Svizzera e Slovacchia. E poi andremo alla Coppa Panamericana in Messico. E poi andremo a Manila per il Campionato del Mondo. Quindi un’estate molto intensa, molto impegnativa, ma sono molto emozionato. Adoro giocare per la Nazionale. È la prima volta che il Cile gioca il Campionato del Mondo dal 1982, credo. Quindi è passato molto, molto tempo. Sono molto entusiasta di far parte di questa squadra ».

E’ la tua prima esperienza in Italia. Quali sono le tue sensazioni?

« Sì, la mia prima esperienza in Italia. Sono molto emozionato. È qualcosa di completamente nuovo. Come ho detto, ho sempre sognato di giocare in Italia, quindi sono molto felice. Sono molto emozionato che il sogno sia diventato realtà. Sono molto contento di venire e giocare, per dare il massimo e raggiungere tutti gli obiettivi per il club e la squadra ».