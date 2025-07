Volley Mercato: Catania ha scelto Paolo Montagnani per la panchina

La scelta di Montagnani alla guida tecnica si inserisce perfettamente nel progetto ambizioso e strutturato della Sviluppo Sud Catania, che mira a consolidare la propria presenza nel panorama pallavolistico nazionale, con l’obiettivo di competere ai massimi livelli e radicarsi sempre di più nel territorio etneo. Paolo Montagnani sarà affiancato da Marco Franchi nel ruolo di viceallenatore e Domenico Arlotta come assistente. La responsabilità della preparazione atletica, invece, è stata affidata a Daniel Lecouna.

LA CARRIERA-

Classe 1968, Paolo Montagnani vanta una lunga carriera da allenatore iniziata dopo gli anni da palleggiatore tra Serie A e B. Alla guida tecnica ha ottenuto importanti risultati con diverse formazioni di Serie A1 e A2, tra cui Modena, Verona, Città di Castello, Livorno e Tuscania, distinguendosi per un gioco moderno, efficace e orientato alla valorizzazione dei giovani.

Le parole di Paolo Montagnani

« Abbiamo costruito un roster completo ed equilibrato, sia sotto il profilo tecnico che caratteriale manca ancora un ultimo tassello, il più importante: l’opposto. Ma a breve anche questo nodo sarà sciolto. Non è il momento dei proclami: il campionato è competitivo, ricco di squadre forti e realtà consolidate. In Serie A2 ogni stagione riserva sorprese e delusioni: il nostro obiettivo è semplice e concreto, giocare bene a pallavolo. Quando una squadra esprime un bel gioco, il pubblico si diverte. Ed è proprio questo ciò che ci interessa maggiormente. Sono particolarmente soddisfatto dello staff tecnico che ci accompagnerà in questa avventura: si tratta di persone di fiducia con cui ho già avuto il piacere di lavorare. Marco Franchi, un professionista esperto, che conosco bene e che gode della mia totale stima. Con noi anche Daniel Leucona, con cui abbiamo condiviso l’esperienza della scorsa stagione a Catania e Domenico Arlotta che darà un prezioso contributo in palestra, affiancando il team. Inoltre, potremo contare su uno staff altamente specializzato nel settore delle statistiche e del video scouting, che garantirà un monitoraggio costante su tutto il campionato, con analisi dettagliate anche sulla nostra squadra ».

Le parole del direttore sportivo Massimo D’Onofrio

« Quando il presidente Pino Carbone mi ha affidato l’incarico di direttore sportivo e il compito di costruire questa nuova squadra, la prima persona a cui ho pensato come allenatore è stata Paolo Montagnani: un tecnico che conosco da molto tempo, con cui mi sono confrontato spesso sui campi, in diverse situazioni, campionati e stagioni. Lo stimo profondamente e sono convinto che sia la scelta migliore per guidare questo nuovo progetto che sta per iniziare ».