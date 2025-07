Questi i roster delle formazioni di A2 Maschile

I roster delle 14 formazioni di Serie A2 Credem Banca

Abba Pineto

Matteo Zamagni (C), Stefano Trillini (C), Mattia Catone (P), Flavio Morazzini (L), Leonardo Schianchi (S), Tommaso Larizza (P), Ernesto Rascato (C), Matheus Krauchuk Esquivel (S), Paolo Luigi Di Silvestre (S), Giancarlo Pesare (L), Andrea Castagneri (S), Antonino Suraci (S), Karli Allik (S), Lorenzo Calonico (C).



Alva Inox 2 Emme Service Porto Viro

Alex Erati (C), Nicolò Maghenzani (S), Nicola Zonta (P), Lorenzo Magliano (S), Pedro Henrique Ferreira Silva (S), Giacomo Brondolo (S), Egon Lamprecht (L), Matteo Sperandio (C), Nicola Mazzon (P), Davide Morgese (L), Mattia Eccher (C), Gabriele Chiloiro (S), Giulio Pinali (S), Jacopo Milan (C).



Banca Macerata Fisiomed MC

Tommaso Fabi (C), Marco Novello (S), Matteo Pedron (P), Nicolò Garello (S), Bara Fall (C), Davide Diaferia (S), Ionut Ambrose (C), Rusi Zhelev (S), Simone Gabbanelli (L), Denis Karyagin (S), Diego Dolcini (L), Alessandro Talevi (S), Alessandro Becchio (P).



Campi Reali Cantù

Matteo Meschiari (S), Luca Butti (L), Gabriele Pertoldi (S), Luca Martinelli (P), Gaetano Penna (S), Francesco Quagliozzi (S), Gioele Adeola Taiwo (C), Nicola Candeli (C), Nikolay Ivanov (S), Andrea Bacco (S), Federico Bonacchi (P), Gabriele Maletto (C), Tommaso Bianchi (L).



Consar Ravenna

Hristiyan Dimitrov (S), Mattia Gottardo (S), Luca Iurlaro (P), Nicolò Ciccolella (C), Andrea Canella (C), Filippo Bartolucci (C), Federico Giacomini (S), Riccardo Goi (L), Antonino Russo (P), Manuel Zlatanov (S), Simone Bertoncello (S), Lorenzo Gabellini (C), Andrea Asoli (L), Samuil Ivanov Valchinov (S).



Emma Villas Codyeco Lupi Siena

Alessandro Piccinelli (L), Leonardo Rocca (S), Roberto Mastrangelo (P), Simone Porro (P), Alessio Matteini (S), Marco Bragatto (C), Duccio Bini (L), Gabriele Nelli (S), Mohammadjavad Manavinezhad (S), Federico Compagnoni (C), Luigi Randazzo (S), Victorio Ceban (C), Tommaso Baldini (C), Felipe Benavidez (S).



Essence Hotels Fano

Jan Fornal (S), Fabio Ricci (C), Manuel Coscione (P), Edwin Arguelles Sanchez (S), Jacopo Rizzi (L), Pietro Merlo (S), Pietro Galdenzi (C), Federico Roberti (S), Stefano Bisotto (P), Giacomo Sorcinelli (S), Maksym Tonkonoh (S), Stefano Mengozzi (C), Nicola Iannelli (L).



Gruppo Consoli Sferc Brescia

Salvatore Rossini (L), Daniel Cech (S), Oreste Cavuto (S), Andrea Solazzi (C), Alessandro Tondo (C), Roberto Cominetti (S), Antonio Cargioli (C), Andrea Franzoni (L), Filippo Mancini (P), Filippo Zambonardi (S), Andrea Bettinzoli (S), Martin Berger (C), Pietro Ghirardi (P), Michele Brozzi (P), Manuele Lucconi (S).



Prisma Taranto Volley

Oleg Antonov (S), Davide Luzzi (L), Matteo Lusetti (P), Nicola Cianciotta (S), Gabriel Galiano (C), Gabriele Sanfilippo (C), Ryu Yamamoto (P), Luca Lorusso (S), Jannis Tom Hopt (S), Riccardo Gollini (L), Marco Pierotti (S), Tomislav Mitrasinovic (S), Elia Bossi (C), Andrea Zanotti (C).



Rinascita Lagonegro

Nicola Fortunato (L), Martins Arasomwan (C), Lorenzo Esposito (P), Giacomo Raffaelli (S), Vincenzo Simone (P), Andrea Pegoraro (C), Diego Cantagalli (S), Gabriele Tognoni (C), Stefano Armenante (S), Lorenzo Sperotto (P), Aleksandar Andonovic (S), Giacomo Mastracci (S), Carlo De Angelis (L), Leonardo Sanchi (S).



Romeo Sorrento

Calogero Tulone (P), Davide Luigi Russo (L), Matteo Iurisci (S), Vicente Parraguirre (S), Alberto Pol (S), Preslav Petkov (C), Stefano Patriarca (C), Andrea Malavasi (S), Paolo Pontecorvo (L), Andrea Baldi (S), Leonardo Ferrato (P), Francesco Fortes (C), Mariano Gargiulo (S), Davide Brignach (S).



Sviluppo Sud Catania

Riccardo Pinelli (P), Francesco Cottarelli (P), Luka Basic (S), Carmelo Gitto (C), Nicolò Volpe (C), Leonel Marshall (S), Leonardo Caletti (L), Luigi Torosantucci (C), Cosimo Balestra (C), Andrea Gasparini (S), Raul Parolari (S), Jan Feri (S), Peppino Carbone (L).



Tinet Prata di Pordenone

Nicolò Katalan (C), Alessio Alberini (P), Diego Sist (S), Alberto Benedicenti (L), Matteo Pillon (P), Simone Scopelliti (C), Marcin Ernastowicz (S), Alex Francesco Maria Aiello (L), Samuele Meneghel (C), Jernej Terpin (S), David Umek (S), Manuel Bruno (S), Kristian Gamba (S), Francesco Fusaro (C).



Virtus Aversa

Francesco Minelli (P), Luis Vattovaz (C), Alessio Tallone (S), Mattia Raffa (L), Andrea Mattei (C), Federico Mazza (C), Matheus Motzo (S), Nicola Tiozzo (S), Fernando Gabriel Garnica (P), Lorenzo Iorio (C), Omar Agouzoul (S), Francesco Guerrini (S), Edoardo Mentasti (S), Marco Volpato (C).